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伴随声着国际歌的歌声，中国青年首次在柏林振臂高呼自由民主与公民觉醒，他们公开痛斥当今中国政府以及刚刚在二十大连任的国家主席习近平。一位抗议者在集会后写道：“以后看到世界钟都会想起今天，想到自己并不孤独。”
在德国，超过4.6万人参与了一项联邦刑事侦察局的调查研究。调查显示，越来越多犯罪通过互联网实施，但网络欺诈的受害者很少报警。此外，超过半数女性在夜晚感到不安全，会选择避免前往某些地点、避免乘坐公共交通工具。
根据“透明国际”发布的数据，德国政坛的清廉程度在全球排名高居第十，不过这并不意味着德国高官就不会腐败。周日，曾经以亲民著称的法兰克福市长就在一次全民公投中被罢免，主要原因是：动用公权力为家人谋福利。
德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
气候保护活动人士采取越来越多的公民不服从方式表达抗议。德国内政部长费泽尔表示，“全力支持”警方打击那些违反法律的抗议者，她特别提到了本周早些时候在柏林发生的一起致命事件。
德国总理此次中国之行是次艰难的旅程，这一点多数德国人心里也很清楚。民众对德中关系的关注度，也明显高于以往。
在德国总理肖尔茨访问中国前夕，目前在中亚地区访问的德国外长贝尔博克敦促肖尔茨与中方会面时要明确态度，表明人权问题、环境影响以及遵守国际法等是“展开国际合作的基础”。
中国是德国最重要的贸易伙伴，同时中共却在朝着重返极权统治的道路上高歌猛进。对于即将访华的德国总理肖尔茨来说，既不想和北京撕破脸皮，同时又要在一些议题上更加强硬，这几乎成了一项“不可能完成的任务”。
汉堡一家法院对一名男子处以4000欧元的罚款，原因是他在自己的汽车后窗上贴了“Z”字符号。该符号被俄罗斯宣传机构所使用，作为支持俄罗斯入侵乌克兰的标志。
针对中资入股汉堡港集装箱码头的争议终于告一段落：德国内阁批准了相关投资案，中远集团的参股份额从此前的35%降至24.9%，影响力减少、没有否决权。不过，达成这一妥协方案仍然受到各界人士诟病，认为“这可能让汉堡成为中国政治中的一枚棋子”。
德国政界针对中资入股汉堡港的批评声不断。反对党基民盟方面要求联邦议院针对该问题进行表决，希望以此阻止中远集团参与汉堡港的计划。与此同时传出消息，联邦政府正在考量一个妥协方案，降低中方持股比例，从而让中方影响力减少、没有否决权。
在德国，高通胀和不断上涨的能源价格使许多人难以维持生计。一些人被迫当掉他们的物品。越来越多来自各行各业的人走进典当行来周转资金。
近一百万来自乌克兰的难民在德国找到了庇护所。然而目前，德国各市镇的接收能力已经达到极限。而且，来自其它国家的寻求庇护者也在增加。
在中共二十大召开之际，德国企业和经济界正急切等待中国领导层发出的信号。德国经济界主张与其最主要的贸易伙伴中国继续进行合作。
德国的物价正在急剧上升，尤其是能源价格居高不下。人们担心，这场危机可能动摇德国社会的基础，也就是中产阶级。
德国政府认为，受当前能源危机的影响，德国经济有可能会出现衰退。联邦经济部发布的秋季经济预估报告称，德国经济总量有可能会缩减0.4%。而最新的通货膨胀数据显示，九月德国的通胀率已增至10.0%，达到70年以来的最高水平。
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