德国新《移民法》生效啦！ 一篇文章看懂它

（德国之声中文网）外国人移民德国工作，从来没有像现在这样简单。在过去几十年的时间里，政界一直不愿意让德国成为移民国家。但最近几年，情况发生了变化。因为德国为了保证经济体系能够正常运转，需要超过100万的技术工人。

从2020年3月1日开始，允许技术工人移民德国的新法规开始正式生效。对于德国这样一个至今还没有真正意义的移民法的国家来说，新的移民法草案可谓迈出了历史性的一步。

对于常年关注德国移民法规的德国移民律师卡艺（Katrin Kunst）来说，新的《移民法》有诸多亮点。最重要的是，她认为这是德国第一部真正顾及了经济界对专业人才需求的法律条款。与现有的法规政策不同，第一部移民法草案取消了对申请人行业和教育背景的严格限制。规定在德国能够找到职位的外国专业人员或高校毕业生有权在德国的各个领域就职。前提是申请人具有相关资质。到目前为止这种资质通常来说至少必须是大学毕业文凭。而新的移民法则向有行业经验或职业教育背景的人打开了移民德国的大门。

对于德国陆德律师事务所的资深法律顾问沈媛来说，这也是德国新推出的《移民法》草案与现有的《外国人法》相比最突出的不同之处。这意味着，德国扩大了引进人才的范围。除了大学毕业生以及短缺人才之外，德国将吸引移民的范围扩大到了有专业技能的人才。"说的通俗一点，中国的技校和专科院校的毕业生以前很难到德国工作"，新的《移民法》草案则为这类人群提供了工作移民至德国的可能性，沈媛告诉德国之声。

申请信息和流程

最新生效的移民法规定，申请人接受专业培训的时间必须至少为两年。所获取的结业证书必须经过德国联邦劳工部门的审查，认定这些证书和德国同类职业资质证明具有同等效力。申请者可以登录"Make it in Germany"的网站查询资质认证流程，并获得与此相关的其它信息。

德国政府的目标是，在提供材料齐全的情况下，最多不超过三个月结束申请人职业资格认证的流程。然后在四周内批准其工作签证申请。

谁才能在德国工作？

新法规定，在申请人具备从业资质，同时有德国企业愿意雇用的话，他就应该被允许在德国工作。这也是新《移民法》的另一大亮点。既取消了之前针对非欧盟国家就业申请者的所谓"优先审核"（Vorrangprüfung）限制。新法生效前，一个非欧盟地区申请者在德国哪怕找到了雇主，签署了工作合同，仍然需要得到德国劳工局的认可。劳工局会审查在欧盟以及德国范围内有没有类似的人才或待业人员能够从事相关工作。只有在无法找到合适欧盟范围内从业者的情况下，德国劳工局才会向非欧盟国家申请者发放工作许可。新的《移民法》取消了这一审核制度。对于沈媛律师来说，这是德国移民政策思维的一种转变。以前的思路是官方需要先审核德国经济是否需要申请者进入就业市场。而新草案的思路则是只要申请者能找到工作，就证明德国经济是需要他们的。

对于那些无法提供从业资质证明，或从业资质认证未获得德国劳工部门认可的申请人来说，他们仍然可以在同德国雇主签署了雇佣合同的情况下申请工作移民。前提是雇主必须为其提供职业资格认证的培训，并保证申请人在两年之内能够获得相关从业资质。

还需要什么呢？

所有拿到工作合同，或入职邀请的人都可以申请一种有效期为4年、或者与雇佣合同期限一样长的居留许可。4年后，申请人可以申请德国永久居住许可，也就是一般来说的"绿卡"。

新的《移民法》最大程度的保证了工作移民进入德国的可能性。甚至对还没有获得工作合同的申请者也特别制定了规定。如果申请者能够证明可以自己负担在德国逗留期间的费用，并且德语至少达到B2水平，就可以在没有雇主的情况下申请进入德国，寻找工作。

对于想先来德国接受高等教育的人来说，新法也大幅度放松了过去的严格规定。不仅是大学生，如今参与职业技能培训的申请者也能够申请德国签证。毕业后在德国工作满两年，就可以申请永久居留。前提是申请者的年龄必须小于25岁。

对于年龄超过45岁的工作签证申请者来说，他们必须证明在德国找到了月薪最少3685欧元的工作，同时已经积攒了足够的养老金。

特殊行业 特殊规定

新移民法还针对德国近些年来尤其紧缺的特殊行业人才制定了移民德国的"绿色通道"。例如对于医生、IT专家或注册认证护士来说，他们不需要在德国申请职业资格认证。只要能够证明自己在相关行业具有至少5年的从业经历，就可以申请德国移民了。

对于德国的雇主来说，他们必须为合同到期且拒绝自愿离开德国的雇员承担长达一年的财务责任，包括遣返费用。

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家庭成员怎么办？

按照新移民法，工作移民申请者有权携配偶和子女一同移民德国。前提是申请者必须证明自己有足够的经济能力负担家庭成员在德国的生活费用，并为其提供充足的生活空间。另外，他们也无权申请德国政府的社会福利资助。

针对这一规定，包括天主教慈善机构在内的多个社会福利组织提出了批评。它们指出那些在社会福利或护理行业务工的新移民面临家庭被拆散，因为他们的经济状况无法满足上述要求。

难民和避难申请者受欢迎吗？

从原则上说，新的移民法也同样适用于寻求避难的人和难民，虽然政治层也承认只有他们当中的一少部分人才能够符合要求，也就是那些被给予特殊居留权的人。

对于在德国没有合法拘留，但又出于各种原因无法被遣返的外国人来说，他们可以在特定条件下开始参加职业培训。前提是他们过去18个月以来至少每周工作了35小时，并且可以以此支付自己的生活费用。此外，他们也必须证明自己的德语至少达到了B2水平，并没有犯罪记录。