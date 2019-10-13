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NSU是国家社会主义地下组织的德文缩写，该组织涉嫌制造了10起谋杀案，主要针对德国有移民背景的人。
国家社会主义地下组织三名主要成员中两人已经死亡，另一名嫌犯贝亚特·恰培（Beate Zschäpe）受到德国检方指控，涉嫌在2000年至2007年犯下10起谋杀案,9名受害者具有外国背景。这一连环谋杀案在德国国内和国际上引起强烈反响，德国警方和宪法保护部门在侦查中的各种疏漏也成为该案的焦点。
在德国一共有八处纪念“国家社会主义地下党”（NSU）恐怖袭击受害者的设施，包括纪念碑、纪念牌等其它形式。这其中有五处设施遭到了蓄意破坏。NSU是一个极右翼新纳粹恐怖组织，从2000年到2006年期间实施了多起针对外国移民的暗杀事件。
传单上写着："你们对我们国家的入侵将失败"。传单的发现地点是科隆市的一条街道，15年前，这里曾经发生极右翼恐怖组织NSU的袭击事件。该传单意在威胁穆斯林。
德国法兰克福警察机构内疑似极右网络或许只是冰山一角？周二（12月18日）多家报纸的报道让人得出这一结论。有关上级负责部门仍未公开表态。
曾在2000-2007年犯下10桩谋杀案的德国极右翼国家社会主义地下党（NSU）成员恰培周三被判处终身监禁。慕尼黑等地爆发千人抗议，要求继续彻查。
新纳粹恐怖主义组织国家社会主义地下党（NSU）成员恰培被认定犯有10桩杀人案。该案为战后德国历史最大的案件之一。
周二庭审一开始，联邦检察官赫伯特·迪摩（Herbert Diemer ）就当庭表示，对被告比亚特·恰培（Beate Zschäpe）提出的各项控罪都已得到证实。如果罪名成立，恰培将面临终生监禁的刑罚。
延续了4年的极右翼团伙—NSU（国家社会主义地下组织）审判案周三进入最后关键阶段，由联邦总检察院首先作最后陈述。法庭将于今年9月宣判。
德国政府官方数字显示，有超过400名已经被下令逮捕的极右翼分子依然在监狱外生活的“悠哉游哉”。左翼党认为，这一数字不断增长显示出德国存在“体制化的纳粹地下网络”。
2011年11月4日，制造系列谋杀案的德国恐怖组织“国家社会主义地下党”（NSU)被揭穿了真面目。德国总理默克尔向受害者家属承诺要彻查真相。5年过去，情况如何呢？
调查人员在被谋杀女孩佩姬（Peggy）尸骸的发现地找到了新纳粹极右团伙NSU（国家社会主义地下）一名成员的基因痕迹。巴伐利亚州当局证实了这一消息。NSU成员是否是佩姬案的凶手？
延续了3年半的德国极右团伙“NSU”谋杀案司法程序接近尾声之际，主被告首次开口，宣称不再同情国家社会主义，并承认当年的错误。起诉方和德国公众舆论均强烈质疑主被告诚意。
针对国家社会地下党（NSU）主嫌恰培（Beate Zschäpe)的法律程序仍在慕尼黑进行之时，德国国家电视一台（ARD）通过三集电视片的方式揭示该组织实施的系列谋杀案。本台评论员Johannes Hoffmann认为，这一事件显示出，媒体自由的价值何在。
媒体近日爆料，至少有一名涉嫌极右恐怖分子曾受雇于一家由宪法保护机构的线人开设的公司。若报道属实，人们更有理由怀疑德国宪法保护机构同极右组织之间有着说不清、道不白的错综关系。
继主要被告恰培后，德国NSU连环谋杀案中的共同被告沃尔勒本也打破沉默。他被控是NSU恐怖分子的重要帮凶。但沃尔勒本否认为NSU连环谋杀置办了枪支。
NSU案主犯恰培宣称自己就是一只无辜的羔羊，原本是想要阻止其同伙犯下杀人罪行的。德国之声记者Marcel Fürstenau认为，恰培今天所发表的不可信的言论，不过是徒劳地尝试挽救无可救药之事而已。
慕尼黑高级法院就NSU连环谋杀案再次开庭。该案件主要嫌犯恰培通过代理律师做出声明，声称自己并未直接参与这些凶杀案。
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