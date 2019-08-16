德国无线网络覆盖率远远落后他国

（德国之声中文网）根据最新公布的一项调查，德国移动网络覆盖率落后于大部分欧洲国家，4G移动网络覆盖率仅有爱尔兰和白俄罗斯排在德国后面。

测速网Speedcheck公布的最新移动报告显示了各国的4G网络覆盖情况，德国网络覆盖率大约为65.5%，排在第70位。名列前几名的包括日本、韩国。覆盖率超过80%的国家包括美国，比荷卢经济联盟，斯堪的纳维亚国家和东欧部分地区。

2013年以来，移动互联网网速增长出现明显波动。2015到2017年间，网速甚至有放缓的迹象。这很可能是基础设施跟不上用户数量快速扩张所致。

该报告还对地理、城市和人口密度等因素是否影响网络速度进行了调查，结果出乎意料地发现，经济因素对移动互联网发展的影响并不大，地理和人口差异对网速的发展产生更大影响力。

Speedcheck隶属总部位于巴伐利亚州新博伊恩（Neubeuern）的Etrality公司。这家公司可以检测智能手机和计算机的网速。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 关键是可折叠 折叠式屏幕今年风行一时。华为推出的 “Mate X”折叠屏手机成为轰动一时的头条新闻。但同是中国公司的柔宇科技动作明显快于华为，该公司去年10月就推出了其首款折叠屏手机。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 令人印象深刻的价格 华为Mate X 5G手机有一个可折叠的屏幕。它在三星的银河折叠手机公布一周后亮相。其价格也将韩国手机甩在后面。华为Mate X售价 2299 欧元，比韩国银河贵约300欧元。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 华为笔记本电脑 “Mate X”虽然令华为广受关注, 但并不是中国人唯一的新发明。该公司还推出了 matebook x pro 笔记本电脑系列。由于有了“onehop”功能，只要都是使用华为的计算机和智能手机，两者之间便可以顺利进行数据交换。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 下一代移动通信 包括德国宝马在内的很多汽车制造商也在巴塞罗那移动通信博览会上亮相。他们对5G寄予厚望。由于数据传输速度快、延迟小, 下一代移动通信技术将能够推动自动驾驶车辆的新发展。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 日益普及的新科技 世界移动通信大会是一个规模宏大的盛会，参加者超过10万，了解约2000家企业的产品。5G、人工智能和工业4.0是本届通信博览会的最大亮点。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 男用便携式振动器 伦敦Startup Mystery Vibe公司研发的一款便携式男用振动器可以通过手机遥控。通过技术手段提高人的性情趣是该公司研发这一新技术的宗旨。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 机器人来了 据中国制造商CloudMinds 介绍，该公司所生产的服务机器人可以担任门卫、服务台接待员或在养老院从事照顾老人的工作。基于4G和5G网络的服务机器人能够通过各种传感器和模块与人交流视觉感知。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 改进的人工智能 xr-1 型机器人的抓握能力极佳，甚至可以自如地拿起针等微小物品。据制造商介绍，近乎于人类的服务机器人甚至能够发展到拥有情商。但是其价格不菲，高达99.000 美元。



文木 / 洪沙（德新社）

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