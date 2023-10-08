德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店

暑期将至，很多人开始筹划去哪里度假。如果选择在德国享受夏天，游客在很多城市都可以找到风格各异、各具特色的豪华酒店，例如，伊丽莎白女王下榻过的柏林阿德隆酒店、歌德和席勒曾用餐过的魏玛大象酒店以及以收藏名贵葡萄酒而闻名的弗莱堡科伦比酒店。