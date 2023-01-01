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德国时政新闻 公众热议话题

德国市县当局在今年上半年出现了73亿欧元的财政赤字，远高于去年同期。图为德国金融中心法兰克福

德国地方债务同比激增四倍多 原因何在？

今年上半年德国市县债务同比增长四倍多，这其中既有通货膨胀、地方政府补贴增加的原因，也有将乌克兰难民纳入德国社会福利体系而导致支出增加的因素。同时有研究指出，德国的这种福利政策反而不利于乌克兰难民融入社会和劳动力市场。
《明镜周刊》此前曾引述德铁内部文件报道，如果德国铁路拆除目前所使用的全部华为通讯基建设备，将造成高达4亿欧元的更换成本

拆不拆华为设备？德国跨党派政治家批评德铁

近日，来自德国不同党派的多位政治家齐声批评德铁继续使用华为组件，称这是“短视且致命的”。不过，德铁如果更换全部华为组件，需要付出高昂的代价。而且，德铁方面强调，德国政府并未直接发出警告，也没有给出避免使用华为的正式建议。
德国选项党（AfD）的联合领导人克鲁帕拉（Tino Chrupalla）周三在德国南部城市因戈尔施塔特紧急入院（资料图片）

选战期间被袭击？德国选项党领导人紧急入院

民粹主义的德国选项党表示，其领导人克鲁帕拉在德国南部的竞选活动中遭遇“袭击事件”后不得不住院治疗。警方则表示，暂不清楚克鲁帕拉是遭遇袭击，还只是身体不适。不过，检方已经立案调查。
德国政府表示，在过去33年里，德国统一取得了长足进步，但仍有许多工作要做

德国统一33年：“完成了但不完美”

统一33年后，德国东部事务专员就统一状况的新报告接受了DW的采访。他赞扬了前东德地区的经济增长。但这份新报告还是突显了德国东部与西部之间仍存在的分歧与差距。
Mauerfall Wiedervereinigung Menschen auf der Berliner Mauer

两分钟看懂东西德统一

经历了漫长的并存时期，东西德终于在1990年完成合并，两德是如何走向统一的？亲身经历全程的政客们又对此作出了什么样的评价？DW为您献上珍贵的历史画面，回顾一些具有里程碑意义的标志性事件。

抗议政府政策 德国上万家诊所不开门

Symbolbild I Digitale Gesundheitsberatung

为抗议联邦政府的卫生政策，成千上万的德国家庭医师和专科医师周一休诊，诊所大门紧闭。德国医师协会认为政府的政策“省钱省过头”。

柏林致力于实现德国金融机构在华准入

德中高级别财金对话10月1日在德国举行

德中高级别财金对话周日举行。会议召开前夕，德国财政部消息人士透露，柏林方面准备要求北京确保德国金融机构在中国获得更好的市场准入条件，并增强法兰克福作为中国银行在欧盟的中心据点的地位。

民调：三分之二德国民众希望少接纳难民

Grenze Tschechien-Deutschland

德广联"德国趋势"最新的一次民调显示，对现行移民政策不满的德国人越来越多。大约三分之二的受访者希望德国能够减少接纳难民的数量。

德国跻身最受欢迎留学目的地第三名 仅次英美

目前在德国留学的外国学生当中，人数最多的是印度学生，其次是中国

德国越来越受外国学生的欢迎。根据德意志学术交流中心的统计，2022年秋季学期德国登记在读的留学生人数达到创纪录的37万。而印度则取代中国，成为在德留学生最大的来源国。

德国经济萎缩比预期的还糟糕

专家们预计2024年德国经济将再次增长，增长率预估为1.3%

德国五大经济研究机构本星期四发出警告称，德国今年的经济衰退将比之前预期的更为严重。不过他们也给消费者带来了一个好消息：通货膨胀或在明年大幅下降。
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芭比连衣裙征服慕尼黑啤酒节

五人向天空行注目礼，三人着粉 造型师预计 2023 年慕尼黑啤酒节将出现大量粉色

闻名世界的十月啤酒节已在慕尼黑开幕。传统服饰又将大行其道，但也并非一成不变，比如紧身连衣裙（Dirndl）——2023年芭比元素也穿插其中。

没肉吃！德弗莱堡市所有小学仅提供素食

弗莱堡小学之前会给孩子们准备两种餐食可选，其中包含了肉类和鱼类。

根据德国弗莱堡市的规定，本学期开始，全市所有幼稚园和小学食堂只提供学童全素食。这种做法引起了不小的争议，巴符州农业部部长认为，营养均衡也要包含肉类食品。市政府做出这个决定的理由是什么呢？

更多"德国新闻"

德国第二季度电力进口总量创下纪录

能源价格上涨和经济不景气导致德国电力需求减少。

在今年4月关停了德国境内最后三座核电站之后，德国第二季度进口电力总量创下纪录。此外，由于能源价格上涨和经济景气下滑等因素的影响，上半年德国电网提供的电力减少了6.9%。 

因专机故障取消外访白耗资金超10万欧 德外长被指烧钱、不环保

德国总理肖尔茨周末慢跑摔倒受伤

专家：德国气候政策犹嫌不足

新德国经济数据“给期待仅暂时疲软的人泼了一盆冷水”

真成“病夫”？德国必须奋起直追 该怎么追？

德国企业：中国比德国更具吸引力