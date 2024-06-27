德国新《国籍法》生效 有关入籍的八项重要变化

德国新《国籍法》于6月27日开始生效。外籍人士现在可以更快地成为德国公民，并保留其原籍国护照。 具体有哪些方面的变化？德国之声为您整理如下。

（德国之声中文网）印有联邦鹰标志的德国护照非常受欢迎。也难怪，德国公民几乎可以无限制地自由出行，可以在整个欧盟范围内生活和工作，参与政治决策，还可以自由选择职业。

2024年6月27日新《国籍法》生效后入籍程序将大大简化，目前在德国生活的1200万外籍人士中的许多人现在都可以申请德国护照。

加速入籍有了“超车道”

在德国合法居住五年后，外籍人士可以申请德国国籍。如果有“特别出色的融入表现”，甚至可以将时间缩短至三年。例如，高水平的语言能力（C1，即能够流利表达）、有志愿工作经历，或在学校或工作中表现优异者都可以更快地获得德国护照。此前，外籍人士最早需要八年才能申请入籍。

如果德语水平很高，可以获得提前入籍的机会 图像来源: Joao Gabriel Alves/dpa/picture alliance

由社民党、绿党和自民党组成的联邦政府希望通过新《国籍法》增加入籍人数，并鼓励移民更快融入。相比之下，德国入籍率在欧盟中相对较低，但最近有所上升。右翼党派选项党（AfD）和保守的基民盟/基社盟（CDU/CSU）组成的在野党则担心，德国护照可能因此变得不值钱。

欧洲各国的入籍门槛高低不同

对收入有要求

获取德国国籍对收入要求的规定依然有效。申请入籍者必须有自给自足的能力。这方面规则有所收紧，因此低收入者将来会更难入籍。

允许双重国籍

如今，申请入籍者不再被要求放弃其原有国籍。因此，所有移民理论上都可以拥有双重国籍。此前，这一条只适用于来自欧盟国家的入籍申请者。

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联邦政府希望通过这项举措为那些对其原籍国有深厚感情的人提供入籍便利。联邦政府认为，语言能力、教育水平以及对民主价值的认同比第二国籍更重要。

“客工”和“合同工”申请者：入籍规则将更加宽松

对于1955年至1972年来到原西德务工的“客工”（Gastarbeiter），以及原东德的“合同工”（Vertragsarbeiter）申请者，入籍规则将更为宽松。这一举措是为了认可和表彰他们对德国发展做出的重要贡献。

在语言能力要求上，这两类人群只需在日常生活中能够顺利用德语交流即可。此外，他们也无需参加入籍测试。

外籍人士子女将更快获得德国国籍

外籍父母中有一方在德国合法居住超过五年，其子女将获得德国国籍。此前，这一期限为八年。研究表明，越早获得德国国籍的外籍儿童在学校和职业中越容易获得成功。

但这一项新规定不具有回溯力。也就是说，只有2024年6月27日之后出生的孩子才能享受这项政策待遇。

种族主义者和反犹主义者不得入籍

承诺遵守德国《基本法》所规定的自由民主基本秩序仍然是申请入籍德国的必需条件。

这意味着反犹主义、种族主义或其他反人类行为将不被允许入籍。拒绝男女平等或实行多配偶制的人也不能获得德国护照。

德国的历史责任

申请入籍者还需认同德国负有的特殊历史责任。纳粹时期，德国入侵波兰，发动第二次世界大战，并对600万欧洲犹太人实施了系统性、国家支持的迫害和种族灭绝。

因此，新入籍者需要承诺保护犹太人的生活，并禁止发动侵略战争。不同意这些立场的人将不能获得德国护照。入籍测试的题库也将做相应调整。

这些情况下德国护照将被撤销

申请人若在入籍过程中撒谎，取得的德国国籍可在十年内被撤销。这项规定依然适用。

新《国籍法》在此基础上增加了一条，任何不认真履行“遵守承诺德国特殊历史责任”者——例如，传播反犹主义仇恨信息，其德国护照也会被取消。





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