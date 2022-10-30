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德国旅游

近期所有与德国旅游相关的文章

德国旅游综合信息

德国多彩的秋天哪儿最美？

德国多彩的秋天哪儿最美？ 30.10.2022

秋天到了！大自然跟夏季有了不同，在四季中也最为迷人。从阿尔卑斯山到海边，从森林到湖泊，德国的秋天哪里的风景最美又适合短途旅行呢？
讽刺乌克兰人“福利旅游” 德国反对党基民盟主席道歉

讽刺乌克兰人“福利旅游” 德国反对党基民盟主席道歉 28.09.2022

德国反对党基民盟主席梅尔茨(Friedrich Merz)在一次采访中说，许多乌克兰人往返德乌之间是“福利旅游”，占便宜。他的这番话受到其他党派的批评。
德国那些享誉欧洲的老酒店

德国那些享誉欧洲的老酒店 25.08.2022

整整25年前，柏林富有传奇色彩的老酒店“阿德隆”重新开张。二战期间，该酒店被严重损毁。阿德隆重新开张二十五周年之际，让我们来看一下德国都有那些最著名的酒店。
9欧元畅游德国：你玩过哪些？

9欧元畅游德国：你玩过哪些？ 07.07.2022

今夏6、7、8整整3个月，德国通行9欧元月票，持有者可任意乘坐区域客运列车去国内任何地方。使用一个月之后，有意思的路线和旅游地你都去过哪些？
德国机场缺人 政府欲引进外国临时工

德国机场缺人 政府欲引进外国临时工 26.06.2022

为避免在旅游旺季出现机场乱像，德国政府希望让机场能够从境外雇佣临时工。有消息称，一些外国雇工可能最快从7月就可以开始工作。
欧洲机场乱像一片：航空业现状如何？

欧洲机场乱像一片：航空业现状如何？ 22.06.2022

夏季休假期开始了。然而，多少人前往梦想之地的旅程却始于乱像一片的机场，从数小时排队、航班延误到临时取消，挫折连连，麻烦多多。值本届柏林国际航空展（ILA）即将开幕之际，我们不妨了解一下航空业的现状。

必须去莱比锡一游的十个理由

必须去莱比锡一游的十个理由 09.06.2022

今年6月9日到19日，巴赫音乐节在莱比锡举办。这位德国巴洛克音乐大师在莱比锡度过了他生命中的重要时光。除了巴赫，这里还有更多文化和城市生活亮点。为什么要去莱比锡走一走看一看？这里有十个理由。
德国适合情侣出游的爱情圣地

德国适合情侣出游的爱情圣地 29.05.2022

或许你正寻觅一个求婚或者过纪念日的地方，来一趟说走就走的旅行。小编总结出几处充满浪漫元素的德国爱情圣地。
战争与旅游：当土耳其少了俄罗斯游客

战争与旅游：当土耳其少了俄罗斯游客 15.05.2022

去年，在土耳其度假的大多数外国人来自俄罗斯、德国和乌克兰。而如今，俄乌两国处于交战状态。对于土耳其旅游业，这意味着什么？

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？ 05.04.2022

又到春暖花开的时节。经历了两年多疫情后，越来越多德国人向往出门旅行。德国联邦统计局公布的今年2月宾馆酒店价格比较显示，在许多热门旅游国家，住宿都比德国便宜。

在巴伐利亚的树梢漫步 07.02.2022

在森林里徒步，却被郁郁葱葱的树木遮挡了视野？不妨来试试德国东南部巴伐利亚森林里的树梢步道。在离地数十米的半空中，既有森林的宁静，也有极目远眺的舒畅。

“环球梦号”梦碎？云顶集团的德国造船厂申请破产

“环球梦号”梦碎？云顶集团的德国造船厂申请破产 11.01.2022

亚洲邮轮旅游、休闲和赌场巨头云顶集团在德国的造船厂1月10日申请破产。此前云顶及其造船厂与德国联邦政府、梅前州政府的谈判失败。对于德国方面而言，这意味着就业岗位的流失和高额的违约风险。

新冠在撤退 飞行员归队 24.10.2021

终于又可以坐飞机旅游了。飞行员被迫休息了数月，如今正慢慢重返蓝天。但是新冠彻底改变了旅行的方式，对于乘客和航空公司来说都是如此，需要适应。
身在欧洲 要看美景何必远游？

身在欧洲 要看美景何必远游？ 17.10.2021

歌德尝谓：“好物如此近，何故去远游？” 我们不妨游历一番欧洲的一些地方，它们足让人恍若置身遥远国度。

新冠感染率上升 德国收紧入境规定

新冠感染率上升 德国收紧入境规定 31.07.2021

根据最新规定，无论乘坐火车、飞机还是汽车进入德国，所有12岁及以上未接种疫苗的旅客都必须接受检测。 
新疆是个好地方 到访体验大不同

新疆是个好地方 到访体验大不同 16.07.2021

德国记者前往新疆，一路上盯梢不断，屡受警方盘查。旅游博主到访新疆，在大夸新疆“美景+美女”的同时，还盛赞“世界上最安全的地方”。与此同时，新疆当局正在大力推介旅游业，为游客提供高额补贴。新疆旅游业今年有望大幅突破疫情前水平。
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