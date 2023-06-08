德国智库新研究：中国正学习使用制裁工具

（德国之声中文网）这篇研究报告开篇就指出，欧盟正在考虑对绕开西方对俄制裁的中国企业实施制裁，因此有必要事先了解中方可能采取怎样的反制措施。

作者认为，与非正式、不公开的经济胁迫相比，中国政府以往并不常运用正式的制裁令。中国一直到最近才着手制定实施制裁的政策工具，以《反外国制裁法》为代表的法律框架让北京当局能够比过去更为频繁地实施制裁以及反制裁。

研究指出，2018年与美国开打贸易战堪称一个关键时刻，虽然当时中方颁布的一系列反制措施暂时称不上"制裁"。另一个重要时间节点则是在2021年：当时，欧盟、英国、美国就新疆侵犯人权问题制裁了一系列中国官员与机构，北京迅速祭出了反制措施；同年，中国加速出台了《反外国制裁法》。围绕该法的一整套法律框架让中国政府获得了相当大的自由裁量空间，能够决定何时、针对何人、实施何种制裁措施。

作者分析了多起案例，其中包括2022年夏天立陶宛交通与通信部副部长访问台湾遭到中方制裁、美国国会议员麦考尔(Michael McCaul)与蔡英文会晤遭到中国制裁。被制裁者在中国境内的资产被冻结，并禁止中国公民与机构与被制裁者进行任何交易。作者指出，有迹象表明，中国动用此类正式制裁令正越来越频繁。

在分析了2012到2023年间的39起中方制裁案例后，研究者得出了一系列结论。作者指出，中国打造自己的制裁工具主要有三大重要时间节点：2018年中美贸易战、2021年新疆人权争议、2022年俄罗斯遭受西方制裁。自2018年以来，中国单方面实施的对外制裁数量快速上升，其中大部分针对的是美国的个人与机构，主要是针对美方在香港、台湾、新疆问题上"干涉内政"的回击。作者认为，这一趋势今后不会发生太大变化。

研究还盘点了中国制裁的主要手段，其中包括：主要针对个人的境内资产冻结、签证入境禁令、禁止与中国实体合作；主要针对企业的进出口贸易管制。作者指出，当前中国指定金融制裁措施的能力还极其有限，但是近期的政策辩论已经显示出北京至少有着浓厚兴趣为金融制裁措施打下法律基础。而目前中国制裁的法律框架主要是围绕《反外国制裁法》以及《不可靠实体清单》展开。与此同时，中国对外经济斗争的工具依然是正式制裁令以及非正式措施的并重结合。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲权威学者集体声援 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。



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