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德国旅游综合信息
秋天到了！大自然跟夏季有了不同，在四季中也最为迷人。从阿尔卑斯山到海边，从森林到湖泊，德国的秋天哪里的风景最美又适合短途旅行呢？
德国反对党基民盟主席梅尔茨(Friedrich Merz)在一次采访中说，许多乌克兰人往返德乌之间是“福利旅游”，占便宜。他的这番话受到其他党派的批评。
整整25年前，柏林富有传奇色彩的老酒店“阿德隆”重新开张。二战期间，该酒店被严重损毁。阿德隆重新开张二十五周年之际，让我们来看一下德国都有那些最著名的酒店。
今夏6、7、8整整3个月，德国通行9欧元月票，持有者可任意乘坐区域客运列车去国内任何地方。使用一个月之后，有意思的路线和旅游地你都去过哪些？
为避免在旅游旺季出现机场乱像，德国政府希望让机场能够从境外雇佣临时工。有消息称，一些外国雇工可能最快从7月就可以开始工作。
夏季休假期开始了。然而，多少人前往梦想之地的旅程却始于乱像一片的机场，从数小时排队、航班延误到临时取消，挫折连连，麻烦多多。值本届柏林国际航空展（ILA）即将开幕之际，我们不妨了解一下航空业的现状。
今年6月9日到19日，巴赫音乐节在莱比锡举办。这位德国巴洛克音乐大师在莱比锡度过了他生命中的重要时光。除了巴赫，这里还有更多文化和城市生活亮点。为什么要去莱比锡走一走看一看？这里有十个理由。
或许你正寻觅一个求婚或者过纪念日的地方，来一趟说走就走的旅行。小编总结出几处充满浪漫元素的德国爱情圣地。
去年，在土耳其度假的大多数外国人来自俄罗斯、德国和乌克兰。而如今，俄乌两国处于交战状态。对于土耳其旅游业，这意味着什么？
又到春暖花开的时节。经历了两年多疫情后，越来越多德国人向往出门旅行。德国联邦统计局公布的今年2月宾馆酒店价格比较显示，在许多热门旅游国家，住宿都比德国便宜。
在森林里徒步，却被郁郁葱葱的树木遮挡了视野？不妨来试试德国东南部巴伐利亚森林里的树梢步道。在离地数十米的半空中，既有森林的宁静，也有极目远眺的舒畅。
亚洲邮轮旅游、休闲和赌场巨头云顶集团在德国的造船厂1月10日申请破产。此前云顶及其造船厂与德国联邦政府、梅前州政府的谈判失败。对于德国方面而言，这意味着就业岗位的流失和高额的违约风险。
终于又可以坐飞机旅游了。飞行员被迫休息了数月，如今正慢慢重返蓝天。但是新冠彻底改变了旅行的方式，对于乘客和航空公司来说都是如此，需要适应。
歌德尝谓：“好物如此近，何故去远游？” 我们不妨游历一番欧洲的一些地方，它们足让人恍若置身遥远国度。
根据最新规定，无论乘坐火车、飞机还是汽车进入德国，所有12岁及以上未接种疫苗的旅客都必须接受检测。
德国记者前往新疆，一路上盯梢不断，屡受警方盘查。旅游博主到访新疆，在大夸新疆“美景+美女”的同时，还盛赞“世界上最安全的地方”。与此同时，新疆当局正在大力推介旅游业，为游客提供高额补贴。新疆旅游业今年有望大幅突破疫情前水平。
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