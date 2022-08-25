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德国的美丽无处不在，等你来发现。
德国之声中文网有“走遍德国”和“德国世界遗产之旅”“畅游莱茵河”多个以旅游信息为主的专栏，供驴友们参考。
整整25年前，柏林富有传奇色彩的老酒店“阿德隆”重新开张。二战期间，该酒店被严重损毁。阿德隆重新开张二十五周年之际，让我们来看一下德国都有那些最著名的酒店。
德国旅游业生意红火。2019年连续第十年保持增长。来自德国国内外的游客的主要目的地是德国的各大城市。那里有不少景点可以让人一饱眼福，比如以下这些。
32年前的11月9日，柏林墙一夜之间成为历史。今日的德国首都柏林还有一些地方让人可以追寻那段历史，比如在贝尔瑙大街（Bernauer Straße）。
访问过图宾根的人都会有这样的印象：这里是一个新老交融的地方。在这座古老的城市里，大学生约2.8万，占全市人口近三分之一，成了施瓦本“袖珍小城”的鲜明特点。
围绕包豪斯，坊间各种标签应有尽有。一个新建筑，但凡色白、方直，便被冠以“包豪斯”头衔。那么，这个著名学派引起过哪些误解？
德国人对森林情有独钟，但不仅森林，人们可以徒步漫游的好去处多得数不过来！这里介绍一些独具特色的线路。
紧挨着欧洲最大露天褐煤矿的汉巴赫森林成了反对煤炭工业毁坏环境的抵抗运动的象征。8月6日，警方森林清场行动开始。
柏林附近400多公顷森林熊熊燃烧。数百名消防人员紧急出动，甚至消防直升机也投入了灭火之战。
无论你是喜欢感受自然风光，还是享受都市生活，喜欢惊险刺激，还是静心休息，旅游方式有多种选择，来看看我们为你准备的各类“套餐”。
德国旅游系列短片，介绍德国各地风光，分享旅行攻略，再现“驴友”德国行难忘回忆。
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德国国家旅游局及地方提供关于德国旅游的各类服务信息及链接
2002年，莱茵河中上游河谷的文化景观被联合国教科文组织列为世界文化遗产，但其实这段莱茵河谷的鼎盛时期，是在200年前浪漫主义诗人钟情于此的时候。
一部单车,60公里,两个国家 - 德法交界处的莱茵河谷两岸以适合骑车游历闻名,自然美景外加骑车健身，在这里一举两得。
英国浪漫主义画家威廉·透纳笔下的莱茵河风景画，属于莱茵浪漫主义最重要的作品之列。2014年，这些画作的产生地——科布伦茨和宾根之间的莱茵河畔将会推出一条名为透纳之路的旅游线路。
男人们对她一见倾心，她却给男人们带来毁灭。这就是诗歌中的罗累莱。围绕罗累莱有许多传说，她是一位传奇的美女、一个害人的女巫，也是一块吸引游客的磁铁。
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