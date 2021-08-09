德国暂停遣返阿富汗难民

（德国之声中文网）阿富汗安全局势急剧恶化，德国决定暂停遣返避难申请遭拒的阿富汗难民。 联邦内政部一发言人在柏林对德新社表示，"鉴于安全局势现状，联邦内政部长决定暂停遣返阿富汗人。"上周延期的遣返6名阿富汗人行动亦将暂停实施。
随着做出这一决定，联邦内政部泽霍费尔（Seehofer）的态度发生了180度大转弯。几天前，他还曾公开表示，不论塔利班进展如何，他都认为，至少应继续实施对刑事犯的遣送计划。这位基社盟政治家现在的决定显然让他的部也感到意外。就在宣布暂停遣返决定前不到两小时，泽霍费尔部长的发言人尚在新闻发布会上说，有关必须离境者，该部"继续认为，德国国内有着应尽快被遣返的人。"
欧盟各国驻喀布尔大使均要求停止遣返
驻喀布尔的欧盟各国大使本周二（8月10日）刚表示，应停止遣返。包括大赦国际、支持难民（Pro Asyl）、Caritas和Diakonie等人道组织在内的 26 个组织也在一份联合声明中表示支持。
汉堡，驱逐政策的批评者举行抗议（资料照片）
德国外交部目前正就阿富汗局势准备一份新报告，该报告通常构成有关机构作出是否驱逐庇护申请人出境的主要依据。 2016 年以来，有 1000 多名阿富汗人遭遣返，其中大多数是被正式审判的刑事犯罪分子。
费萨巴德（Faisabad）也落入塔利班手中
自4月中旬决定从阿富汗撤出国际部队以来，阿富汗安全局势急剧恶化。激进的伊斯兰塔利班现已重新控制了９个省会，其中包括该国北部山区巴达赫尚省（Badachschan ）的费萨巴德，德国联邦国防军曾驻扎于此。短短一周内，塔利班就重新占领了它。
大量阿富汗政府军官兵放弃战斗
在也曾是联邦国防军基地的昆都士（Kundus）附近，数百名阿富汗安全部队官兵携带装备向塔利班投降，一军官对法新社说："没法战斗。"在昆都士机场遭到迫击炮猛烈攻击后，他所在的部队认为，除了投降，别无出路。虽然城外一兵营里尚有着数量不详的政府军，但随着机场守卫部队的投降，快速夺回昆都士不太可能。
-
美军一走 阿富汗风雨飘摇
阿富汗治安靠美军
911恐怖袭击后，美军发动了针对阿富汗的反恐战争，沉重打击了塔利班，并且扶持起了阿富汗民选政府。然而，塔利班从来没有被赶尽杀绝，政府军控制局势，也从来离不开美军等国际维和部队的支持。
-
美军一走 阿富汗风雨飘摇
奈何美军不想留
2021年春天，美国总统拜登宣布，在8月31日前完成从阿富汗的无条件撤军。对于同美军和阿富汗政府抗争了二十年的塔利班来说，这无疑是一个非常好的消息：塔利班可以集中精力迎战斗志低迷的政府军，无需再担心北约部队的空中打击等军事援助。图为今年6月拜登与阿富汗总统加尼会谈
-
美军一走 阿富汗风雨飘摇
美军撤离 民众逃亡
截至8月中旬，塔利班已经控制全国超过一半的地区，并且完成了对大多数城市的包围态势。许多民众纷纷踏上逃亡之路。
-
美军一走 阿富汗风雨飘摇
塔利班可能推行伊斯兰教法
分析人士指出，在塔利班眼中，任何支持过政府军和北约的人，都是塔利班的敌人；选举权本身就是一种罪行，而女性参与政府工作或救援组织更是大逆不道的事情。有消息称，塔利班已经在其控制区推行极其严苛的伊斯兰教法。
-
美军一走 阿富汗风雨飘摇
塔利班想与美国改善关系
美国官方目前并无改变撤军进程的计划，而是在强调“和平谈判是终结战乱唯一的道路”，并且“敦促塔利班停止军事进攻”。塔利班则回应说，今后将寻求与包括美国在内的国际社会建立良好关系。2020年2月，美国曾与塔利班组织在卡塔尔签订协议(图)，就美军撤离以及交换被俘人员的问题上取得共识。
-
美军一走 阿富汗风雨飘摇
德国与塔利班秘密会谈
德国外交部近期也确认，不久前曾和塔利班举行秘密会谈，但是没有提供更多的细节。德国联邦国防军已经在2021年6月全部撤出阿富汗(图)。曾经为驻阿德军工作过的阿富汗当地雇员，也将获得落地签入境德国的便利待遇。此外，德国也停止向阿富汗遣返难民。
-
美军一走 阿富汗风雨飘摇
俄罗斯的战略利益
俄罗斯也在与塔利班方面展开谈判。消息人士指出，莫斯科的目标是塔利班不得向阿富汗境外渗透，尤其是塔吉克斯坦等与阿富汗接壤的前苏联加盟国。就在8月初，俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦三国军队在塔吉克斯坦靠近阿富汗边境处举行了联合军演(图)。
