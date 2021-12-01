德国新卫生部长出炉 三党均通过组阁协议

（德国之声中文网）社民党是红绿灯联盟三政党中最后一个宣布部长人事任命的，其中卫生部长一职的归属尤其受关注。目前德国正处于第四波新冠疫情中。留守政府的卫生部长施潘（Jens Spahn）在疫情中遭遇大量批评，被一些民众指责抗疫不力。
正如很多人此前热切期盼的一样：社民党方面在周一（12月6日）宣布，劳特巴赫（Karl Lauterbach）将成为新联邦政府的卫生部长。
不久前，这位卫生政策专家刚刚因为“奥密克戎或是圣诞礼物”的言论引发争议。
现年58岁的劳特巴赫是德国社民党政治家，拥有医学博士学位。自新冠疫情开始，他的曝光率和公共声誉明显上升。
延伸阅读：力主严格限制措施 劳特巴赫曾遭谋杀威胁
根据劳特巴赫个人网站介绍，劳特巴赫曾经在德国和美国多所院校进行研究，也曾是科隆大学医学院卫生经济学和临床流行病学研究所的所长，从2008年至今在哈佛大学公共卫生学院卫生政策和管理系担任客座教授。其研究重点是慢性病的一级和二级预防，特别是在糖尿病、高血压、慢性阻塞性肺病和高胆固醇血症领域。卫生经济学和卫生政策也是他的关注重点。
在政治领域，劳特巴赫自2005年以来是德国联邦议院议员，主要负责卫生和社会政策，并在2013年12月至2020年担任社民党的议会党团副主席。
肖尔茨：服从民众意愿
在被任命为新任卫生部长后，劳特巴赫发推特，感谢“所有曾在推特上支持我担任卫生部长的人”。他表示，“赞扬还有批评，只要客观、有根据，对我来说都意义重大”。
针对劳特巴赫的任命，准总理肖尔茨表示，疫情尚未结束，“这就是为什么大部分德国民众都希望新卫生部长是一位专家、非常能干，希望其名字是劳特巴赫。”
据德国每日新闻报道，劳特巴赫宣布将加强德国卫生系统，让其变得更健全，并对克服新冠疫情表示乐观。
劳特巴赫说，虽然克服疫情比想象的要长，但“我们会度过难关”，并表示疫苗接种等内容将起到核心作用。
继社民党和自民党之后，本周一，德国绿党也表决通过了“交通灯”联合组阁协议。这样，红（社民党）绿（绿党）黄（自民党）三党成立联合政府的道路已畅通无阻。
© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
德国新内阁的新老面孔
联邦总理：朔尔茨
63岁的朔尔茨（Olaf Scholz）将接任默克尔成为新一任联邦总理。朔尔茨领导的社民党赢得了今年9月举行的联邦议院大选。他是一位政坛老手，曾担任过汉堡市市长，也曾担任过联邦经济部部长，具有着丰富的政治经验。在新一届政府中他的核心工作之一是提高最低工资。
-
德国新内阁的新老面孔
总理府负责人：施密特
沃尔夫冈·施密特（Wolfgang Schmidt）是朔尔茨多年来的幕僚和亲信。很多人说，没有人比施密特更了解朔尔茨。他们二人曾在汉堡一起共事20年。所以施密特很有可能被任命为总理府负责人。
-
德国新内阁的新老面孔
劳动和社会事务部部长：海尔
49岁的海尔（Hubertus Heil 社民党）有可能将是唯一一位担任原职的联邦政府部长。卫生部部长可能也会由社民党委派的人员担任，不过目前由谁来补卫生部部长的空缺，尚不可知。毕竟现在疫情在德国愈演愈烈，卫生部部长一职的任命需要仔细斟酌。
-
德国新内阁的新老面孔
财政部长：林德内
自民党总裁，42岁的林德内（Christian Lindner）将出任联邦财政部长。财政部长在内阁中被看作是联邦总理之后最为重要的职位。虽然今年的大选中，绿党得票率高于自民党，但是自民党仍是获得了这一重要职位。
-
德国新内阁的新老面孔
司法部长：布施曼
自民党联邦议院的议会秘书长马尔科·布施曼（Marco Buschmann）将接管司法部。选战期间布施曼主张采取自由化的抗疫政策。
-
德国新内阁的新老面孔
交通和数字化部部长：维辛
51岁的维辛（Volker Wissing）任自民党总书记。在新的联邦内阁中，他将出任交通和数字化部部长。他对“红绿灯”联盟十分熟悉。他曾在莱茵兰-普法尔茨“红绿灯”政府中任职。今年的联邦大选结束后，他参与了最初阶段的组阁谈判。
-
德国新内阁的新老面孔
教育部部长：施达尔克-瓦清格尔
53岁的自民党秘书长施达尔克-瓦清格尔（Bettina Stark-Watzinger）确认将出任教育部部长。她在联邦议院担任议员多年并且参与了此次组阁谈判。今年选战期间她着重于教育政策话题并且在一篇文章中阐述了自己对教改的展望。她提出应该实行“根本性的教育体系转变”。
-
德国新内阁的新老面孔
外交部长：贝尔博克
40岁的绿党主席贝尔博克（Annalena Baerbock 40) 将在新内阁中担任联邦外交部长，她也将成为德国第二个来自绿党的外交部长。此前费舍尔（Joschka Fischer）曾在施罗德政府时期出任外交部长。
-
德国新内阁的新老面孔
副总理：哈贝克
2018年以来，哈贝克（Robert Habeck）和贝尔博克一起共同领导绿党。在绿党推选总理候选人的竞争中，哈贝克败给了贝尔博克。最终绿党在大选中的得票数低于预期。现在哈贝克将在内阁中亲自负责绿党的核心议题——成为经济和气候保护部部长。另外他很有可能成为联邦副总理。
-
德国新内阁的新老面孔
粮食和农业部长：厄兹德米尔
绿党前主席厄兹德米尔（Cem Özdemir）有望接管粮食和农业部。届时他将成为德国首个拥有土耳其移民背景的联邦部长。
-
德国新内阁的新老面孔
环境部长：莱姆克
联邦环境、自然保育及核能安全部很可能由来自绿党的莱姆克（Steffi Lemke）担任。来自东德的莱姆克学习农业出身。她在联邦议院担任议员时的工作重点是保护海洋环境。
-
德国新内阁的新老面孔
家庭部长：斯皮格尔
联邦家庭、老人、妇女与青少年事务部部长未来将由斯皮格尔（Anne Spiegel）担任。40岁的斯皮格尔属于绿党中的左翼阵营。家庭、妇女和青少年事务对于她来说并不陌生，她曾在莱茵兰-普法尔茨州负责相关事务。
作者: Lisa Hänel