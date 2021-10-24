德国总理默克尔呼吁民众团结抗疫

德国总理默克尔3月23日表示，德国将延长封锁时间至4月18日，并呼吁复活节假期在家待5天，以对抗第三波新冠肺炎疫情。德国人即使在疫情中也可以自由旅行，但国内的饭店和景点不得接待游客，使得出国旅游成为唯一选择，但默克尔也建议不要出国旅游。最后她说，「虽然目前处境艰难，但隧道尽头有光」。