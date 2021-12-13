德国新政府对华政策：老朋友，新调门？

（德国之声中文网）今年10月，中国国家主席习近平向默克尔告别。中国官媒播放一段配乐视频通话，视频上，只见习近平赞扬这位基民盟人士，称她是“老朋友”。这可是中国只给世界上少数国家元首和政府首脑的一种荣誉。



默克尔获此“殊荣” 。总理任内，她奉行有利于商业的政策，很少公开批评中共领导人。诚然，她在访华时虽常会见持不同政见者，但北京当局对她网开一面，因为她的基本路线是对华友好。

北京希望德方务实

新上台的联邦政府就任翌日，中国外交部在北京举行新闻发布会。发言人汪文斌表示，中方期待合作，望德方继续其务实主义的对华政策，即默克尔主政时的路线。



不过，在德国“交通灯”联盟的执政协议中，赫然列有中国一再警告其他国家不要干预的多个要点：迫害新疆维吾尔人、人权、香港和台湾，一个自由的印太地区。

观看视频 10:38 专访：绿黄两党“对中国将是巨大挑战”

“声调将提高”

欧盟驻华商会会长武特克（ Jörg Wuttke ）说：“新政府的授权来自人民，而 75% 的民众对中国持负面看法。这自然会反映在政治上。”……（新政府）将更关注‘人权和价值观’。他认为，因此，声调极有可能会抬高，现在，只能希望“双方理性行事，不致出现最强调子。”



多数观察者认为，语调会更加严厉。然而，新政府的对华政策仍不明晰。虽说社民党籍总理肖尔茨在中国问题上仍基本保持低调，但其他人已经勇于表态。



绿党和自民党人士对中国尤其持批评态度。 武特克则认为，应先让新政府有时间寻找路线。他指出，首先，新阁员们应该了解中国的地位、了解所有问题。他指出， “在外交政策上，中国肯定会处于议程的首位——尤其是在奥运会即将到来的情况下，在政治上它目前正炙手可热。”



中方对此的反应亦极敏感。若干国家宣布将政治抵制明年二月份的北京冬奥，其中有美国、澳大利亚、英国和欧盟国家立陶宛。这些国家不禁止本国运动员去中国，但不派政界人士前往。这是一个象征性举动，因为鉴于中国实施严厉新冠“清零” 政策，目前去中国本就复杂至极。



若作为中国在欧洲最重要贸易伙伴的德国抵制北京冬奥，会标志着德国对华政策的根本转折。



涉及北京冬奥，欧盟众成员国不太可能找到一条欧洲共同路线。就在立陶宛抵制的同时，法国总统马克龙已明确表示，对他来说，这断无可能。



武特克则希望中共和国家领导层能在未来数月温和对待德国新政府。他说： “我的确认为，中国最好一开始给联邦政府足够的时间和空间，允许在某些情况下犯若干所谓的错误。”

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 “中国人民的老朋友” “你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开”，在默克尔即将卸任之际的2021年10月13日，中国国家主席习近平在同德国总理默克尔举行视频会晤时，高度评价对中德、中欧关系发展作出的贡献。在其担任德国总理的16年里，默克尔曾12次访华，足迹遍布中国大江南北。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 首次访华 2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 为“德中同行”揭幕 2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 冰期后的热情接待 2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 生日合影 在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 前往广州 夜游珠江 2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 会晤未来的“一把手” 这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 成都逛菜市场 2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 体会中国农村生活 2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 第四轮政府磋商 2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 与各国“强人”齐聚杭州 虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华之旅。2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 俯瞰紫禁城 谈笑风生 这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 最后一次访华谈及香港问题 默克尔的第12次访华正值延续数月的香港抗议活动之下，此时新冠疫情尚未爆发。这是她作为德国总理最后一次访华，默克尔在2019年9月的这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她这段时间一般是坐着听国歌演奏。



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