 德国暂停资助联合国巴勒斯坦难民救济处 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2024

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时政风云

德国暂停资助联合国巴勒斯坦难民救济处

继美国等国之后，德国也在本周末宣布暂停向联合国巴勒斯坦难民救济与工程处提供资金。此前，以色列指控该机构12名员工参与了去年10月7日哈马斯发动的袭击。联合国秘书长古特雷斯28日宣布解雇其中9人，同时呼吁出资国应保证该机构能继续运作。

200余万加沙民众高度依赖联合国巴勒斯坦难民救济处

200余万加沙民众高度依赖联合国巴勒斯坦难民救济处

（德国之声中文网）联合国巴勒斯坦难民救济与工程处(UNRWA)主任专员拉扎里尼(Philippe Lazzarini)在一份声明中指出，目前已经有美国、加拿大、英国、德国、意大利、荷兰、澳大利亚、瑞士、芬兰共9个国家暂停资助该机构，"这已经威胁到我们在整个地区的人道主义工作，尤其是在加沙地带"。

拉扎里尼强调，加沙地带的200余万民众依赖联合国巴勒斯坦难民救济处，但是后者的运作正"濒临崩溃"。

德国外交部则表示，在联合国巴勒斯坦难民救济处完成内部调查之前，将"在与其他国家协商的基础上"暂停资助该机构。"德方希望拉扎里尼能够在机构内部明确表示：任何形势的仇恨与暴力都是不可接受、不可容忍的。"

联合国巴勒斯坦难民救济与工程处在1949年成立，旨在救济1948年第一次中东战争以及之后的冲突中流离失所的巴勒斯坦人及其子女。目前该机构负责接济约500万难民，雇佣约3万名员工。根据该机构公布的数据，2022年最主要的五个资助方依次为美国、德国、欧盟、瑞典、挪威，合计超过7.5亿美元。中国当年的资助额为100万美元，排名第36；以色列官方则没有为该联合国机构提供资金。

延伸阅读：联合国：以军向救援车队开火！

联合国巴勒斯坦难民救济处主任专员拉扎里尼

联合国巴勒斯坦难民救济处主任专员拉扎里尼

以色列指责联合国员工参与哈马斯袭击

以色列在1月26日向联合国提交情报称，联合国驻巴勒斯坦机构的一些工作人员参与了去年10月7日极端组织哈马斯发动的袭击行动，并且在袭击期间使用了联合国的车辆和设施。以色列高级官员称，这些情报都是来自于对被捕的哈马斯武装分子的审讯。以色列驻联合国大使埃尔丹(Gilad Erdan)表示，该情报证实了联合国巴勒斯坦难民救济处的一些员工多年来都与恐怖组织哈马斯合作。

哈马斯被以色列以及美国、英国、欧盟等西方国家认定为恐怖组织，但是中国、俄罗斯以及联合国方面则并未对该组织进行这样的认定。

1月28日，联合国秘书长古特雷斯公布相关调查进展：在涉事的12人中，9人被联合国巴勒斯坦难民救济处立即解雇，1人已确认死亡，另外2人的身份正在核实。他说，任何参与恐怖行径的联合国员工都会被追责。

同时，古特雷斯也呼吁出资国"确保联合国巴勒斯坦难民救济处能够继续运作"。他在一份声明中说："我能够理解部分国家的担忧，我本人也对相关指控感到震惊。但我依然强烈呼吁暂停资助的国家政府至少应该确保该机构能够继续运营。"古特雷斯强调，数万人为联合国巴勒斯坦难民救济处工作，许多人都是在极其危险的情形下从事人道主义工作，"他们不应当遭到惩罚，他们所接济的绝望民众的迫切需求必须得到满足。"

（法新社、路透社、德新社等）

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