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德国旅游

近期所有与德国旅游相关的文章

德国旅游综合信息

新冠在撤退 飞行员归队 24.10.2021

终于又可以坐飞机旅游了。飞行员被迫休息了数月，如今正慢慢重返蓝天。但是新冠彻底改变了旅行的方式，对于乘客和航空公司来说都是如此，需要适应。
Golden October, autumn in Norway with blue sky and sunflare near Volda, Orsta

身在欧洲 要看美景何必远游？ 17.10.2021

歌德尝谓：“好物如此近，何故去远游？” 我们不妨游历一番欧洲的一些地方，它们足让人恍若置身遥远国度。

February 8, 2021, Freising Bei Muenchen, Bavaria, Germany: The entry/reentry area of the Munich International Airport where arrivals to Germany are recorded. The Bavarian Interior Ministry in collaboration with the German Federal Police (Bundespolizei) and the Grenzpolizei (Border Police) held a presentation on their roles in fighting the Corona pandemic at airports. Part of the strategy to prevent the importation of the novel Coronavirus, particularly the mutant variants prevalent in South Africa, the United Kingdom, and Brazil involves the DEA Digital Entry Regulation, testing at the airports, quarantine, and an agreement from airlines to not transport passengers from risk areas. (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Wire

新冠感染率上升 德国收紧入境规定 31.07.2021

根据最新规定，无论乘坐火车、飞机还是汽车进入德国，所有12岁及以上未接种疫苗的旅客都必须接受检测。 
***ACHTUNG: Geringe Auflösung, bitte im Layout beachten*** Kaxgar, die kulturell wichtigste Stadt der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang. Rechte: Mathias Bölinger/DW

新疆是个好地方 到访体验大不同 16.07.2021

德国记者前往新疆，一路上盯梢不断，屡受警方盘查。旅游博主到访新疆，在大夸新疆“美景+美女”的同时，还盛赞“世界上最安全的地方”。与此同时，新疆当局正在大力推介旅游业，为游客提供高额补贴。新疆旅游业今年有望大幅突破疫情前水平。
President Joe Biden and German Chancellor Angela Merkel speak during a news conference in the East Room of the White House in Washington, Thursday, July 15. (AP Photo/Susan Walsh)

拜登会见默克尔 德美誓言重建跨大西洋关系 16.07.2021

美国总统拜登15日会见即将卸任的德国总理默克尔，双方誓言抵御俄罗斯侵略与中国的反民主运动，并针对「北溪2号」管线丶新冠旅游禁令与疫苗知识产权豁免等有歧见的议题交换意见。  
surfing on the beach. Laptop display is cut with clipping path © Sergey Peterman #16593145

夏天里必须掌握的德语词汇 21.06.2021

在德国，"Affenhitze"（猴热）或者"Reiserücktrittsversicherung" （旅游解约保险）这些德语词夏天的出现频率极高。学会以下11个德语词汇，盛夏时节走遍德国不用发愁。
Hotel Krone und Pfarrkirche St. Nikolaus

德国政府预定解除对新冠地区旅行警告 12.06.2021

迄今，尽管欧洲疫情减轻，德国联邦政府仍总体建议不出国度假。不过，三周后，政策将有改变。

Deutschland, Bayern, Berglandschaft, Alpsee, Schloss Neuschwanstein, König Ludwig, Allgäu, Sehenswürdigkeit, Berge, Märchenschloss, Landschaft, Neuromanik, Kultur, Gebäude, Bauwerk, Herbst, Königsschloss, berühmt, (Foto: picture alliance / Thonig / VisualEyze) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

云游德国童话美景 22.05.2021

在春光明媚的五月，我们邀请您一起云游德国十处童话般的美景。请收下这份名单，待疫情结束后亲身来感受这个童话之国的魅力。
ARCHIV - 15.08.2020, Spanien, Palma: Menschen sonnen sich und schwimmen am Strand von Arenal auf Mallorca. Vier von zehn Bundesbürgern (42 Prozent) erwarten einen uneingeschränkten Sommerurlaub 2021. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov halten vier Prozent der Befragten uneingeschränktes Verreisen schon im ersten Quartal des Jahres 2021 wieder für möglich, 14 Prozent im zweiten Quartal. Foto: Clara Margais/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

