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德国新纳粹NSU

NSU是国家社会主义地下组织的德文缩写，该组织涉嫌制造了10起谋杀案，主要针对德国有移民背景的人。

国家社会主义地下组织三名主要成员中两人已经死亡，另一名嫌犯贝亚特·恰培（Beate Zschäpe）受到德国检方指控，涉嫌在2000年至2007年犯下10起谋杀案,9名受害者具有外国背景。这一连环谋杀案在德国国内和国际上引起强烈反响，德国警方和宪法保护部门在侦查中的各种疏漏也成为该案的焦点。

04.10.2019, Sachsen, Zwickau: Gedenkort für Enver Simsek, dem ersten Opfer der Terrorzelle NSU, im Schwanenteichpark. Die dazugehörige junge Eiche wurde von Unbekannten abgesägt. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

极右抬头？德国多处新纳粹受害者纪念碑遭毁 13.10.2019

在德国一共有八处纪念“国家社会主义地下党”（NSU）恐怖袭击受害者的设施，包括纪念碑、纪念牌等其它形式。这其中有五处设施遭到了蓄意破坏。NSU是一个极右翼新纳粹恐怖组织，从2000年到2006年期间实施了多起针对外国移民的暗杀事件。
Deutschland Flugblatt Köln Mülheim Atomwaffendevision Deutschland Rechte: WDR

科隆惊现威胁穆斯林的新纳粹传单 08.06.2019

传单上写着："你们对我们国家的入侵将失败"。传单的发现地点是科隆市的一条街道，15年前，这里曾经发生极右翼恐怖组织NSU的袭击事件。该传单意在威胁穆斯林。
Schulterstuecke eines Ersten Polizeihauptkommissars der Bundespolizei, aufgenommen am 12.03.2018. Foto: Matthias Toedt/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

交换纳粹十字和希特勒照片 德警方爆出极右丑闻 18.12.2018

德国法兰克福警察机构内疑似极右网络或许只是冰山一角？周二（12月18日）多家报纸的报道让人得出这一结论。有关上级负责部门仍未公开表态。
11.07.2018, Berlin: Demonstranten ziehen nach dem Urteil im NSU-Prozess von Tempelhof aus in Richtung Neukölln. Sie forderten auf Transparenten und in Sprechchören eine weitere Aufarbeitung des NSU-Terrors. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

新纳粹NSU案宣判 德国多地爆发抗议 12.07.2018

曾在2000-2007年犯下10桩谋杀案的德国极右翼国家社会主义地下党（NSU）成员恰培周三被判处终身监禁。慕尼黑等地爆发千人抗议，要求继续彻查。
11.07.2018+++ Defendant Beate Zschaepe waits in a Munich courtroom before judges give their verdict in the trial of suspected NSU neo-Nazi gang member Zschaepe in Munich, Germany July 11, 2018. REUTERS/Michaela Rehle

5年审理终宣判 恰培被判终身监禁 11.07.2018

新纳粹恐怖主义组织国家社会主义地下党（NSU）成员恰培被认定犯有10桩杀人案。该案为战后德国历史最大的案件之一。
25.07.2017 *** Die Angeklagte Beate Zschäpe sitzt am 25.07.2017 im Verhandlungssaal im Oberlandesgericht (OLG) in München (Bayern) neben ihrem Anwalt Mathias Grasel. Vor dem Oberlandesgericht wurde der Prozess um die Morde und Terroranschläge des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) fortgesetzt. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

NSU审理：检方坚信恰培是凶杀案同谋 25.07.2017

周二庭审一开始，联邦检察官赫伯特·迪摩（Herbert Diemer ）就当庭表示，对被告比亚特·恰培（Beate Zschäpe）提出的各项控罪都已得到证实。如果罪名成立，恰培将面临终生监禁的刑罚。
Defendant Beate Zschaepe, accused of helping to found a neo-Nazi cell, the National Socialist Underground (NSU), arrives for the continuation of her trial at a courtroom in Munich, Germany July 5, 2017. REUTERS/Michaela Rehle

