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德国旅游综合信息
终于又可以坐飞机旅游了。飞行员被迫休息了数月，如今正慢慢重返蓝天。但是新冠彻底改变了旅行的方式，对于乘客和航空公司来说都是如此，需要适应。
歌德尝谓：“好物如此近，何故去远游？” 我们不妨游历一番欧洲的一些地方，它们足让人恍若置身遥远国度。
根据最新规定，无论乘坐火车、飞机还是汽车进入德国，所有12岁及以上未接种疫苗的旅客都必须接受检测。
德国记者前往新疆，一路上盯梢不断，屡受警方盘查。旅游博主到访新疆，在大夸新疆“美景+美女”的同时，还盛赞“世界上最安全的地方”。与此同时，新疆当局正在大力推介旅游业，为游客提供高额补贴。新疆旅游业今年有望大幅突破疫情前水平。
美国总统拜登15日会见即将卸任的德国总理默克尔，双方誓言抵御俄罗斯侵略与中国的反民主运动，并针对「北溪2号」管线丶新冠旅游禁令与疫苗知识产权豁免等有歧见的议题交换意见。
在德国，"Affenhitze"（猴热）或者"Reiserücktrittsversicherung" （旅游解约保险）这些德语词夏天的出现频率极高。学会以下11个德语词汇，盛夏时节走遍德国不用发愁。
迄今，尽管欧洲疫情减轻，德国联邦政府仍总体建议不出国度假。不过，三周后，政策将有改变。
在春光明媚的五月，我们邀请您一起云游德国十处童话般的美景。请收下这份名单，待疫情结束后亲身来感受这个童话之国的魅力。
周日发布的新冠感染数据显示，德国疫情正在逐步得到控制。默克尔总理表示，她认为今夏很有可能全面开放欧洲境内的自由旅行。
海滩和山脉、历史悠久的城堡和城市、森林和湖泊——这些景观在德国应有尽有。虽然疫情使得旅行受限，但在很多人心目中，德国仍是理想的旅游胜地。不妨先列好心愿清单，等解禁之后就可以圆梦啦！
德国总理默克尔3月23日表示，德国将延长封锁时间至4月18日，并呼吁复活节假期在家待5天，以对抗第三波新冠肺炎疫情。德国人即使在疫情中也可以自由旅行，但国内的饭店和景点不得接待游客，使得出国旅游成为唯一选择，但默克尔也建议不要出国旅游。最后她说，「虽然目前处境艰难，但隧道尽头有光」。
在2021年新年到来之际，我们给对德语感兴趣的朋友们介绍几句地道的德语新年祝福语。
德国巴伐利亚州的一个两米长的木制阴茎雕塑不“茎”而走。当地警方开启调查。这个阴茎是当地著名的地标，其起源至今是个谜。
防疫措施非但没有放松，还有加紧之势，你却依然不太敢出门旅游? 不妨选择徒步健游，春风拂走一切烦恼，也会吹散病毒。当然，如果遇到其他徒步者，最好还是保持距离。
联合国教科文组织，生日快乐！这个机构成立的75年之间，将全球近170个国家的逾1000处古迹列为世界文化遗产。这些要得到妥善保护的地方也是值得一去的旅游胜地。
受新冠疫情影响，大量申请留学德国的国际学生签证受阻。他们联合起来，对德国大使馆和外交部发出信息轰炸，希望能够获得签证面试的预约。
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