-
美军一走 阿富汗风雨飘摇
中国获得塔利班的承诺
中国与塔利班的接触也在持续进行中。就在今年7月底，中国外长王毅在天津与塔利班代表会晤。中方希望塔利班在阿富汗的和解与重建进程中发挥重要作用。塔利班也承诺不允许任何组织利用阿富汗来从事有损中国利益的活动。中国在阿富汗地区虽然没有太多直接投资，但是在“一带一路”规划中具有重要地位的中国-巴基斯坦经济走廊却靠近阿富汗边境，存有潜在的安全风险。此外，中国也一直担心阿富汗境内的极端势力渗透新疆地区。
过去数天，马扎里沙里夫（Masar-i-Scharif）周围也发生激烈战斗。当地曾是德国联邦国防军在阿富汗的最大野战营地。
喀布尔可能会在11月沦陷？
美国情报机构预期，塔利班将继续快速推进。五角大楼圈内人士称，根据最新评估，塔利班武装有可能在 30 天内将首都喀布尔团团围住，在 90 天内占领它。不过，美方情报机构在评估中同时指出，这样的发展并非不可避免，政府安全力量仍能经由更坚决的作为，扭转局面。
近1800 名当地雇员来到德国
与此同时，更多持有签证的德国驻阿部队和警察单位的当地雇员抵达德国。据德国国防部在柏林通报，截止周二，至少有 353名当地雇员和他们的共1433 名家属成员来到了德国。联邦外交部称，已签发约2400份签证。
一名联邦国防军士兵在阿富汗翻译（右）的帮助下，在昆都士附近与一居民交谈（资料照片）
德国联邦国防军行动指挥部还设立了一个配备翻译人员的呼叫中心，尝试联系阿富汗当地雇员，以能在必要时向他们提供支持。 眼下的一个障碍是，阿富汗当局并不总能按需签发护照文件。 德方迄今承诺，批准从 2013 年起申请德国签证的所有德军和警察单位的阿富汗雇员。 此举是为他们在国际部队全部撤出后免遭塔利班的报复。不过， 德国内政部明确表示，在发给签证前，尚须对这些雇员做安全审查。
（德新社，法新社，路透社）
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
世贸中心大楼恐怖袭击
2001年9月11日，极端伊斯兰恐怖组织——基地组织成员劫持两架飞机分别冲撞纽约世贸中心的“双子大厦”。劫机者亦迫使第三架飞机撞向五角大楼。第四架飞机坠毁。此次袭击造成超过3000人罹难。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
持久自由军事行动
2001年10月7日，作为对恐怖袭击的回应，美国小布什政府发动针对幕后指使嫌疑人本·拉登的所在国——阿富汗的反恐战争。美国捣毁了塔利班政权，同时试图粉碎基地组织。2001年11月3日，喀布尔沦陷。塔利班撤退到阿富汗和巴基斯坦的边境地区。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
第一次阿富汗波恩会议
2001年11月，联合国阿富汗问题会谈在德国波恩附近的彼得斯贝格山（ Petersberg）召开。阿富汗有四个民族派出代表参加会议。与会代表于2001年12月5日就成立过渡政府达成协议，卡尔扎伊(Hamid Karzai)担任过渡政府总统。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
议院批准参加维和行动
2011年12月22日，德国联邦议院以多数票同意联邦军参加联合国在阿富汗的维和行动。驻阿富汗国际维和部队的任务是维护和平与安全和支持政府重建。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
首例德国士兵阵亡事件
2002年3月6日，两名德国联邦军士兵在阿富汗销毁防空导弹时丧生。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
新宪法
塔利班政权倒台两年多后，阿富汗政府于2004年1月颁布了新的民主宪法，定国号为“阿富汗伊斯兰共和国”，实行总统制，为总统大选铺平道路。2004年10月9日，卡尔扎伊赢得大选。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
柏林会议
2004年3月31日柏林举行了为期两天的国际阿富汗会议。与会国答应在今后3年内向阿富汗提供82亿美元的援助。德国同意出资8000万欧元。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
