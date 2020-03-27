德国新冠确诊病例达中国一半 高峰仍未到来

（德国之声中文网）根据德国国家健康卫生权威机构罗伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）最新公布的数字。截止到3月27日当地时间早上8点。德国已经有42288个新冠病毒确诊病例，一天内增加了5780例。这意味着每10万名居民中，有51人感染了这一病毒。死亡人数目前为253名。

在德国16个联邦州中，疫情最严重的当属巴伐利亚州和北威州，确诊总人数均已经接超过9000人。每日新增确诊病例也超过1300人。北威州每10万人感染数量正好与德国全国平均水平的51人精确一致。巴伐利亚州则以每10万人中有73人感染的数量大幅度超过德国平均水平。

此外疫情也比较严重的还包括人口和面积均处于第三位的巴登-符腾堡州。目前已有超过8100人感染。每日新增数量接近900。10万人感染比例（74人）也远超德国平均水平。巴登-符腾堡州是德国制造业，尤其是汽车制造业的重镇。奔驰、保时捷的总部均设于此。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令” 巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫 3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国汽车行业面临巨大困境 鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 步步加强防疫措施 德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国全境关闭中小学和幼儿园 德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。



德国新冠疫情死亡率低的原因

到目前为止，德国感染新冠病毒的人数虽然已经达到了中国大陆地区的一半。但死亡率在全球各国的比较中仍然处于较低水平，位于0.5%左右。德国《南德意志报》报道称，德国新冠死亡率低的原因主要与实施大量的测试，以及感染人群的年龄结构有关。 根据德国卫生部长施潘（Jens Spahn）本周四的最新表态，目前德国每周可以进行30万至50万次测试。《南德意志报》援引卫生领域的专家报到称，德国未来还计划大幅度提高测试能力，争取在四月底达到每天20万次的测试能力。

同时统计数据显示，德国新冠病毒感染人数的年龄结构也造成了死亡率相对较低的现状。在所有感染病例中，60至79岁人群占比为16%，超过80岁人群占比为3%，远远低于欧洲新冠重灾区意大利和西班牙的水平。其中意大利60至79岁感染人群占比为38%，超过德国的一倍。80岁以上感染人群占比为18%，是德国的6倍。而目前医学界的共识是，新冠病毒对年龄较大的人有更高的致命风险。

为了对抗新冠疫情，德国已经推出了一系列限制公共生活的措施，包括本周一（3月23日）开始实行的公共场合禁止超过两人以上的群聚接触。以及之前就实行的限制餐馆咖啡等餐饮场所营业令和大中小学的停课令。

默克尔：不能放松管制

同时，德国政府的上述措施也引来了批评的声音，认为德国政界目前的做法过于夸张。许多管制措施其实没有必要。对于德国总理默克尔来说，非常清楚的是，目前完全不能放松相关的管制措施。因为新增感染病例的数字仍在上升。

默克尔表示，当下德国新冠病毒感染人数会在4至5天内增长一倍，而这一"翻倍时间"必须被拉得更长。因此她"真诚的希望德国民众能有耐心"。这位德国总理强调，当前的目标是，尽量减少疫情给医疗系统带来的负荷。

另外默克尔指出，由于新冠病毒的潜伏期可长达14天，所以目前尚无法评估已经付诸实施的措施是否起到了效果。她是在与欧盟各国领导人召开视频会议时做出上述表态的。"所以，我们还没有走到能够看见这些措施是否有效的那一步。"

德国下萨克森州州长魏尔（Stephan Weil）也支持默克尔的上述表态。面对德国社会上一部分人要求政府放松管制措施的表态。魏尔希望人们保持清醒。他在接受德国电视二台采访时表示，展开相关的讨论目前还"为时过早"。"在没有看到感染病例数量明显下降时，我们还无法谈及放松管制。"但同时他也承认，无法长久地让社会公共生活处于"冰冻"状态。

德国仍将面临"巨大挑战"

魏尔透露，德国今年的4月中旬的复活节假期结束后，联邦政府和各州会重新评估现有的管制措施。他表态称，就算到时候决定放松某些管制，也并不意味着已经"战胜"了新冠病毒。目前，德国依然在准备应对还未到来的"巨大挑战"。而且就算届时会后一些放松，也肯定是一个循循渐进的过程。

对于参加德国2020中学毕业考试（Abitur，类似中国"高考"）的学生来说。过去的几天也是让他们的心情跌宕起伏的几天。本周二（3月24）日，石荷州文化部长先是公开表示，建议取消今年的中学毕业考试，将高中成绩积累的平均分数作为毕业成绩。她的建议虽然得到了许多应届毕业生的支持，但却遭到其它联邦州文化部长的反对。周三，德国各州文化部长召开电话会议，以"公平原则"为出发决定不取消"高考"。允许各州根据自己的情况调整高考时间，以及考试内容。本周五，北威州作为此轮德国新冠疫情最严重的州之一，宣布将中学毕业考试推迟三周举行。