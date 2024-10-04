德国无力回天 对华电动汽车关税成定局

欧盟各成员国已经在10月4日上午的投票中支持对中国产电动汽车加征关税，而德国则投了反对票。在随后的声明中，欧盟委员会以及中国商务部都表示，欧中双方仍将继续谈判，寻找替代解决方案。

（德国之声中文网）据德新社从欧盟外交圈内人士处获悉，只有德国、匈牙利等5个国家（共代表23%的欧盟人口）投票反对加征中国产电动汽车关税，投赞成票的成员国则包括法国、意大利等多达10个国家。另外西班牙等12个国家则投了弃权票。

欧盟委员会去年底开始对中国电动汽车启动反补贴调查，并且已在今年7月引入了临时关税。根据欧盟规则，除非有15个成员国反对关税、且其代表的人口达到欧盟总人口的65%，否则这项临时关税就会在月底转成为期五年的正式关税。

欧盟对华电动车关税会不会适得其反？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在正式投票之前，德国政府就屡次表示了对此项关税的反对立场，并强调和中方进一步谈判的必要性。大众、奔驰、宝马等德国车企拥有大量在华业务，他们担心会遭到北京的报复措施。而在投票结果揭晓后，德国财政部长林德纳(Christian Lindner)在其X（推特）账号上表达了欧中贸易争端升级的担心，他警告说：“欧盟委员会不应触发一场贸易战，我们需要通过谈判得到解决方案。”

宝马、奔驰、大众、德国工业联合会(BDI)、德国商会等产业界代表同样在投票后表示了失望，并希望欧中双方继续谈判。不过，法国、意大利的汽车业界代表则对欧盟即将正式引入关税表示欢迎。

关税案正式通过，势必进一步加剧欧中之间的贸易摩擦。中国商务部已经对此表示“坚决反对”，认为欧盟“严重违反世贸组织规则，干扰了正常的国际贸易秩序，不仅阻碍中欧贸易投资合作，延缓欧盟自身绿色转型进程，还将影响全球应对气变的共同努力。”商务部同时“也注意到欧方表达要继续通过谈判解决问题的政治意愿”，并透露“中欧技术团队将在10月7日继续进行谈判。中方希望欧方清醒认识到，加征关税解决不了任何问题，只会动摇和阻滞中国企业对欧投资合作的信心和决心。”

2024年北京车展上的德国大众展台。欧特尔和马特斯在接受德国之声采访时都认为，北京针对德国车企出台反制措施的可能性不大。 图像来源: Pedro Pardo/AFP

中国电动汽车优势全靠补贴？

驻欧盟中国商会则在第一时间发表声明，指责“欧盟对华电动汽车发起的反补贴调查是政治驱动下的不公正的保护主义做法”，并强调“中国电动汽车产业链所形成的竞争优势绝非来自补贴，而是来源于激烈市场竞争下所发展的整体供应链优势”。

根据多次修改后的方案，在华生产的厂商面临7.8%到35.3%不等的额外关税，并与原有的10%欧盟汽车进口正常关税相叠加。布鲁塞尔方面强调，中国产电动汽车凭借巨额政府补贴获得了不正当竞争优势，关税旨在抵消这一优势。

在接受德国之声采访时，科隆德国经济研究所(IW Köln)的欧中经贸关系专家马特斯(Jürgen Matthes)表示，中国产电动汽车的竞争优势到底主要来自于补贴还是更高的生产效率，其实是一个很难判断的问题。而欧盟引入的此项关税，目标并不是将竞争对手排挤出市场，而只是为了抵消掉“政府补贴造成的不正当优势”，“如果中国电动汽车确实还具备了生产效率之优势，那么即便在欧盟引入关税、或者人民币升值后，依然能对欧洲厂商构成严峻挑战。”

马特斯也注意到，投票结果揭晓后，不论是欧盟方面，还是北京方面都表达了愿意继续谈判的意愿。他认为，除了此前已经在探讨的“中国厂商自己限定最低限价以及最高进口量”之方案外，北京方面还有可能以主动升值人民币作为让步，换取欧盟在关税上做出妥协，“因为欧洲在疫情、俄乌战争之后的制造业成本显著上涨，假如人民币是自由兑换货币的话，欧元兑人民币早就贬值了；但现实却是汇率被人为地保持稳定，从而不利于欧洲厂商。”马特斯估计，电动汽车等中国工业品的竞争优势大约有1/4来自人为低估的人民币汇率。

中国电池巨头宁德时代在德国图林根州的工厂。中企在欧洲的工厂，是否会赋予北京新的政治施压空间？ 图像来源: Martin Schutt/dpa/picture alliance

借关税吸引中企欧洲建厂？专家警告政治风险

欧盟外交关系委员会的中国问题专家欧特尔(Janka Oertel)则指出，针对中国产电动汽车的关税极有可能只是欧盟出手抵御中国过剩产能输出的第一步。她在接受德国之声采访时说：“包括我在内的许多研究欧中关系的学者都认为，在今后几个月内，欧盟委员会还将出台一系列措施来保护欧洲产业竞争力，且不会局限在绿色能源产品领域。”

而且，欧特尔还对部分欧盟国家想借关税之机吸引中国电动汽车厂商来欧洲建厂生产的构想表示了疑虑。此前，路透社报道称，鉴于已经有一些中国厂商酝酿在欧洲投资设厂生产，欧中双方也正在谈判另一个方案：由中国厂商许诺在欧盟境内投资设厂，并在过渡期内设定进口配额，从而换取欧盟在关税方面做出些许让步。欧特尔就此警告说：“这会是一把双刃剑。关键问题在于：要是欧洲境内的汽车生产很大程度上都是依靠中资企业进行的，这是不是意味着欧盟在长期层面上又陷入了另外一种对华依赖、从而让中国又有了政治施压的潜力？”

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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