伦敦会议
2006年1月31日，国际社会在伦敦举行的阿富汗会议上提出了五年计划，并承诺提供约105亿美元的援助用于阿富汗重建，帮助该国逐步实现自力更生。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
昆都士轰炸事件
2009年9月3日至4日夜间，两辆油罐车在昆都士附近被反叛武装分子劫持。德国驻阿联邦国防军上校克莱恩下达了空袭的命令，结果造成约140人死亡，其中大多数为平民。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
德国总统克勒辞职
2010年5月31日，德国总统克勒突然宣布辞职。此前访问了驻阿富汗德军回国后的克勒在一次采访中表示，在紧急情况下，“为维护我们的利益，例如为保障贸易通道，军事行动是必要的”。他的此番言论在德国国内引起一片哗然。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
喀布尔峰会
2010年7月19日，在戒备严密的情况下，北约外长在阿富汗首都喀布尔举行国际阿富汗会议。这是首次在该国境内举行的阿富汗会议。会议启动推进“阿人治阿”的“喀布尔进程”。同年11月，北约里斯本峰会宣布于2011年起开始撤军，2014年底前完成向阿政府移交安全职责。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
2010年议会选举
2010年9月18日，阿富汗举行新一届议会选举。此前造成至少22人死亡的多起袭击事件令此次选举蒙上阴影。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
本·拉登身亡
2011年5月22日，美国海豹突击队攻入恐怖分子头目拉登匿藏在巴基斯坦阿伯塔巴德市（ Abbottabad）的豪宅后，将其击毙。上千美国民众走上街头庆祝拉登之死。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
第二次阿富汗波恩会议
2011年12月5日，第一次阿富汗波恩会议召开10年后，波恩举行第二次阿富汗会议。与会国家和政府领导人就2024年前为阿富汗提供资助达成一致。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
双边协议
2012年5月16日，德国总理默克尔和阿富汗总统卡尔扎伊共同签署了一份德阿合作协议。联邦政府承诺继续向阿富汗提供帮助，交换条件是：卡尔扎伊保证在人权和法制领域进行进一步改革。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
安全防务职能交接
2013年6月18日，阿富汗总统卡尔扎伊宣布阿富汗安全部队从北约部队手中正式接管对该国的安全防务职能。接下来的几个月里，国际维和部队将逐步撤出阿富汗。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
移交警察训练中心
2013年8月21日，德国联邦国务秘书弗里切（Klaus-Dieter Fritsche）和德国驻阿富汗大使奥扎（Oliver Owcza）将昆都士警察训练中心移交给阿富汗内政部管理。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
德国撤军
2013年10月6日，时任德国国防部长德迈齐埃（Thomas de Maiziere）和外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle） 将位于昆都士的德军营地移交给阿富汗政府。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
2014年撤军
国际部队今年开始从阿富汗撤军。国际社会将继续为帮助该国重建提供几十亿美元的资助。对阿富汗而言走向自力更生的道路依旧充满荆棘。
-
阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
美军全面撤离 塔利班攻城拔寨
拜登总统上台后，美军从2021年5月起大规模撤离，8月底完全撤出。伴随着美国撤军，塔利班武装在与阿富汗政府军的战斗中迅速取得上风。截至8月中旬，塔利班已经控制了阿富汗的大部分地区。
作者: Daniela Späth/安静