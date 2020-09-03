德国新印太政策：打造多极化 减少对华依赖

（德国之声中文网）德国今后将与亚洲国家展开更多合作，比如同日本、印度以及以印尼为首的东盟国家。德国外交部近日推出印太政策指导方针是德国在本国及欧盟层面推动共同构架21世纪国际秩序的一个纲领性文件，旨在加强多边主义，增进和平、安全和稳定，促进基于规则的、公平和可持续性的自由贸易，致力于抗击气候变迁，促进人权和法治。

以多极化取代两极化

德国外长马斯在引言中提到当今世界"新的两极化"，指出德国作为活跃在全球的贸易大国和以规则为基础的国际秩序的捍卫者不能袖手旁观，而是要加强和亚太地区的关系："我们对推动该地区的多边主义态势，尤其是加强东盟非常感兴趣-即加强基于多边主义的、以规则为基础的该地区的多极化。"此外，"德国政府同时支持欧委会和该地区单个国家，以及从长远看，和东盟进行自由贸易协议谈判。"

德国基尔世界经济研究所所长加布里埃尔·费尔贝迈尔（Gabriel Felbermeyr）认为，德国需要放开与亚洲其它伙伴国更多的贸易可能性。"这就是这份文件所呼吁的"，他在接受德国之声英语电视新闻栏目采访时说，"我认为，这是一种很好的做法。我们需要推动与印度尼西亚以及其它亚洲国家的贸易协议谈判，我们需要把中国拉到谈判桌上，签署已经商谈太久的投资协议。德国可以利用国际贸易外交的这些工具来发挥更大的作用。"

费尔贝迈尔指出，在美国正在和中国脱钩的背景下，作为中国重要的贸易伙伴和技术伙伴，德国可以发挥更大的影响力，以促使中国遵循互惠原则，并建立更平衡的关系。他说，"我们都知道中国通过16加1倡议离间欧洲国家。当然，德国比法、西、意等国更依赖中国经济，欧洲内部有不同的利益，让团结起来更困难，但通过这一新的指导方针，德国坐到了驾驶席，可以用一个平衡的、合理的方法将欧洲团结起来。"

德国外长马斯在内阁通过亚太指导方针后表示，"我们以此加强多极化世界，这样任何国家都不必在权力的两极间做出选择。"他没有点名，但明显是指美国和中国。在9月1日与来访的中国外长王毅会面时，马斯明确表示："我们欧洲人不想成为中美之间的玩偶"，欧洲今后将更自信地同中国打交道。

减少对华依赖

除了对德国在国际政治舞台今后扮演何种角色的考量外，德国调整印太政策及对华政策另一重要因素就是希望减少对中国的依赖性。

前德国墨卡托中国研究中心（Merics)研究员朱易最近在中欧专家网上平台Echowall上发表文章，探讨德国对中国的依赖性有多大。文章回顾到，2016年，德中贸易总额首次超过德美贸易总额，中国以此上升为德国最大的贸易伙伴。2017年 ，在德国政府的介入下，中国宣布将电动汽车的法定销售配额推迟一年。这也是为了照顾在中国生产的大众、戴姆勒和宝马。到了2018年，有关德国经济依赖中国的话题引起更多关注，尤其是中国收购德国高技术企业引起德国媒体的担忧和警觉。2018年底，德国工业联合会警告不要过多依赖中国市场。2019年9月到年底，在香港抗议的背景下，德国政府和德国大公司受到来自公众更大的压力和批评，要求其不要为保护商业利益而拒绝明确反对港警暴力。从2019年10月开始，华为在德国 5G计划中该扮演什么角色引起激烈争论。明镜周刊报道，默克尔总理担心如果政策太强硬会导致中国对德国企业在华投资以及德国对华出口采取报复性措施。此外，德国在电动汽车电池领域的依赖性等等也突显了德国的薄弱环节。新冠疫情更是激起了德国公众对过于依赖中国可能带来严重后果的担忧，尤其是在重要医疗物资供应上。

德国政府的印太政策指导方针着重谈到与东盟全面发展关系的意向。对于与印太大国印度如何具体拓深关系，这份文件并着墨不多。

德国基尔世界经济研究所所长费尔贝迈尔表示 ： "该地区第二大国是印度，德国还没有形成和印度打交道的好的战略。印度人口潜在将超过中国，有大量需要发展经济的地区，形成印度战略与睿智地和中国打交道一样重要。"

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