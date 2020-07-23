 德国景气暴跌 经济学家们如何看 | 经济纵横 | DW | 30.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

德国景气暴跌 经济学家们如何看

新冠疫情导致第二季度德国经济急剧下滑创新低。据联邦统计局周四（7月30日）公布的消息，从4月到6月，国内生产总值比上一季度下降了10.1％，明显超过接受路透社采访的经济学家们此前的预期（降幅9%）。他们现在怎么看？

Deutschland Coronavirus Lockdown geschlossene Geschäfte in Bonn (picture-alliance/NurPhoto/Y. Tang)

倒闭，破产，关门

DW.COM

德国经济有可能比很多人所设想的更快走出新冠休克状态。鉴于出现大量利好先兆，国民经济学家们对前景看好。不过，他们也警告不要过早、过于乐观。

即便是取消新冠疫情限制措施之后，德国许多公司仍然生意萧条。德国工商大会担心，秋季很多企业将陷入经济瓶颈。

德国经济研究人员认为，新冠疫情引发的这场二战后最严重的经济危机已经探底，现在到了放开限制，拉动消费的时候。

（德国之声中文网）德国资产管理公司"投资联盟"的措伊纳（JÖRG ZEUNER）：

"对金融市场的不景气任何人都不感到惊讶。疫情限制措施导致的经济衰退程度是预料之中的。现在经济复苏的速度是关键。令人深受鼓舞的迹象显示，经济已经走出谷底。工业生产、零售和出口已明显得到恢复。但同样明显的是，德国经济不会很快恢复到原来的水平。第二波新冠疫情对消费和投资的影响以及全球新感染案例的持续增加阻止了经济的迅速恢复。经济复苏已经开始，但还需要时间。"

德国智库--莱布尼兹欧洲经济研究中心（ZEW）的海涅曼（FRIEDRICH HEINEMANN）：

"威斯巴登（德国联邦统计局所在地）的数字证实了人人皆知的情况。德国目前正在经历史上最大的经济滑坡。虽然数字看上去很吓人，但是不足以引起恐慌。总的来说德国的经济和金融政策做出了机智、适当的反应，通过促进资金流动以及2020年6月的经济刺激计划等举措，将有效控制损失的程度。虽然国家债务增幅很大，但仍可以轻松集资。显而易见的是，新冠疫情导致的此次经济衰退不是一次简单的经济危机。持续的疫情将加速朝着数字经济方向发展的结构变革。"

德国复兴信贷银行的科勒·盖博（FRITZI KÖHLER-GEIB）：

"由于春季第一波感染导致的限制措施造成许多经济领域处于前所未有的停工状态，使得迄今金融危机中4.7%的最高季度跌幅增加了一倍以上。但是随着夏季季度的到来以及限制措施的逐步取消，从5月份开始经济有了较快的增长。经济在经历了初期几乎机械性修复之后，增长速度可能很快重新减缓。鉴于全球持续的大量感染病例，尤其是出口工业仍将面临困境。极大的不确定性以及新冠危机造成的损失，很多企业都延长或者推迟了他们的投资计划。"

兰珀银行（Bankhaus Lampe）的亚历山大·克鲁格（ALEXANDER KRÜGER）：

"现在该忘却经济上的大损失，景气已经开始复苏，将能弥补所蒙受的很多损失。然而，由于新冠疫情尚未战胜，因此不能对经济前景过于乐观。企业破产和就业岗位缺失的巨大风险依然存在，中美之间的贸易纠纷更是雪上加霜。虽然经济开始复苏，但是远不可能恢复到新冠疫情前的水平。不能排除因新一波疫情重新采取限制措施的可能性。"

 

李京慧/凝炼 （路透社）

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Südkorea Seoul | Coronavirus

新冠疫情重创韩国经济 23.07.2020

韩国央行周四（7月23日）公告，因新冠疫情大流行严重拖累出口，今年第二季度，作为亚洲第四大经济体的韩国经济出现20多年来最糟情况。

Immobilienboom beschert Baubranche Rekord-Neugeschäft

经济学家：德国景气恢复 25.07.2020

德国经济有可能比很多人所设想的更快走出新冠休克状态。鉴于出现大量利好先兆，国民经济学家们对前景看好。不过，他们也警告不要过早、过于乐观。

Deutschland Bundesbank Goldbarren

中美冲突、新冠疫情：国际金价创新高 27.07.2020

7月27日，国际市场黄金价格升至历史最高水平。对新冠疫情导致经济崩盘的担心为金价蹿升的主要原因；此外，中美冲突不断激化也是重要推手。

广告
Mars Perseverance Mission (NASA)

"毅力"号今启程 寻找火星古老生命迹象

美国宇航局（NASA）7月30日发射了最新火星探测器，寻找火星上的古老生命迹象，并为人类有朝一日去这颗红色星球考察铺路。这也是本次火星探测窗口期内出发的第三枚探测器，前两枚探测器分别由阿联酋和中国发射。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  