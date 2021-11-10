 德国日增新冠确诊病例首超5万，死亡235人 | 科技环境 | DW | 11.11.2021

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科技环境

德国日增新冠确诊病例首超5万，死亡235人

德国在新冠大流行瘟疫中一再创下可悲记录。在此背景下，越来越多公民要求实行接种疫苗义务。伦理委员会对之亦持开放态度。 

Deutschland | Coronavirus | mehr als 50000 Neuinfektionen

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根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）周三（11月10日）公布的最新统计数字，德国单日新冠染疫病例新增近4万，为新冠大流行瘟疫爆发以来最高纪录。一病毒学家称，国家实际上已处于紧急状态。 

（德国之声中文网）德国联邦疾控机构——罗伯特科赫研究所 (RKI) 根据各州卫生当局所提供数据的统计结果显示，过去 24 小时，德国国内新增 50196 例新冠染疫病例，每10万人7天发病率创新高（249.1）， 新增死亡人数235人。与此同时，重症病人也在暴增，慕尼黑市市长称，该市重症病床已全部满员。他抱怨并非缺乏病床和设备，最缺的是护理人员。 

鉴于新冠疫情不断恶化，德国伦理委员会建议，评估是否应要求若干专业群体有义务接种疫苗。向政府提供咨询的该委员会宣布：“在无反对票、3票弃权的情况下，委员会表决通过一项建议：基于疫情发展现状，严肃、快速评估在特别弱势群体护理部门对工作人员实施强制疫苗接种。” 

民众态度发生转变 

即将卸任的现任黑红大联合政府和可能组成下届“交通灯”联合政府的社民党、绿党和自民党迄今都拒绝实施与职业相关的疫苗接种义务。与此相对照，国民态度发生重大变化。在舆情、市场研究机构YouGov受德新社委托所做的一项调查中，绝大多数受访者赞同实行疫苗接种义务：44% 的人认为，每个人都应接种； 24% 的人支持将接种义务限于个别专业群体，如护理人员或医院工作人员；反对强制接种疫苗者占 27%。 

这样，自约一年前启动接种新冠疫苗战役，人们的情绪发生了变化。去年 12 月 26 日，第一次接种疫苗。数天后的一项YouGov 民意调查结果显示， 对是否应实行接种疫苗义务，56% 的受访者持反对态度，赞同者只占33%。当时的询问栏中未设是否应要求特定群体接种这一项。 

疫情连创新纪录以及发生成千上万严重病程，迫使政界不得不采取行动。社民党、绿党和自民党在组阁谈判中已拟定对现行《感染保护法》的修正稿，以重新确定德国的抗疫路线。 

本周四，该修正稿提交联邦议院审议。回避公开表态数周后，联邦看守政府副总理、社民党下届总理候选人肖尔茨 (Olaf Scholz)今天预定发言。 

基民盟/基社盟政治家指控肖尔茨及其下届“交通灯”政府合作伙伴对日益恶化的新冠疫情反应不足。自民党议会党团干事布施曼（ Marco Buschmann ）拒绝这一批评。他在《奥格斯堡汇报》上表示， “我们正将迄今无法预期的措施置入新一揽子计划”。

与基民盟籍看守政府总理默克尔和基社盟籍巴伐利亚州长泽德 (Markus Söder) 的意愿相佐，“交通灯”合作伙伴们赞同自11 月 25 日起取消“全国范围疫情紧急状态”，只建议在工作场所实施“ 3G ”法规（接种、痊愈、检测），在老人院和疗养院实施检测义务，并再度实施全民免费检测。

德国反对政府防疫措施最坚定的政党是选项党，该党支持横向思维运动，支持不打疫苗的群体。在9月竞选时口口声声称不打疫苗的该党议会党团的女主席威德尔（Alice Weidel）周四爆出确诊感染新冠病毒，并出现流感症状。  

（德新社，路透社） 

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