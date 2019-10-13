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NSU是国家社会主义地下组织的德文缩写，该组织涉嫌制造了10起谋杀案，主要针对德国有移民背景的人。
国家社会主义地下组织三名主要成员中两人已经死亡，另一名嫌犯贝亚特·恰培（Beate Zschäpe）受到德国检方指控，涉嫌在2000年至2007年犯下10起谋杀案,9名受害者具有外国背景。这一连环谋杀案在德国国内和国际上引起强烈反响，德国警方和宪法保护部门在侦查中的各种疏漏也成为该案的焦点。
在德国一共有八处纪念“国家社会主义地下党”（NSU）恐怖袭击受害者的设施，包括纪念碑、纪念牌等其它形式。这其中有五处设施遭到了蓄意破坏。NSU是一个极右翼新纳粹恐怖组织，从2000年到2006年期间实施了多起针对外国移民的暗杀事件。
传单上写着："你们对我们国家的入侵将失败"。传单的发现地点是科隆市的一条街道，15年前，这里曾经发生极右翼恐怖组织NSU的袭击事件。该传单意在威胁穆斯林。
德国法兰克福警察机构内疑似极右网络或许只是冰山一角？周二（12月18日）多家报纸的报道让人得出这一结论。有关上级负责部门仍未公开表态。
曾在2000-2007年犯下10桩谋杀案的德国极右翼国家社会主义地下党（NSU）成员恰培周三被判处终身监禁。慕尼黑等地爆发千人抗议，要求继续彻查。
新纳粹恐怖主义组织国家社会主义地下党（NSU）成员恰培被认定犯有10桩杀人案。该案为战后德国历史最大的案件之一。
周二庭审一开始，联邦检察官赫伯特·迪摩（Herbert Diemer ）就当庭表示，对被告比亚特·恰培（Beate Zschäpe）提出的各项控罪都已得到证实。如果罪名成立，恰培将面临终生监禁的刑罚。
延续了4年的极右翼团伙—NSU（国家社会主义地下组织）审判案周三进入最后关键阶段，由联邦总检察院首先作最后陈述。法庭将于今年9月宣判。
德国政府官方数字显示，有超过400名已经被下令逮捕的极右翼分子依然在监狱外生活的“悠哉游哉”。左翼党认为，这一数字不断增长显示出德国存在“体制化的纳粹地下网络”。
2011年11月4日，制造系列谋杀案的德国恐怖组织“国家社会主义地下党”（NSU)被揭穿了真面目。德国总理默克尔向受害者家属承诺要彻查真相。5年过去，情况如何呢？
调查人员在被谋杀女孩佩姬（Peggy）尸骸的发现地找到了新纳粹极右团伙NSU（国家社会主义地下）一名成员的基因痕迹。巴伐利亚州当局证实了这一消息。NSU成员是否是佩姬案的凶手？
延续了3年半的德国极右团伙“NSU”谋杀案司法程序接近尾声之际，主被告首次开口，宣称不再同情国家社会主义，并承认当年的错误。起诉方和德国公众舆论均强烈质疑主被告诚意。
针对国家社会地下党（NSU）主嫌恰培（Beate Zschäpe)的法律程序仍在慕尼黑进行之时，德国国家电视一台（ARD）通过三集电视片的方式揭示该组织实施的系列谋杀案。本台评论员Johannes Hoffmann认为，这一事件显示出，媒体自由的价值何在。
继主要被告恰培后，德国NSU连环谋杀案中的共同被告沃尔勒本也打破沉默。他被控是NSU恐怖分子的重要帮凶。但沃尔勒本否认为NSU连环谋杀置办了枪支。
NSU案主犯恰培宣称自己就是一只无辜的羔羊，原本是想要阻止其同伙犯下杀人罪行的。德国之声记者Marcel Fürstenau认为，恰培今天所发表的不可信的言论，不过是徒劳地尝试挽救无可救药之事而已。
慕尼黑高级法院就NSU连环谋杀案再次开庭。该案件主要嫌犯恰培通过代理律师做出声明，声称自己并未直接参与这些凶杀案。
德国议会通过了一项法律草案，德国联邦宪法保护局今后将会和各州分局进行更为紧密的合作。新的法律条款也首次对线人的使用出台了规则和限制。
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