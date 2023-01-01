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德国财政部叫停了几乎全部财政支出。因为此前联邦宪法法庭的一项裁决，导致德国政府的预算出现了高达600亿欧元的缺口。
接受德国之声专访时，德国外交部长贝尔博克介绍了她对加沙地带未来的设想。另外，对于有关德国出于历史原因偏袒以色列的指控，她也予以了坚决驳斥。
一名塔利班高官上周来到德国科隆并出席公开活动，引起德国舆论哗然。更让人们的吃惊是，德国当局对此毫不知情，在媒体报道后才做出回应。
鉴于德国新冠病毒感染人数上升，医生和诊所代表呼吁高危群体接种新冠疫苗和流感疫苗。与此同时，有病毒学家对于部分医院强制规定戴口罩或限制访客时间的做法提出质疑。
德國總理肖爾茨15日公開表態，希望德國針對性工作實施進一步的法律限制，並稱男性購買女性是不可以接受的，應盡力制止相關行為。
IT、护理、物流……德国的众多行业都急需专业人才。为了吸引外国技术人才，德国出台了最新技术人员移民法，大幅降低赴德工作的门槛。不会德语，申请者父母来德国都有可能。
数月前，媒体爆料英国和德国空军的退役飞行员受聘到中国工作，为解放军培训战斗机飞行员，引起舆论热议后，呼吁政府采取措施杜绝这种现象的呼声高涨。有报道称柏林已提出立法计划。
一名持枪男子在周六晚8点强行闯入了德国汉堡机场。他劫持了他四岁的女儿。这导致整个机场被疏散并封锁。调查人员称，其犯罪原因可能是监护权纠纷。周日下午，这场人质劫持事件终于结束。
面对德国日益高涨的反犹太主义，副总理哈贝克（Robert Habeck）立场鲜明： 在一段社交媒体视频中，他发表了主旨演讲，解释了为什么保护以色列是德国的“国家理性”。在这个问题上，德国人又真正是怎么想的呢？
德国宣布对亲巴勒斯坦组织萨米敦（Samidoun）实施禁令，并进一步限制与恐怖组织哈马斯相关的活动。这意味着任何人继续以任何方式为这两个组织开展活动，都将构成刑事犯罪。
一名31岁的男子被指控谋杀一名21岁女子并企图谋杀另一名22岁亚裔女子。袭击发生于今年6月，地点在德国巴伐利亚最受欢迎的旅游景点之一的新天鹅堡附近。
四川一条罗威纳犬重伤两岁女童的事件引起中国媒体的关注。那么，在德国对于养狗有怎样的法规？如果发生狗伤人的事件，又会如何处理？
地缘政治关系日趋紧张的大背景之下，德国中小型企业在也努力减少对中国市场的依赖。除了增加在中国周边国家的投资外，他们还在尽力加强在华企业的独立运作能力。
越来越多的难民涌入德国，许多地方政府感到不堪重负。移民政策进行改善的必要性有多大？记者来到一处柏林难民抵达中心探寻究竟。
以色列与哈马斯爆发冲突以来，亲巴勒斯坦人士在德国各地组织抗议示威。周三，在柏林举行的一场这样的未经批准的示威活动中，示威者与警方发生冲突，造成至少65名警察受伤。
德国纳税人联盟周二公布了2023-24年度的最新黑皮书，其内容是批评浪费公共开支的现象。这已是该联盟第51次发布黑皮书。
自哈马斯对以色列发动恐怖主义袭击以来，德国领导人重申保护以色列的安全是德国的“国家理性”。现在，他们面临着界定其真正含义的压力。“国家理性”到底指的是什么？
德国房地产行业目前深陷危机，房价下滑、交易量下降、建材价格猛涨，许多建筑以及房产公司难以为继。据路透社报道，该行业打算要求德国总理出手，阻止德国房地产危机的恶化。
今年上半年德国市县债务同比增长四倍多，这其中既有通货膨胀、地方政府补贴增加的原因，也有将乌克兰难民纳入德国社会福利体系而导致支出增加的因素。同时有研究指出，德国的这种福利政策反而不利于乌克兰难民融入社会和劳动力市场。
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