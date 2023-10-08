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德国旅游综合信息
德国有着丰富深厚的历史背景。我们穿越时空，展示十大景点，它们让人回忆起德国2000年的历史中某些重要时期和转折点。
中国自年初以来分批次恢复出国团队游，德国等70多个国家如今列在第三批次名单上。据德国统计数字，今年1-5月，中国游客在德国的过夜数约为疫情前水平的35%。
意大利警方拘留了一名17岁的德国学生，因为他被抓到刻画涂鸦破坏古老的罗马斗兽场。这是近几周来在这个罗马地标建筑发生的第三起破坏行为。
暑期将至，很多人开始筹划去哪里度假。如果选择在德国享受夏天，游客在很多城市都可以找到风格各异、各具特色的豪华酒店，例如，伊丽莎白女王下榻过的柏林阿德隆酒店、歌德和席勒曾用餐过的魏玛大象酒店以及以收藏名贵葡萄酒而闻名的弗莱堡科伦比酒店。
或许你正寻觅一个求婚或者过纪念日的地方，来一趟说走就走的旅行。小编总结出几处充满浪漫元素的德国爱情圣地。
热爱度假和大自然的德国人，出游时除了会住在饭店、旅馆外，不少人也会选择露营。相较于多数位于市区的旅店，露营更有一种「以天地为栋宇」的洒脱。
柏林、汉堡、慕尼黑——德国有许多值得游览的城市。我们在这里为您介绍德国按照人口排列最大的十个城市及其旅游亮点。
德国从2023年5月1日起推出了价格为每月49欧元的德国通票，适用于全德范围内所有公交、地铁、有轨电车和区域火车。
德国之声从德国外交部获得的独家消息显示，德国驻华使领馆将从5月1日开始重新恢复受理中国公民旅游签证申请。外交部同时表示，由于目前在华签证中心人力不足，部分类别的签证批准等待时间可能长达数周。
第一次去德国旅行，但对当地风土习俗知之甚少？这里准备了十条礼仪小贴士供您参考。
亚洲多地迎来农历新年和小长假，随着中国解封国门，选择旅行过年的人越来越多，如果是二人世界浪漫之旅，不妨避免不必要的“搅局”因素。
许多德国城市在冰天雪地的冬日也别具魅力。让我们来看看这10个冬季最美德国城市。
德国国内旅行旺季是春夏秋三季，唯独1、2月份旅游业较为萧条。其实在这两个月，德国也有好去处，来一起看一看！
秋天到了！大自然跟夏季有了不同，在四季中也最为迷人。从阿尔卑斯山到海边，从森林到湖泊，德国的秋天哪里的风景最美又适合短途旅行呢？
德国反对党基民盟主席梅尔茨(Friedrich Merz)在一次采访中说，许多乌克兰人往返德乌之间是“福利旅游”，占便宜。他的这番话受到其他党派的批评。
整整25年前，柏林富有传奇色彩的老酒店“阿德隆”重新开张。二战期间，该酒店被严重损毁。阿德隆重新开张二十五周年之际，让我们来看一下德国都有那些最著名的酒店。
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