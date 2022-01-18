德国日染疫人数首次破10万

（德国之声中文网）德国新冠日染疫数量首次超过10万。联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（ RKI)）1月19日晨报告，过去24小时，德国境内新增 112323 人。联邦卫生部长劳特巴赫强调，他预计变异病株奥密克戎感染波要到 2 月中旬方会达到高峰。

根据 罗伯特·科赫研究所（RKI）提供的数据，全国10万人均 7 天发病率也再创新高，为 584.4，分别高于前一天创下的迄今最高纪录（553.2） 和一周前的407.5 。劳特巴赫部长相信，该数据仍低于实际染疫数量。他对媒体表示，实际染疫率"大概"应是罗伯特·科赫研究所公布数值的"两倍"。

群体免疫来临？

他再度呼吁国民踊跃接种疫苗以防入秋后爆发新一波疫情，同意柏林病毒学家克里斯蒂安·德罗斯滕（Christian Drosten）等专家的观点：未来某个时候每个人都会被感染，但这并不意味着无需接种疫苗。这位联邦卫生部长警告说，尤其是老年人和患者，尚未出现群体免疫。他因此要求联邦议院迅速决定实施全民疫苗接种义务。

联邦议院已计划本月就举行俗称的"定向辩论"，讨论是否实行接种疫苗义务。所有议员可在 2 、 3 月跨党派磋商提出具体法案。目前，德国总人口中有 72.8% 完全接种，47.6% 施打了加强针。

大瘟疫后果严重

罗伯特·科赫研究所通报说，自大流行瘟疫爆发以来，德国卫生当局已录得超过 800 万染疫病例，新冠死亡总人数为 11万6081人 ，康复人数约为700 万。

重症监护问题专家生扬森斯（ Uwe Janssens ）要求收集更多、并整合各医院数据。这位在 2020 年前担任德国重症监护和急诊医学跨学科协会主席的医生在接受《世界报》采访时抱怨说， "我们根本不掌握有关这一大流行瘟疫的附带损害的数据"。他指出，比如，与新冠瘟疫爆发前相比还能进行多少前期检查和手术这一问题，将"在未来几年对全体国民的健康产生巨大影响"。

（德新社，天主教通讯社）

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