 德国“明星”画家盖哈德·里希特庆祝90大寿 | 所有节目 | DW | 09.02.2022

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文化经纬

德国“明星”画家盖哈德·里希特庆祝90大寿

盖哈德·里希特1932年2月9日出生于德累斯顿，是当代最重要、最成果的德国艺术家之一。

  • Der Maler in Rückenansicht: Szene aus dem Film Gerhard Richter Painting von Corinna Belz Flash-Galerie

    画室里的盖哈德·里希特

    这幅照片是导演科琳娜•贝尔茨（Corinna Belz）在为盖哈德·里希特拍摄纪录片《Painting》时记录下的一个画面。盖哈德·里希特生于德累斯顿，在近70年的创作生涯里，他不断尝试新的绘画风格和技巧，发掘新主题。收藏家们惊叹于他的创新，他也因此成为全球最受欢迎的艺术家之一。

  • Ein abstraktes, buntes Bild von Gerhard Richter

    瑰奇的晚期作品

    在好几年没有推出新作品之后，2016年，科隆路德维希博物馆在他85岁生日之际展出了里希特的26幅新作。这些作品色彩瑰奇、形式多样、节奏紧凑，再次令艺术界大为惊叹。

  • Abstraktes Gemälde von Gerhard Richter

    精心构思与妙手偶得

    里希特会用画笔、画铲、刮刀或小刀作画，作品因此色彩重叠、层次丰富。他说，随机性在创作中起着重要作用。同时，他的画也是精心构思而成，体现出一位经验丰富的画家独特的视角。

  • Gerhard Richter Gemälde Ema zeigt eine nackte Frau, die eine Treppe heruntergeht

    裸女

    里希特曾在科隆路德维希博物馆多次展出自己的画作。该馆创始人彼得•路德维希从上个世纪70年代就开始收藏里希特的作品。这幅画名为《艾玛》，是以里希特当时的妻子的一张照片作为蓝本，与法国画家杜尚（Marcel Duchamp）《下楼梯的裸女》（1912年）相呼应。

  • Der Maler Gerhard Richter verstreicht die Farbe mit einem breiten Rakel

    用刮刀涂颜色

    里希特在创作一些作品时用宽大的刮刀涂抹颜料。他总是走在同时代画家的前列。在《艺术指南针》，即国际艺术市场的畅销榜上，这位生活在科隆的艺术家高居榜首。他是战后最成功的德国艺术家之一。

  • Fünf offen stehende Türen auf einem Bild von Gerhard Richter

    通往绘画的五扇门

    收藏于路德维希博物馆的《五扇门》创作于1967年。在这之后，里希特经常改变自己的风格、主题和创作方法。他曾说，我不追求什么意图、没有系统，也没有方向。这就是他探索绘画可能性的方式。

  • Blick auf das bunt-facettenreiche Südquerhausfenster des Kölner Domes, das nach einem Entwurf von Gerhard Richter entstand.

    科隆大教堂的里希特窗

    . "我对随机性很着迷"，里希特在谈到科隆大教堂窗户设计时这样说到。2007年，他把科隆大教堂修复毁坏窗玻璃的设计任务交给了计算机，11000多个彩色方块组成了这个为人津津乐道的图案。里希特让自己的第二故乡科隆成为其作品中又一亮点。

  • Gerhard Richter vor Werken seines Zyklus Birkenau

    《比克瑙周期》在柏林展出

    德累斯顿和科隆早就在争取里希特的艺术遗产。柏林也机会看好：里希特已向国家美术馆借出了大约100件作品，包括由四部分组成的《比克瑙周期》（Birkenau Zyklus），这是根据奥斯威辛-比克瑙纳粹集中营一名犹太囚犯的照片创作的。

  • Porträtfoto des Malers Gerhard Richter

    成熟的画家

    里希特出生于德累斯顿，在西德逐渐成熟，成为享誉世界的德国画家，也是当今在世的最重要的画家。有人甚至称他是21世纪的毕加索。但与毕加索不同，里希特相当矜持，不喜欢在公众的聚光灯下。今年2月9日是他90岁大寿。


