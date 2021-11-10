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德国新闻

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ARCHIV - Eine Transall landet am 28.03.2013 auf einem Flugfeld in der Nähe des Feldlagers der Bundeswehr in Kundus, Afghanistan. Die Bundeswehr startet am Freitag (15.08.2014) Hilfsflüge in den Nordirak. Nach dpa-Informationen vom 14.08.2014 werden vier Transall-Flugzeuge über 30 Tonnen Sanitätsmaterial und Lebensmitteln nach Erbil im kurdischen Autonomiegebiet im Irak transportieren. Foto: Can Merey/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

一阿富汗空中导航员控告德国  10.11.2021

因在马扎里沙里夫为德国国防军工作多年后被抛弃不顾，一名阿富汗导航员起诉德意志联邦共和国。其律师周三（11月10日）表示，该男子及其家人要求得到赴德签证。 
31.07.2020, Rheinland-Pfalz, Mainz: Das Logo des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech, aufgenommen vor der Unternehmenszentrale. Das Unternehmen engagiert sich derzeit intensiv in der Corona-Impfstoff-Forschung. Foto: Andreas Arnold/dpa | Verwendung weltweit

新冠疫苗成功 BioNTech财源滚滚来  10.11.2021

今年第三季度，德国新冠疫苗研制商生物新技术公司（BioNTech ）盈利约达 32 亿欧元。这也让该公司总部所在的莱普州（ Rheinland-Pfalz）首府美因茨（Mainz）的财务主管大为满意。 
14.10.2021, Hanau xpsx, Lokal HanauCorona Testzentren in Hanau v.l. Corona, Covid 19, Testen, Schnelltest, Kosten, bezahlen, Kostenlos, Test, PCR Test

德国疫情：一天内新增确诊4万 10.11.2021

根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）周三（11月10日）公布的最新统计数字，德国单日新冠染疫病例新增近4万，为新冠大流行瘟疫爆发以来最高纪录。一病毒学家称，国家实际上已处于紧急状态。 
Fußball: Abschlusstraining Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien im Millerntor-Stadion. Serge Gnabry (l-r), Jamal Musiala, Niklas Süle und Thomas Müller auf dem Platz. +++ dpa-Bildfunk +++

德国国家足球队内出现新冠染疫新病例 09.11.2021

德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。

Ein Ständer mit der chinesischen und der deutschen Flagge ist am 09.07.2014 im Sekretäriat des Konfuzius-Instituts der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa-Korr vom 14.07.2014) | Verwendung weltweit

外国学者在中国有多少自由？ 09.11.2021

中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。
2021 Berliner Mauer bei 3. Oktober - Deutschland singt in Frankfurt/M von: Yang@dw

2021，当柏林墙重现德国街头 09.11.2021

三十年前，象征德国分裂的标志性建筑柏林墙被推倒；三十年后，柏林墙为何又重现德国街头？
08.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 08.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 201,1. 7-Tage-Fallzahl 167.213. COVID-19-F‰lle 4.782.546. Zugang um 15.513 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 96.558. Zugang um 33 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 08 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 201.1 7 days Number of cases 167 213 COVID 19 cases 4 782 546 Addition of 15 513 compared to the previous day COVID 19 deaths 96 558 Addition of 33 compared to the previous day

德国新冠确诊人数继续飙升  08.11.2021

最新统计数字显示，德国已出现第四波疫情，每10万人7天新染疫率超过200。累计确诊人数已近480万人，死亡人数逼近10万。
ILLUSTRATION - Eine Hand hält ein Wasserglas unter einen Wasserhahn. (zu dpa: Keime in Bretzfelder Trinkwasser entdeckt - Abkochgebot) +++ dpa-Bildfunk +++

