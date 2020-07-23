德国景气暴跌 经济学家们如何看

（德国之声中文网）德国资产管理公司"投资联盟"的措伊纳（JÖRG ZEUNER）：

"对金融市场的不景气任何人都不感到惊讶。疫情限制措施导致的经济衰退程度是预料之中的。现在经济复苏的速度是关键。令人深受鼓舞的迹象显示，经济已经走出谷底。工业生产、零售和出口已明显得到恢复。但同样明显的是，德国经济不会很快恢复到原来的水平。第二波新冠疫情对消费和投资的影响以及全球新感染案例的持续增加阻止了经济的迅速恢复。经济复苏已经开始，但还需要时间。"

德国智库--莱布尼兹欧洲经济研究中心（ZEW）的海涅曼（FRIEDRICH HEINEMANN）：

"威斯巴登（德国联邦统计局所在地）的数字证实了人人皆知的情况。德国目前正在经历史上最大的经济滑坡。虽然数字看上去很吓人，但是不足以引起恐慌。总的来说德国的经济和金融政策做出了机智、适当的反应，通过促进资金流动以及2020年6月的经济刺激计划等举措，将有效控制损失的程度。虽然国家债务增幅很大，但仍可以轻松集资。显而易见的是，新冠疫情导致的此次经济衰退不是一次简单的经济危机。持续的疫情将加速朝着数字经济方向发展的结构变革。"

德国复兴信贷银行的科勒·盖博（FRITZI KÖHLER-GEIB）：

"由于春季第一波感染导致的限制措施造成许多经济领域处于前所未有的停工状态，使得迄今金融危机中4.7%的最高季度跌幅增加了一倍以上。但是随着夏季季度的到来以及限制措施的逐步取消，从5月份开始经济有了较快的增长。经济在经历了初期几乎机械性修复之后，增长速度可能很快重新减缓。鉴于全球持续的大量感染病例，尤其是出口工业仍将面临困境。极大的不确定性以及新冠危机造成的损失，很多企业都延长或者推迟了他们的投资计划。"

兰珀银行（Bankhaus Lampe）的亚历山大·克鲁格（ALEXANDER KRÜGER）：

"现在该忘却经济上的大损失，景气已经开始复苏，将能弥补所蒙受的很多损失。然而，由于新冠疫情尚未战胜，因此不能对经济前景过于乐观。企业破产和就业岗位缺失的巨大风险依然存在，中美之间的贸易纠纷更是雪上加霜。虽然经济开始复苏，但是远不可能恢复到新冠疫情前的水平。不能排除因新一波疫情重新采取限制措施的可能性。"

李京慧/凝炼 （路透社）

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