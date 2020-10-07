德国“明星”画家盖哈德·里希特庆祝90大寿

画室里的盖哈德·里希特

这幅照片是导演科琳娜•贝尔茨（Corinna Belz）在为盖哈德·里希特拍摄纪录片《Painting》时记录下的一个画面。盖哈德·里希特生于德累斯顿，在近70年的创作生涯里，他不断尝试新的绘画风格和技巧，发掘新主题。收藏家们惊叹于他的创新，他也因此成为全球最受欢迎的艺术家之一。