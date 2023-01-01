人质劫持事件导致汉堡机场瘫痪

一名持枪男子在周六晚8点强行闯入了德国汉堡机场。他劫持了他四岁的女儿。这导致整个机场被疏散并封锁。调查人员称，其犯罪原因可能是监护权纠纷。周日下午，这场人质劫持事件终于结束。