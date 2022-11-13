肖尔茨访华肩负“不可能完成的任务”

中国是德国最重要的贸易伙伴，同时中共却在朝着重返极权统治的道路上高歌猛进。对于即将访华的德国总理肖尔茨来说，既不想和北京撕破脸皮，同时又要在一些议题上更加强硬，这几乎成了一项“不可能完成的任务”。