柏林勃兰登堡机场：饮用水中发现大肠杆菌 06.11.2021

声名狼藉的柏林勃兰登堡机场再添新堵：饮用水中发现了大肠杆菌。自计划兴建以来，该机场就麻烦不断。

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一个人岁月静好？独居的德国人 02.11.2021

德国联邦统计局的最新数字显示，德国15岁以上的男性，超过五分之一目前处于独居状态。从20岁至59岁，男性的平均独居比例都要高于女性。不过在60岁以上群体，这个数字发生了翻转。
26.10.2021, Auf einer Fahne vor dem Tectrum in Duisburg weht das Logo des Konfuzius-Institut Metropole Ruhr. Die Absage einer geplanten Lesung aus einer in Deutschland veröffentlichten Biografie über den chinesischen Staatschef Xi Jinping sorgt für Kritik. Konfuzius-Institute sind nach Angaben des Instituts in Hannover offizielle Kultur- und Bildungsinstitutionen, die von einer Unterabteilung des chinesischen Bildungsministeriums gefördert werden. Weltweit gibt es demnach rund 550 Institute, knapp 20 sind in Deutschland ansässig. (zu dpa «Absage zu Lesung aus Buch über Chinas Staatschef sorgt für Kritik»)

德国联邦教育部长要求德国高校考虑终止与孔院合作 01.11.2021

上周，由于中国官方的干预，德国境内两家孔子学院取消举行有关习近平的新书朗诵会。作为对此事的回应，德国联邦教育部长建议有关高校“认真审视和孔子学院的合作”，“果断地处理”中国的影响。
Impfpass mit Coronaimofbescheinigung - Farblicher Hintergrund Impfpass mit erster und zweiter Corona-Impfung - Comirnatym: Impfung, Impfpass, Corona, Covid19, Gesellschaft, Impfpflicht, Impfling, Herdenimmunit‰t, Politik, Deutschland, Impfzentrum, Copyright: xMartinxDziadekx

德国拒打疫苗者继续对新冠疫苗说不 31.10.2021

德国联邦卫生部对3000多名拒绝接种新冠疫苗者进行了访问调查。65%的受访者表示两个月内绝不会去接种疫苗。在德国疫情重新飙升之际，无论是奖励还是压力都无法推动疫苗施打率进一步提升。
Gastarbeiter aus der Türkei sitzen nach ihrer Schicht auf einer Bank auf dem Gelände der Zeche Neu-Monopol in Bergkamen im Kreis Unna. (Undatiert). | Verwendung weltweit

他乡？故乡？土耳其劳工在德国的60年 30.10.2021

土耳其人移民德国始于 60 年前的一份劳工招募协议。对于第一批客籍劳工的子孙后辈来说，今天的德国既是他们的家乡，却也意味着歧视。

Germany's Chancellor Angela Merkel gestures as she delivers a speech during a press conference after her meeting with Belgium's Prime Minister Alexander De Croo at Egmond Palace in Brussels on October 15, 2021. (Photo by JOHN THYS / AFP)

默克尔：德国抗疫“不能掉以轻心” 30.10.2021

面对新冠感染人数的再度激增，德国总理默克尔表示对疫情“十分担忧”，呼吁人们更加坚定地抗击疫情，而不是掉以轻心。本周一家养老院爆发疫情，也引发了是否应该要求护理人员接种新冠疫苗的讨论。
ARCHIV - Das Geldfach einer Kasse ist am 13.05.2015 in Lützow (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen. Foto: Jens Büttner (zu dpa Inflation zieht weiter an - Höchster Stand seit zwei Jahren vom 28.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国通胀飙至28年新高 欧央行维持零息政策不变 29.10.2021

由于能源价格持续走高，今年十月德国的物价指数仍在继续上涨。通胀率达到了1993年以来的最高水平。
16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

德宪法保卫局：有人试图干预德大选  总理候选人遭抹黑  28.10.2021

德国联邦宪法保卫局局长哈尔登旺表示，该部门发现，今年德国联邦大选期间，有人曾图谋影响大选，散布关于总理候选人的虚假消息。尤其是绿党候选人贝尔伯克是常常受到网络攻击的对象。 
Die Angeklagte Jennifer W. (l) und ihr ihr Anwalt Ali Aydin sitzen vor Beginn der Verhandlung im Gerichtssaal. Die Frau aus Lohne in Niedersachsen ist wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie soll als IS-Anhängerin im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in einem Hof angekettet wurde und dort verdurstete. +++ dpa-Bildfunk +++

投奔“伊斯兰国”的德国女性被判刑十年 25.10.2021

一名曾随前夫投奔“伊斯兰国”的德国女性，本周被法院判处10年徒刑。对她的指控包括见死不救，致使一名幼童被虐待致死。
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