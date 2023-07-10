德国新移民法：家庭团聚现实吗？

（德国之声中文网）德国目前有200万个职位空缺无人问津。护理人员、IT专家、工匠、物流业人员--所有这些工种都面临人才短缺。根据德国联邦就业局的数据，每年需要吸引40万名技术工人移民，才能够保持劳动市场的稳定。但在2021年，只有4万人愿意申请到德国工作。 而德国"婴儿潮"一代，即1960年代高出生率人群即将退休，德国劳工短缺的问题还将加剧。

为了扭转这种局面，德国政府日前终于通过了一项新的移民法改革草案，旨在鼓励更多欧盟以外的人来德国工作。中左翼的社民党（SPD）内政部长费泽尔（Nancy Faeser）于６月底在联邦议会介绍这部将成为“全世界最先进的移民法”时表示，“这项法律草案将会确保德国的繁荣”。

有关家庭团聚的规定

新法案中，最受关注的重点内容包括其中对家庭团聚的规则变化。到目前为止，德国不能算作移民国家，不仅仅是因为缺乏一部规则明确的移民法。与美国、加拿大、新西兰、澳大利亚等热点华人移民国家不同的是：就算移民可以拿到德国的永久居留或已申请入籍，但仍然无法为父母申请家庭团聚。

但对于德国想要吸引的新技术移民，以及对已经在德国通过留学后就业或投资经营等渠道获得长期居留权利的外国移民来说，德国新移民法如何规定家庭团聚事关重大，它这不仅会为新移民在考虑目的地国家的时候为德国加分，或者至少让德国和其它技术移民热门国家站在同一个起跑线上。对于已经在德国生活的老移民来说，家庭团聚的新规无疑会大幅度缩短他们和家属之间的距离，改善在德国的生活质量，甚至留住那些因无法与家长团聚而考虑离开德国的专业人才。

所以，不难想象６月底新移民法在联邦议会通过后，德国华人移民的激动情绪从何而来。有多家中文自媒体报道称，新移民法规定可将父母接到德国长期生活。“重磅”、“利好”、“喜大普奔”是许多德国中文自媒体关注此事的常用词。不过，仔细看一下新法草案的具体内容，会发现对于已经在德国生活多年的老移民来说，他们恐怕要失望而归。

许多工作生活在德国多年的老移民 仍然无法与父母团聚（资料图片）

内政部的官宣

经过德国之声的多次询问，德国联邦内政部发言人阿塔（Mehmet Ata）证实称，新法中规定的家庭团聚只适用于2０２４年３月１日实施之后，首次以专业人士身份获得德国居留许可的新移民。附加的条件还有，新移民必须有能力持续保障随行家属的生活费用。

对此，新移民法草案在第３６条的１５ｂ款中做出了明确的补充性规定。称如果一位外国人在2024年3月1日或之后首次获得包括蓝卡在内的相关居留许可时，他的父母就可以获得家庭团聚的居留许可；如果配偶也在德国境内持久居住，上述规定同样适用于其父母。但前提条件是，根据现有居留法的第５条第１款第１项：团聚家庭人员的生活费用必须得到保障。

同时，此次新移民法改革草案在具体规定上确实简化了一些办理家庭团聚时的手续，比如之前有关申请家庭团聚时，必须证明申请人有足够的居住空间供家庭成员使用，该条款现不再适用。同时，持有欧盟申根签证进入德国的外国公民，在找到工作之后，也不需要返回原国重新申请工作签证，而是直接可以在德国转变入境签证的目的和性质。这得到了德国政府层、尤其是绿党的支持。该党称之前要求申请者离开德国的做法是“荒谬”的。

悬而未决的问题

尽管如此，目前仍有一些与家庭团聚相关的关键问题悬而未决。比如家长随专业移民进入德国后，医疗健康保险等社会福利险如何得到妥善安排。德国目前的情况是公立医疗保险已经不堪重负，需要连年提高保费，并讨论扩大投保者的自费支付额度。但根据目前德国的法律制度，每一位在德国拥有住址的公民都有义务购买医疗保险。公立医疗保险有义务在公民无保险的情况下将其纳入。

另外，德国新移民法改革草案也在德国的华人社群中引发激烈讨论。部分华人对法案中只允许新技术移民办理家庭团聚的规定十分不满。称自己在德国通过工作、经商等活动为德国社会做出贡献，履行纳税人义务数年后，与家长团聚的基本生活诉求仍然无法得到保障。而新移民在还没有为德国社会做出任何实质性贡献之前就可以有权举家移民德国。新法明显会把未来在德国生活的华人和外国人分成多个等级。同时也有华人表示，德国目前更应该解决的是大量移民涌入后的社会和经济问题。也有部分华人的家长因为语言、文化、饮食和社交环境等原因根本不愿意长期生活在德国，每次进入德国探亲不久后后，“就开始倒数着回国的日子”。

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