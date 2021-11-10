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因在马扎里沙里夫为德国国防军工作多年后被抛弃不顾，一名阿富汗导航员起诉德意志联邦共和国。其律师周三（11月10日）表示，该男子及其家人要求得到赴德签证。
今年第三季度，德国新冠疫苗研制商生物新技术公司（BioNTech ）盈利约达 32 亿欧元。这也让该公司总部所在的莱普州（ Rheinland-Pfalz）首府美因茨（Mainz）的财务主管大为满意。
根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）周三（11月10日）公布的最新统计数字，德国单日新冠染疫病例新增近4万，为新冠大流行瘟疫爆发以来最高纪录。一病毒学家称，国家实际上已处于紧急状态。
德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。
中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。
三十年前，象征德国分裂的标志性建筑柏林墙被推倒；三十年后，柏林墙为何又重现德国街头？
最新统计数字显示，德国已出现第四波疫情，每10万人7天新染疫率超过200。累计确诊人数已近480万人，死亡人数逼近10万。
声名狼藉的柏林勃兰登堡机场再添新堵：饮用水中发现了大肠杆菌。自计划兴建以来，该机场就麻烦不断。
德国联邦统计局的最新数字显示，德国15岁以上的男性，超过五分之一目前处于独居状态。从20岁至59岁，男性的平均独居比例都要高于女性。不过在60岁以上群体，这个数字发生了翻转。
上周，由于中国官方的干预，德国境内两家孔子学院取消举行有关习近平的新书朗诵会。作为对此事的回应，德国联邦教育部长建议有关高校“认真审视和孔子学院的合作”，“果断地处理”中国的影响。
德国联邦卫生部对3000多名拒绝接种新冠疫苗者进行了访问调查。65%的受访者表示两个月内绝不会去接种疫苗。在德国疫情重新飙升之际，无论是奖励还是压力都无法推动疫苗施打率进一步提升。
土耳其人移民德国始于 60 年前的一份劳工招募协议。对于第一批客籍劳工的子孙后辈来说，今天的德国既是他们的家乡，却也意味着歧视。
面对新冠感染人数的再度激增，德国总理默克尔表示对疫情“十分担忧”，呼吁人们更加坚定地抗击疫情，而不是掉以轻心。本周一家养老院爆发疫情，也引发了是否应该要求护理人员接种新冠疫苗的讨论。
由于能源价格持续走高，今年十月德国的物价指数仍在继续上涨。通胀率达到了1993年以来的最高水平。
德国联邦宪法保卫局局长哈尔登旺表示，该部门发现，今年德国联邦大选期间，有人曾图谋影响大选，散布关于总理候选人的虚假消息。尤其是绿党候选人贝尔伯克是常常受到网络攻击的对象。
一名曾随前夫投奔“伊斯兰国”的德国女性，本周被法院判处10年徒刑。对她的指控包括见死不救，致使一名幼童被虐待致死。
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