新纳粹系列谋杀最后的悬念 19.07.2017

延续了4年的极右翼团伙—NSU（国家社会主义地下组织）审判案周三进入最后关键阶段，由联邦总检察院首先作最后陈述。法庭将于今年9月宣判。
Teilnehmer versammeln sich am 03.06.2017 in Karlsruhe-Durlach (Baden-Württemberg) zu einem Aufmarsch von Rechtsextremen - die erste Reihe trägt ein Transparent mit der Aufschrift Unser Signal gegen Überfremdung. Die rechtsextreme Kleinstpartei Die Rechte hat zum «Tag der deutschen Zukunft» aufgerufen. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

打击极右翼？数百“新纳粹”仍消遥法外! 05.06.2017

德国政府官方数字显示，有超过400名已经被下令逮捕的极右翼分子依然在监狱外生活的“悠哉游哉”。左翼党认为，这一数字不断增长显示出德国存在“体制化的纳粹地下网络”。
Baden-Wuerttemberg/ Ein Fahnungsplakat mit Fots der mutmasslichen Terroristen Uwe Boehnhardt (v.l.), Uwe Mundlos und Beate Zschaepe haengt am Donnerstag (01.12.11) in Karlsruhe bei einer Pressekonferenz zum Stand der Ermittlungen gegen die rechtsextreme Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) an einem Aufsteller. Das BKA ruft die Bevoelkerung bei den Ermittlungen gegen die NSU die Taeter der Neonazi- Mordserie zur Hilfe auf. (zu dapd-Text) Foto: Winfried Rothermel/dapd

一个可怕的周年纪念日 04.11.2016

2011年11月4日，制造系列谋杀案的德国恐怖组织“国家社会主义地下党”（NSU)被揭穿了真面目。德国总理默克尔向受害者家属承诺要彻查真相。5年过去，情况如何呢？
Links: Die undatierte Aufnahme, die von der Polizei herausgegeben wurde, zeigt die 9-jährige Peggy Knobloch aus Lichtenberg (Landkreis Hof). Seit vergangenem Montag (07.05.2001) wird das Kind vermisst. Nach Angaben der Polizei hatte sich das Mädchen am Mittag auf den Heimweg von der Schule gemacht. Kam dort aber nie an. Das Kind trug eine schwarze Windjacke mit der Aufschrift TSV Lichtenberg, ein oranges Sweat-Shirt und eine olivgrüne Hose. dpa/lby | Rechts: HANDOUT - Das Handout des Bundeskriminalamtes vom Dienstag (08.05.2012)zeigt das mutmaßliche Mitglied der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), Uwe Böhnhardt, aufgenommen im Jahr 2004. Bei den Ermittlungen zur Nazi-Terrorzelle NSU hat das Bundeskriminalamt einen neuen bundesweiten Fahndungsaufruf gestartet und Urlaubsbilder veröffentlicht. Foto: Bundeskriminalamt dpa(Achtung Redaktionen: Nur zu redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung - zu dpa 1837 vom 08.05.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

被害女孩尸骸发现地惊现恐怖分子DNA痕迹 14.10.2016

调查人员在被谋杀女孩佩姬（Peggy）尸骸的发现地找到了新纳粹极右团伙NSU（国家社会主义地下）一名成员的基因痕迹。巴伐利亚州当局证实了这一消息。NSU成员是否是佩姬案的凶手？
29.09.2016 **** Terror suspect Beate Zschaepe arrives at the court room in Munich, Germany, Thursday, Sept. 29, 2016. Zschaepe is accused of being involved in 10 neo-Nazi murders of the National Socialist Underground group, which allegedly killed eight Turkish men, a Greek and a policewoman between 2000 and 2007. Photo: Matthias Schrader/dpa (zu dpa «Zschäpe meldet sich in NSU-Prozess zu Wort» vom 29.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"NSU"主被告打破沉默 质疑之声四起 30.09.2016

