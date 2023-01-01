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德国时政新闻 公众热议话题

Bundestagssitzung Robert Habeck Bundeswirtschafts- und Klimaminister (Gruene) mit Bundeskanzler Olaf Scholz

财政冻结！德国政府要玩完？

德国财政部叫停了几乎全部财政支出。因为此前联邦宪法法庭的一项裁决，导致德国政府的预算出现了高达600亿欧元的缺口。
贝尔博克在柏林接受德国之声阿拉伯语电视主持人Jaafar Abdul Karim专访

德国外长: 国际社会战后应对加沙承担保护责任

接受德国之声专访时，德国外交部长贝尔博克介绍了她对加沙地带未来的设想。另外，对于有关德国出于历史原因偏袒以色列的指控，她也予以了坚决驳斥。
塔利班粮食与药品管理局负责人奥马尔在科隆

塔利班高官来德国 政府后知后觉

一名塔利班高官上周来到德国科隆并出席公开活动，引起德国舆论哗然。更让人们的吃惊是，德国当局对此毫不知情，在媒体报道后才做出回应。
德国专家表示，现在许多人厌倦了接种疫苗，但这对高危险族群而言很危险

德国专家建议高危人群“左手打流感 右手打新冠”

鉴于德国新冠病毒感染人数上升，医生和诊所代表呼吁高危群体接种新冠疫苗和流感疫苗。与此同时，有病毒学家对于部分医院强制规定戴口罩或限制访客时间的做法提出质疑。
性工作在德國為合法，圖為位於漢堡的繩索街

出手管制性業？德總理：“男人買女人”不可接受

德國總理肖爾茨15日公開表態，希望德國針對性工作實施進一步的法律限制，並稱男性購買女性是不可以接受的，應盡力制止相關行為。

德国技术移民新规开始啦！门槛大幅降低

肖尔茨总理访问印度时与当地年轻人交流

IT、护理、物流……德国的众多行业都急需专业人才。为了吸引外国技术人才，德国出台了最新技术人员移民法，大幅降低赴德工作的门槛。不会德语，申请者父母来德国都有可能。

媒体：德国政府拟禁止退役军人为外国效力

北约飞行员训练解放军？德国希望杜绝这种情况

数月前，媒体爆料英国和德国空军的退役飞行员受聘到中国工作，为解放军培训战斗机飞行员，引起舆论热议后，呼吁政府采取措施杜绝这种现象的呼声高涨。有报道称柏林已提出立法计划。

人质劫持事件导致汉堡机场瘫痪

图为周六晚的汉堡机场航站楼，航站楼当时已经被警方疏散

一名持枪男子在周六晚8点强行闯入了德国汉堡机场。他劫持了他四岁的女儿。这导致整个机场被疏散并封锁。调查人员称，其犯罪原因可能是监护权纠纷。周日下午，这场人质劫持事件终于结束。

德副总理怒批反犹主义 德国人怎么想？

德国经济部长兼副总理哈贝克（绿党）周三晚间在各种社交媒体平台上发布了一段视频，明确表示不能容忍任何形式的反犹太主义

面对德国日益高涨的反犹太主义，副总理哈贝克（Robert Habeck）立场鲜明： 在一段社交媒体视频中，他发表了主旨演讲，解释了为什么保护以色列是德国的“国家理性”。在这个问题上，德国人又真正是怎么想的呢？

德国全面禁止任何支持哈马斯的活动

费泽尔在一份声明中说：“关于哈马斯，我今天宣布完全禁止一个以摧毁以色列国为目标的恐怖组织的活动。”

德国宣布对亲巴勒斯坦组织萨米敦（Samidoun）实施禁令，并进一步限制与恐怖组织哈马斯相关的活动。这意味着任何人继续以任何方式为这两个组织开展活动，都将构成刑事犯罪。
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新天鹅堡亚裔遭性侵命案：检方指控谋杀

新天鹅堡是德国最受欢迎的旅游景点之一

一名31岁的男子被指控谋杀一名21岁女子并企图谋杀另一名22岁亚裔女子。袭击发生于今年6月，地点在德国巴伐利亚最受欢迎的旅游景点之一的新天鹅堡附近。

中国罗威纳犬伤人事件 德国养狗有何规定？

BdT Deutschland Rottweiler Magnus - zu lieb für die Polizei

四川一条罗威纳犬重伤两岁女童的事件引起中国媒体的关注。那么，在德国对于养狗有怎样的法规？如果发生狗伤人的事件，又会如何处理？

更多"德国新闻"

德国中小企业如何实现对华"去风险"

图为德国施瓦本风扇和电机制造商依必安派特公司（ebm-Papst）的资料图片

地缘政治关系日趋紧张的大背景之下，德国中小型企业在也努力减少对中国市场的依赖。除了增加在中国周边国家的投资外，他们还在尽力加强在华企业的独立运作能力。 

庇护与逃亡：德国要如何应对越来越多的避难申请？

柏林亲巴勒斯坦示威酿冲突 警方拘捕174人

金座椅、新门牌--德国哪些地方浪费纳税人的钱？

为什么柏林说以色列的安全是德国的“国家理性”？

如何拯救德国楼市？媒体称建筑业要向肖尔茨提要求

德国地方债务同比激增四倍多 原因何在？