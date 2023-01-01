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今年上半年德国市县债务同比增长四倍多，这其中既有通货膨胀、地方政府补贴增加的原因，也有将乌克兰难民纳入德国社会福利体系而导致支出增加的因素。同时有研究指出，德国的这种福利政策反而不利于乌克兰难民融入社会和劳动力市场。
近日，来自德国不同党派的多位政治家齐声批评德铁继续使用华为组件，称这是“短视且致命的”。不过，德铁如果更换全部华为组件，需要付出高昂的代价。而且，德铁方面强调，德国政府并未直接发出警告，也没有给出避免使用华为的正式建议。
民粹主义的德国选项党表示，其领导人克鲁帕拉在德国南部的竞选活动中遭遇“袭击事件”后不得不住院治疗。警方则表示，暂不清楚克鲁帕拉是遭遇袭击，还只是身体不适。不过，检方已经立案调查。
统一33年后，德国东部事务专员就统一状况的新报告接受了DW的采访。他赞扬了前东德地区的经济增长。但这份新报告还是突显了德国东部与西部之间仍存在的分歧与差距。
经历了漫长的并存时期，东西德终于在1990年完成合并，两德是如何走向统一的？亲身经历全程的政客们又对此作出了什么样的评价？DW为您献上珍贵的历史画面，回顾一些具有里程碑意义的标志性事件。
为抗议联邦政府的卫生政策，成千上万的德国家庭医师和专科医师周一休诊，诊所大门紧闭。德国医师协会认为政府的政策“省钱省过头”。
德中高级别财金对话周日举行。会议召开前夕，德国财政部消息人士透露，柏林方面准备要求北京确保德国金融机构在中国获得更好的市场准入条件，并增强法兰克福作为中国银行在欧盟的中心据点的地位。
德广联"德国趋势"最新的一次民调显示，对现行移民政策不满的德国人越来越多。大约三分之二的受访者希望德国能够减少接纳难民的数量。
德国越来越受外国学生的欢迎。根据德意志学术交流中心的统计，2022年秋季学期德国登记在读的留学生人数达到创纪录的37万。而印度则取代中国，成为在德留学生最大的来源国。
德国五大经济研究机构本星期四发出警告称，德国今年的经济衰退将比之前预期的更为严重。不过他们也给消费者带来了一个好消息：通货膨胀或在明年大幅下降。
闻名世界的十月啤酒节已在慕尼黑开幕。传统服饰又将大行其道，但也并非一成不变，比如紧身连衣裙（Dirndl）——2023年芭比元素也穿插其中。
根据德国弗莱堡市的规定，本学期开始，全市所有幼稚园和小学食堂只提供学童全素食。这种做法引起了不小的争议，巴符州农业部部长认为，营养均衡也要包含肉类食品。市政府做出这个决定的理由是什么呢？
在今年4月关停了德国境内最后三座核电站之后，德国第二季度进口电力总量创下纪录。此外，由于能源价格上涨和经济景气下滑等因素的影响，上半年德国电网提供的电力减少了6.9%。
因政府专机连续两次发生故障，德国外长贝尔伯克8月中旬被迫取消了访问澳大利亚等太平洋国家的行程。取消出访计划仅给德国外交部就带来逾10万欧元的损失。左翼党指责这位绿党外长言行不一，并呼吁她应多搭乘民航班机。
德国联邦总理肖尔茨周六在慢跑时摔倒受伤。原定周日在黑森州帮助社民党在州选举前助选造势的计划也因此被取消。
气候问题专家委员会在其政策审查报告中指出，德国政府的建议不足以减缓气候变化，超过100项的措施无法构成一个有凝聚力的整体计划。
德国经济部长哈贝克说，“限制性的利率环境和疲软的全球经济——尤其是中国的发展状况——使我们作为出口国举步维艰。”专家预测，德国经济将在今年最后两个季度再次陷入衰退。
德国亟待解决的问题有很多，说“百废待兴”也不为过：破败不堪的基础设施，进展迟缓的数字化进程，以及波及众多行业的人才短缺等等，不一而足。难道德国真的成了“欧洲病夫”吗？
最新调查显示，许多德国工业企业认为中国比德国更具吸引力。专家分析，能源价格和供应、监管环境及专业人才短缺使德国逐渐丧失国际竞争力。
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