  • Der Maler in Rückenansicht: Szene aus dem Film Gerhard Richter Painting von Corinna Belz Flash-Galerie

    画室里的盖哈德·里希特

    这幅照片是导演科琳娜•贝尔茨（Corinna Belz）在为盖哈德·里希特拍摄纪录片《Painting》时记录下的一个画面。盖哈德·里希特生于德累斯顿，在近70年的创作生涯里，他不断尝试新的绘画风格和技巧，发掘新主题。收藏家们惊叹于他的创新，他也因此成为全球最受欢迎的艺术家之一。

  • Ein abstraktes, buntes Bild von Gerhard Richter

    瑰奇的晚期作品

    在好几年没有推出新作品之后，2016年，科隆路德维希博物馆在他85岁生日之际展出了里希特的26幅新作。这些作品色彩瑰奇、形式多样、节奏紧凑，再次令艺术界大为惊叹。

  • Abstraktes Gemälde von Gerhard Richter

    精心构思与妙手偶得

    里希特会用画笔、画铲、刮刀或小刀作画，作品因此色彩重叠、层次丰富。他说，随机性在创作中起着重要作用。同时，他的画也是精心构思而成，体现出一位经验丰富的画家独特的视角。

  • Gerhard Richter Gemälde Ema zeigt eine nackte Frau, die eine Treppe heruntergeht

    裸女

    里希特曾在科隆路德维希博物馆多次展出自己的画作。该馆创始人彼得•路德维希从上个世纪70年代就开始收藏里希特的作品。这幅画名为《艾玛》，是以里希特当时的妻子的一张照片作为蓝本，与法国画家杜尚（Marcel Duchamp）《下楼梯的裸女》（1912年）相呼应。

  • Der Maler Gerhard Richter verstreicht die Farbe mit einem breiten Rakel

    用刮刀涂颜色

    里希特在创作一些作品时用宽大的刮刀涂抹颜料。他总是走在同时代画家的前列。在《艺术指南针》，即国际艺术市场的畅销榜上，这位生活在科隆的艺术家高居榜首。他是战后最成功的德国艺术家之一。

  • Fünf offen stehende Türen auf einem Bild von Gerhard Richter

    通往绘画的五扇门

    收藏于路德维希博物馆的《五扇门》创作于1967年。在这之后，里希特经常改变自己的风格、主题和创作方法。他曾说，我不追求什么意图、没有系统，也没有方向。这就是他探索绘画可能性的方式。

  • Blick auf das bunt-facettenreiche Südquerhausfenster des Kölner Domes, das nach einem Entwurf von Gerhard Richter entstand.

    科隆大教堂的里希特窗

    . "我对随机性很着迷"，里希特在谈到科隆大教堂窗户设计时这样说到。2007年，他把科隆大教堂修复毁坏窗玻璃的设计任务交给了计算机，11000多个彩色方块组成了这个为人津津乐道的图案。里希特让自己的第二故乡科隆成为其作品中又一亮点。

  • Gerhard Richter vor Werken seines Zyklus Birkenau

    《比克瑙周期》在柏林展出

    德累斯顿和科隆早就在争取里希特的艺术遗产。柏林也机会看好：里希特已向国家美术馆借出了大约100件作品，包括由四部分组成的《比克瑙周期》（Birkenau Zyklus），这是根据奥斯威辛-比克瑙纳粹集中营一名犹太囚犯的照片创作的。

  • Porträtfoto des Malers Gerhard Richter

    成熟的画家

    里希特出生于德累斯顿，在西德逐渐成熟，成为享誉世界的德国画家，也是当今在世的最重要的画家。有人甚至称他是21世纪的毕加索。但与毕加索不同，里希特相当矜持，不喜欢在公众的聚光灯下。今年2月9日是他90岁大寿。


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