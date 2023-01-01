两分钟看懂东西德统一

经历了漫长的并存时期，东西德终于在1990年完成合并，两德是如何走向统一的？亲身经历全程的政客们又对此作出了什么样的评价？DW为您献上珍贵的历史画面，回顾一些具有里程碑意义的标志性事件。