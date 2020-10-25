德国新感染病例再创新高

（德国之声中文网）据罗伯特·科赫研究所提供的信息，德国新冠感染人数在一天之内达到了19059例，创下新记录，而前一天的感染人数为18681例。上周六（10月24日），卫生当局向罗伯特·科赫研究所报告的新感染病例是14714例。

就在9月底，德国总理默克尔还曾警告说，截至圣诞节，每天新增感染人数可能会高达2万人。现在看来已经过早的达到这一临界值。

目前的感染数据与春季感染数值仅有部分可比性，因为现在检测面扩大，发现的感染病例也更多。根据罗伯特·科赫研究所的数据，自新冠疫情爆发以来，共有518753人感染。截至本周六（10月31日），因感染病毒导致的死亡人数增加了103人，总数达到10452人。

德国雇主不高兴

德国雇主对政府的新冠措施持怀疑态度。与雇主关系密切的德国经济研究所(IW)批评了政府的政策，指责“政府缺乏长期战略”。所长许特尔（Michael Hüther）对冯克传媒集团旗下的报刊说：“在过去的半年中，政府没有加强数字化系统，没有提出明确的应对方案。不确定性是经济的最大毒药。” 许特尔说，联邦政府没有成功地消除这种不确定性，没有人知道，是在12月还是在春季会采取进一步的限制措施。

联盟党议会党团主席布林克豪斯

联盟党议会党团主席拉尔夫·布林克豪斯（Ralph Brinkhaus）也表示不排除采取更严厉防疫措施的可能性。这位基民盟政治家表示，计划在圣诞节前放松管制，但没人能保证。“在很大程度上要看大家是否齐心发力。” 这样才有可能避免进一步的措施。“如果在全国范围内人人都各行其事，就会很麻烦。”

美国感染人数创新高

在美国举行总统大选的前几天，其新冠病毒新感染人数也连续2天创新高。据约翰霍普·金斯大学公布的数据，在24小时内新感染病例高达94125例，打破了此前一天91000个新感染案例的最高纪录，另有919人死亡。

自新冠病毒大流行开始以来，美国总共约有900万人被感染，死亡总数上升至229544人。 新型病毒主要在美国的北部和中西部迅速传播。美国绝对是世界上受新冠疫情影响最严重的国家。

英国首相约翰逊有意采取新的严格有限停摆措施

英国将如何应对？

英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）打算为抗击新冠疫情采取新的严格有限停摆措施。据《泰晤士报》报道，约翰逊将在周一（11月2日）的新闻发布会上宣布新的防疫措施。据称，除了与生活息息相关的商店和教育机构（例如学校，幼儿园和大学）以外，其它营业场所都应关闭。

新的防疫措施可能从星期三（11月4日）开始实施截至12月1日结束。《泰晤士报》引述高级政府人士的话说，有关措施正在讨论中，但尚未做出最终决定。

西班牙爆发冲突

在巴塞罗那，一些人在举行反对禁足令的示威活动时与警察发生了冲突。最初约有700人在街头和平游行。但是随后有大约50名暴力示威者纵火焚烧垃圾箱并向警方投掷石块。

由于新冠病毒迅速传播，加泰罗尼亚地区从10月中旬开始实行更严格的出行限制措施。酒吧和餐馆全部关门，该地区的居民周末不得离开自己的居住地。警方对出行限制措施进行着严格监控。

李京慧/任琛（德新社、路透社、法新社）

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