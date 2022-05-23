德国新法：放松外国人长居限制

（德国之声中文网）由此，社民党、绿党和自民党构成的联合执政联盟启动移民政策改革第一阶段。联邦内政部长费泽尔(Nancy Faeser)呈交的取名 "居留机会权 "的法律草案，旨在为成千上万虽已在德国生活多年、但无居留保障的外国人提供长期居留可能，从而结束现行的"连锁容忍 "实践。

根据该法案，相关条例适用于截止2022年1月1日在德居住至少5年、并声明赞同自由民主基本原则者。提出申请后，当事人有一年时间证明自己满足获长期居留身份的其它要求，例如：有足够的德语知识、能自立谋生，从而获得永久居留身份。数据显示，截至2021年12月31日，德国现有约24.2万被容忍居留的外国人，其中约13.6万人居留5年以上。

犯罪分子和明显提供虚假身份信息者无此机会。犯有刑事罪的被容忍居留者将被更坚决驱逐出境。

不要求家庭团聚者会德语

该法案中某些条款涉及专业劳工引入。鉴于目前很多行业人手急缺，德国政府有意促进引入专业劳工。根据该法律草案，未来，外籍专业劳工可将其配偶和未成年子女接来德国实现家庭团聚，而无需提供德语知识证明。迄今，语言能力证明一直构成家庭团聚的一大障碍。根据该法案，寻求庇护者的融入也将更加容易。未来，当事人从一开始就有机会，参加融入课程和职业语言课程。

联邦内政部长费泽尔

执政联盟计划在年底前就出台第二个移民政策一揽子方案。在其联合执政协议中，社民党、绿党和自民党已确认，要让所谓的"客籍劳工代"更易入籍，并为吸引外籍劳动力采用 "积分制机会卡"。

联邦政府一发言人解释说，联邦政府立意以积极有序途径，走上新起点，实现符合现代移民国的移民及融入政策。相关法案尚需联邦众议院表决通过，但不需要联邦参议院批准。

最大反对党--基民盟/基社盟对法案中的新居留权规定提出批评。该党联邦议会党团国内政策发言人对媒体表示，由此，现任联邦政府是在 "奖励本应离境、却拒绝这样做的并未受迫害或需要保护的那些人"。

（德新社，法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。