延续了3年半的德国极右团伙“NSU”谋杀案司法程序接近尾声之际，主被告首次开口，宣称不再同情国家社会主义，并承认当年的错误。起诉方和德国公众舆论均强烈质疑主被告诚意。
***ACHTUNG: Nur zur Berichterstattung über die ARD-Themenreihe Mitten in Deutschland: NSU verwenden!*** HANDOUT - Uwe Mundlos (Albrecht Schuch, l-r), Beate Zschäpe (Anna Maria Mühe) und Uwe Böhnhardt (Sebastian Urzendowsky) in einer Szene des SWR-Films «Die Täter _ Heute ist nicht alle Tage» (undatierte Aufnahme). Der erste von drei Spielfilmen des ARD-Projekts «Mitten in Deutschland: NSU» wird am 30.03.2016 im Ersten ausgestrahlt. dpa (zu dpa-Korr Mitten in Deutschland: NSU»: rechte Spurensuche in der ARD vom 23.03.2016) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Filmprojekt und nur bei Urhebernennung Foto: Stephan Rabold/SWR/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/S. Rabold

评论：自由媒体的价值 08.04.2016

针对国家社会地下党（NSU）主嫌恰培（Beate Zschäpe)的法律程序仍在慕尼黑进行之时，德国国家电视一台（ARD）通过三集电视片的方式揭示该组织实施的系列谋杀案。本台评论员Johannes Hoffmann认为，这一事件显示出，媒体自由的价值何在。
07.10.2015** MUNICH, GERMANY - OCTOBER 7: Co-defendant Ralf Wohlleben arrives for NSU neo-Nazi murders trial in Oberlandesgericht (Higher Regional Court) in Munich on October 7, 2015. Joerg Koch / Anadolu Agency

NSU谋杀案：又一被告打破沉默 16.12.2015

继主要被告恰培后，德国NSU连环谋杀案中的共同被告沃尔勒本也打破沉默。他被控是NSU恐怖分子的重要帮凶。但沃尔勒本否认为NSU连环谋杀置办了枪支。
ARCHIV 2013+++ Bildunterschrift:Beate Zschaepe, accused of being at the heart of neo-Nazi killer cell NSU, arrives for the continuation of her trial on September 5, 2013 at the regional courthouse in Munich, southern Germany. Beate Zschaepe, alleged member of the National Socialist Underground (NSU), is charged with complicity in the murders of eight ethnic Turks, a Greek immigrant and a German policewoman between 2000 and 2007. AFP PHOTO / POOL / MICHAELA REHLE (Photo credit should read MICHAELA REHLE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. Rehle

评论：忠诚到死 09.12.2015

NSU案主犯恰培宣称自己就是一只无辜的羔羊，原本是想要阻止其同伙犯下杀人罪行的。德国之声记者Marcel Fürstenau认为，恰培今天所发表的不可信的言论，不过是徒劳地尝试挽救无可救药之事而已。
09.12.2015 ***** Die Angeklagte Beate Zschäpe sitzt am 09.12.2015 im Gerichtssaal im Oberlandesgericht in München (Bayern) an ihrem Platz. Vor dem Oberlandesgericht wurde der Prozess um die Morde und Terroranschläge des «Nationalsozialistischen Untergrunds» (NSU) fortgesetzt. Foto: Tobias Hase/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/T. Hase

NSU案主犯声称自己只“在道德上有所亏欠” 09.12.2015

慕尼黑高级法院就NSU连环谋杀案再次开庭。该案件主要嫌犯恰培通过代理律师做出声明，声称自己并未直接参与这些凶杀案。
ARCHIV - Das Bundesamt für den Verfassungsschutz, fotografiert am 04.02.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen). Ein einstiger Weggefährte «Dschihadi Johns», des berüchtigten Kopfabschneiders der Terrormiliz Islamischer Staat, lebt derzeit in Düsseldorf und steht unter Bewährung. Sicherheitskreise bestätigten am Montag Informationen des «Spiegel», wonach der 29-Jährige in Tansania an der Seite des berüchtigten Mörders aufgefallen war. Der deutsche Konvertit sei als Angehöriger der salafistischen Szene unter Beobachtung, hieß es beim Verfassungsschutz NRW in Düsseldorf. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国议会通过情报部门改革法案 04.07.2015

德国议会通过了一项法律草案，德国联邦宪法保护局今后将会和各州分局进行更为紧密的合作。新的法律条款也首次对线人的使用出台了规则和限制。
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