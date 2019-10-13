NSU是国家社会主义地下组织的德文缩写，该组织涉嫌制造了10起谋杀案，主要针对德国有移民背景的人。

国家社会主义地下组织三名主要成员中两人已经死亡，另一名嫌犯贝亚特·恰培（Beate Zschäpe）受到德国检方指控，涉嫌在2000年至2007年犯下10起谋杀案,9名受害者具有外国背景。这一连环谋杀案在德国国内和国际上引起强烈反响，德国警方和宪法保护部门在侦查中的各种疏漏也成为该案的焦点。