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德国政府计划让入籍德国变得更容易更快速，并且放松双重国籍限制。但这项计划引起激烈辩论。
“只能进行两天的密集型战斗——联邦国防军的弹药储备也就这么多了”。近日，有关德国军队令人担忧的现状上了德国媒体头条。俄罗斯发动对乌战争后，德国政府计划用1000亿欧元对联邦国防军进行现代化改造。但似乎只有很少一部分资金真正到位。
一年前，肖尔茨领导的「交通灯」联合政府宣誓就职。这位德国总理在任期的一开始就遭遇困局——乌克兰战争对德国的能源政策以及坚持多年的政治原则带来了挑战。而德国在这一年中经历的改变，不仅仅是由于乌克兰战争。
社民党、绿党和自民党组成的「红绿灯」政府执政一周年，其执政重点几乎都放在乌克兰战争的危机管理上。新政府这一年的表现如何？
随着新冠防空措施的放松，儿童呼吸道病例激增。一些儿童医院床位已满，无法接收新病人。
在德国南部乌尔姆附近的小镇，一名男子持刀袭击了两名在上学路上的女孩。这两个孩子受重伤，被送往医院，一人不治身亡。行凶后，肇事男子逃进一个难民收容所。
德国经济部长哈贝克似乎计划告别此前的对华战略，摆脱德国经济对中国的依赖性，收紧对华业务，减少对德中经济项目的政治支持。这一提前被媒体披露的内部文件引发争议，被指“过于片面”、“是意识形态驱动的、无能的中国政策”。
德国联邦国防军不仅武器装备亟待更新，弹药也即将告罄，有关机构给德国政府敲响了警钟。但提高弹药产量并非指日可待。
德国联邦参议院于周五批准了失业福利改革方案，意味着自2005年以来实施、饱受争议的 “哈茨四号”失业福利制度将寿终正寝。同时，三座核电站的运行期限也将延长。
在德国前总理默克尔卸任一年之后，一项调查显示，大多数德国人不希望她重新执政，但是很多人认为她的工作表现比现任总理肖尔茨更好。
尽管遭遇创纪录的通货膨胀和供应瓶颈，德国经济在夏季的增长比最初预期的要强劲。7月至9月，国内生产总值与上一季度相比增长了0.4%。另外，德国经济界的气氛在11月出现了大幅改善，最新商业预期指数上升明显。
伴随声着国际歌的歌声，中国青年首次在柏林振臂高呼自由民主与公民觉醒，他们公开痛斥当今中国政府以及刚刚在二十大连任的国家主席习近平。一位抗议者在集会后写道：“以后看到世界钟都会想起今天，想到自己并不孤独。”
在德国，超过4.6万人参与了一项联邦刑事侦察局的调查研究。调查显示，越来越多犯罪通过互联网实施，但网络欺诈的受害者很少报警。此外，超过半数女性在夜晚感到不安全，会选择避免前往某些地点、避免乘坐公共交通工具。
根据“透明国际”发布的数据，德国政坛的清廉程度在全球排名高居第十，不过这并不意味着德国高官就不会腐败。周日，曾经以亲民著称的法兰克福市长就在一次全民公投中被罢免，主要原因是：动用公权力为家人谋福利。
德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
气候保护活动人士采取越来越多的公民不服从方式表达抗议。德国内政部长费泽尔表示，“全力支持”警方打击那些违反法律的抗议者，她特别提到了本周早些时候在柏林发生的一起致命事件。
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