德国新建住宅数量骤减

（德国之声中文网）利息上扬，建材涨价，以及国家补贴越来越少，上述因素显然对住宅建设行业构成严重冲击。联邦统计署周五发布的数据显示，今年四月，住宅建设许可的发放量降到了过去17年以来的最低水平。

四月份21000套公寓的建筑许可，比去年同期少了近三分之一。Ifo研究所相信，2025年之前，完工公寓的数量将保持在每年20万套的低水平上。这一数量只相当于政府给定目标的一半。

自由房地产企业联合会主席萨勒维斯基（ Dirk Salewski）表示："这一现状将导致一系列的负面社会效应，更何况房屋短缺的问题也正在变得越来越严重。今天发放的建筑许可变少，意味着今后几年投入建设的住宅也会变少。"房地产联合会预计，2025年，住宅缺口将高达70万套，寻找住房的人群将多达140万之众。

"联邦统计署表示："2022年5月之后，在建住宅量不断减少的主要原因依然是建材价格过高以及融资条件变得更加苛刻。"欧洲央行连续八次涨息，使房屋贷款的利率已经涨到4%以上的高水平。央行持续提息是为了遏制居高不下的通胀。

Ifo研究所认为，公寓建造数量骤减的原因并不仅仅是由于利息过高。该研究所建筑业专家多夫梅斯特（Ludwig Dorffmeister.）表示："与此同时，政府大幅减少了对新建公寓的补贴，而且在2023年再度提高了新建公寓的标准。" 他表示，在这种背景下，过去几个月以来，很多建筑商不再开始新的公寓建设项目。目前只有一些高端公寓的项目仍在建设中，因为高端公寓面向的客户并不在意建筑成本的上涨。

(路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究