感染率持续走低 德国今夏有望开放旅游 09.05.2021

周日发布的新冠感染数据显示，德国疫情正在逐步得到控制。默克尔总理表示，她认为今夏很有可能全面开放欧洲境内的自由旅行。
Schloß Herrenchiemsee (1878 bis 1886) auf der Herreninsel mit der Krautinsel und der Fraueninsel im Chiemsee, Oberbayern, Bayern, Deutschland

德国哪里风景最美？ 04.05.2021

海滩和山脉、历史悠久的城堡和城市、森林和湖泊——这些景观在德国应有尽有。虽然疫情使得旅行受限，但在很多人心目中，德国仍是理想的旅游胜地。不妨先列好心愿清单，等解禁之后就可以圆梦啦！

德国总理默克尔呼吁民众团结抗疫 24.03.2021

德国总理默克尔3月23日表示，德国将延长封锁时间至4月18日，并呼吁复活节假期在家待5天，以对抗第三波新冠肺炎疫情。德国人即使在疫情中也可以自由旅行，但国内的饭店和景点不得接待游客，使得出国旅游成为唯一选择，但默克尔也建议不要出国旅游。最后她说，「虽然目前处境艰难，但隧道尽头有光」。
ILLUSTRATION - Ein Mann und eine Frau stoßen am 11.11.2012 in Hannover neben einem Tisch mit Partydekoration mit Sektgläsern an. | Verwendung weltweit

过年应景：德语拜年 01.01.2021

在2021年新年到来之际，我们给对德语感兴趣的朋友们介绍几句地道的德语新年祝福语。
Eine Wanderin rastet hinter der zwei Meter hohen Penis-Skulptur aus Holz auf dem Grat des Grünten. Etwa vier Jahre lang stand das ungewöhnliche «Kulturdenkmal» auf dem Berg. Nun ist der Holzpenis spurlos verschwunden. (zu dpa «Polizei ermittelt nach Verschwinden von Holzpenis im Allgäu»)

德国巨型木制阳具不“茎”而走 06.12.2020

德国巴伐利亚州的一个两米长的木制阴茎雕塑不“茎”而走。当地警方开启调查。这个阴茎是当地著名的地标，其起源至今是个谜。
Wanderschuhe und Rucksack stehen in einer gestellten Szene am 29.04.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) für eine Wanderung bereit. Foto: Henning Kaiser/dpa (zu dpa Nordrhein-Westfalen packt die Wanderslust am 01.05.2015) | Verwendung weltweit

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 24.11.2020

防疫措施非但没有放松，还有加紧之势，你却依然不太敢出门旅游? 不妨选择徒步健游，春风拂走一切烦恼，也会吹散病毒。当然，如果遇到其他徒步者，最好还是保持距离。
Es zeigt die Altstadt von Riga. Copyright: Nicole Meißner, die Kollegin stellt das Foto der Welle rechte- und kostenfrei zur Verfügung. Zulieferung durch Kerstin Schmidt

震撼人心的世界文化遗产： 百闻不如一见！ 19.11.2020

联合国教科文组织，生日快乐！这个机构成立的75年之间，将全球近170个国家的逾1000处古迹列为世界文化遗产。这些要得到妥善保护的地方也是值得一去的旅游胜地。
Bilder zum Text: Frustrated students are bombarding Germany's government and embassies with desperate requests for visa appointments. In Iran and Mexico their pleas have so far fallen on deaf ears, and many are in a race against time.

#教育不是旅游：国际学生苦等德国签证预约 24.10.2020

受新冠疫情影响，大量申请留学德国的国际学生签证受阻。他们联合起来，对德国大使馆和外交部发出信息轰炸，希望能够获得签证面试的预约。
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