德国新年夜骚乱后续：内政部长忧移民问题

（德国之声中文网）费瑟(Nancy Faeser)是在1月4日接受德国丰克报业联盟(Funke)专访时做出这一表态的。她说，新年夜发生的骚乱让人们聚焦移民的融入失败问题，“在德国大城市，我们面临一个大问题：某些具有移民背景的年轻男子不尊重我们的国家机关、施行暴力，而且我们的教育与融入项目几乎没能触及这批人。”

费瑟及其领衔的德国联邦内政部已经表示，将详尽调查新年夜的各处骚乱，并且也将统计骚乱者的国籍。费瑟强调，法治国家应当采取强硬措施，“我们必须向暴力倾向的拒绝融入者划清红线：用强硬手段、明确的言辞，但是不应当掀起种族主义情绪。”

内政部长进一步指出，警方必须“坚定地开进热点区域”，“青年施暴者必须迅速遭到明确的刑事制裁。惩罚必须迅速，这样才能让人们敬畏法治。”

内政部将统计骚乱者国籍

12月31日夜间，柏林等德国多个大城市的警察以及消防员等应急服务人员遭到了街头青年的攻击，后者向消防车发射烟花爆竹、投掷啤酒箱。

延伸阅读： 又是新年夜 德国平安否？

警察工会、反对党议员都猜测，大部分骚乱者都是具有外来移民背景的年轻男子。右翼民粹政党德国选项党（AfD）甚至指责德国政府刻意隐瞒这一情况。

内政部一名发言人表示，目前正在从各州汇总数据，以便能对新年夜全国的总体形势有所了解。这一工作还需若干天时间，届时除了作案地点和作案内容，当事人的国籍等背景信息也将得到汇总。

费瑟指出，外来移民本身也是暴力的受害者，国家机关不能够纵容暴力倾向年轻人将街区“恐怖化”。内政部长认为，经常会有整个街区都受苦于这些施暴者，“尤其是许多移民也深受其害，他们同样毫不共情这些暴力和骚乱。我们有责任保护他们。”

德国联邦政府发言人毕希纳(Wolfgang Büchner)则警告说，围绕新年夜骚乱的讨论不应该过于狭隘地聚焦移民问题。“讨论的重点不应当是所谓的移民背景或者是否应当禁止燃放烟花爆竹，而是更加重要的议题：对法治国家机关的攻击。”毕希纳呼吁，在涉及移民问题时，必须具体情况具体分析，“所以内政部现在汇总数据了解全面情况的做法是正确的。”

（法新社、德新社、明镜周刊）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。