德国暂停遣返阿富汗难民

（德国之声中文网）阿富汗安全局势急剧恶化，德国决定暂停遣返避难申请遭拒的阿富汗难民。 联邦内政部一发言人在柏林对德新社表示，"鉴于安全局势现状，联邦内政部长决定暂停遣返阿富汗人。"上周延期的遣返6名阿富汗人行动亦将暂停实施。

随着做出这一决定，联邦内政部泽霍费尔（Seehofer）的态度发生了180度大转弯。几天前，他还曾公开表示，不论塔利班进展如何，他都认为，至少应继续实施对刑事犯的遣送计划。这位基社盟政治家现在的决定显然让他的部也感到意外。就在宣布暂停遣返决定前不到两小时，泽霍费尔部长的发言人尚在新闻发布会上说，有关必须离境者，该部"继续认为，德国国内有着应尽快被遣返的人。"

欧盟各国驻喀布尔大使均要求停止遣返

驻喀布尔的欧盟各国大使本周二（8月10日）刚表示，应停止遣返。包括大赦国际、支持难民（Pro Asyl）、Caritas和Diakonie等人道组织在内的 26 个组织也在一份联合声明中表示支持。

德国外交部目前正就阿富汗局势准备一份新报告，该报告通常构成有关机构作出是否驱逐庇护申请人出境的主要依据。 2016 年以来，有 1000 多名阿富汗人遭遣返，其中大多数是被正式审判的刑事犯罪分子。

费萨巴德（Faisabad）也落入塔利班手中

自4月中旬决定从阿富汗撤出国际部队以来，阿富汗安全局势急剧恶化。激进的伊斯兰塔利班现已重新控制了９个省会，其中包括该国北部山区巴达赫尚省（Badachschan ）的费萨巴德，德国联邦国防军曾驻扎于此。短短一周内，塔利班就重新占领了它。

大量阿富汗政府军官兵放弃战斗

在也曾是联邦国防军基地的昆都士（Kundus）附近，数百名阿富汗安全部队官兵携带装备向塔利班投降，一军官对法新社说："没法战斗。"在昆都士机场遭到迫击炮猛烈攻击后，他所在的部队认为，除了投降，别无出路。虽然城外一兵营里尚有着数量不详的政府军，但随着机场守卫部队的投降，快速夺回昆都士不太可能。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 阿富汗治安靠美军 911恐怖袭击后，美军发动了针对阿富汗的反恐战争，沉重打击了塔利班，并且扶持起了阿富汗民选政府。然而，塔利班从来没有被赶尽杀绝，政府军控制局势，也从来离不开美军等国际维和部队的支持。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 奈何美军不想留 2021年春天，美国总统拜登宣布，在8月31日前完成从阿富汗的无条件撤军。对于同美军和阿富汗政府抗争了二十年的塔利班来说，这无疑是一个非常好的消息：塔利班可以集中精力迎战斗志低迷的政府军，无需再担心北约部队的空中打击等军事援助。图为今年6月拜登与阿富汗总统加尼会谈

美军一走 阿富汗风雨飘摇 美军撤离 民众逃亡 截至8月中旬，塔利班已经控制全国超过一半的地区，并且完成了对大多数城市的包围态势。许多民众纷纷踏上逃亡之路。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 塔利班可能推行伊斯兰教法 分析人士指出，在塔利班眼中，任何支持过政府军和北约的人，都是塔利班的敌人；选举权本身就是一种罪行，而女性参与政府工作或救援组织更是大逆不道的事情。有消息称，塔利班已经在其控制区推行极其严苛的伊斯兰教法。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 塔利班想与美国改善关系 美国官方目前并无改变撤军进程的计划，而是在强调“和平谈判是终结战乱唯一的道路”，并且“敦促塔利班停止军事进攻”。塔利班则回应说，今后将寻求与包括美国在内的国际社会建立良好关系。2020年2月，美国曾与塔利班组织在卡塔尔签订协议(图)，就美军撤离以及交换被俘人员的问题上取得共识。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 德国与塔利班秘密会谈 德国外交部近期也确认，不久前曾和塔利班举行秘密会谈，但是没有提供更多的细节。德国联邦国防军已经在2021年6月全部撤出阿富汗(图)。曾经为驻阿德军工作过的阿富汗当地雇员，也将获得落地签入境德国的便利待遇。此外，德国也停止向阿富汗遣返难民。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 俄罗斯的战略利益 俄罗斯也在与塔利班方面展开谈判。消息人士指出，莫斯科的目标是塔利班不得向阿富汗境外渗透，尤其是塔吉克斯坦等与阿富汗接壤的前苏联加盟国。就在8月初，俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦三国军队在塔吉克斯坦靠近阿富汗边境处举行了联合军演(图)。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 中国获得塔利班的承诺 中国与塔利班的接触也在持续进行中。就在今年7月底，中国外长王毅在天津与塔利班代表会晤。中方希望塔利班在阿富汗的和解与重建进程中发挥重要作用。塔利班也承诺不允许任何组织利用阿富汗来从事有损中国利益的活动。中国在阿富汗地区虽然没有太多直接投资，但是在“一带一路”规划中具有重要地位的中国-巴基斯坦经济走廊却靠近阿富汗边境，存有潜在的安全风险。此外，中国也一直担心阿富汗境内的极端势力渗透新疆地区。



过去数天，马扎里沙里夫（Masar-i-Scharif）周围也发生激烈战斗。当地曾是德国联邦国防军在阿富汗的最大野战营地。

喀布尔可能会在11月沦陷？

美国情报机构预期，塔利班将继续快速推进。五角大楼圈内人士称，根据最新评估，塔利班武装有可能在 30 天内将首都喀布尔团团围住，在 90 天内占领它。不过，美方情报机构在评估中同时指出，这样的发展并非不可避免，政府安全力量仍能经由更坚决的作为，扭转局面。

近1800 名当地雇员来到德国

与此同时，更多持有签证的德国驻阿部队和警察单位的当地雇员抵达德国。据德国国防部在柏林通报，截止周二，至少有 353名当地雇员和他们的共1433 名家属成员来到了德国。联邦外交部称，已签发约2400份签证。

德国联邦国防军行动指挥部还设立了一个配备翻译人员的呼叫中心，尝试联系阿富汗当地雇员，以能在必要时向他们提供支持。 眼下的一个障碍是，阿富汗当局并不总能按需签发护照文件。 德方迄今承诺，批准从 2013 年起申请德国签证的所有德军和警察单位的阿富汗雇员。 此举是为他们在国际部队全部撤出后免遭塔利班的报复。不过， 德国内政部明确表示，在发给签证前，尚须对这些雇员做安全审查。

（德新社，法新社，路透社）

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