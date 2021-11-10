 德国新冠确诊人数继续飙升  | 德国新闻 | DW | 08.11.2021

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德国新闻

德国新冠确诊人数继续飙升 

最新统计数字显示，德国已出现第四波疫情，每10万人7天新染疫率超过200。累计确诊人数已近480万人，死亡人数逼近10万。

Deutschland | Coronavirus | Inzidenz über 200

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德国新冠疫情愈发严峻，单日新增感染人数创下疫情爆发以来的最高纪录，一日内增加近3.4万感染案例。如何在冬季应对新冠疫情将成为本周卫生部长会议的关键议题。

（德国之声中文网）周一（11月8日）早晨，德国联邦疾控主管机构——罗伯特·科赫研究所 (RKI) 公布，根据各地卫生当局所提供数据的总汇，德国国内7 天染疫率已突破 200 大关，达到 201.1。一周前，该值为 154.8，一个月前为 63.8。 

此数值表示，每 10 万居民中有多少人在一周内被确诊染疫。这样，根罗伯特·科赫研究公布的正式数字，截至 2021 年 11 月 8 日，8300 万人口的德国共有近 480 万人次新冠检测呈阳、96558 人死亡。 

护理人员必须接种疫苗？  

社民党、绿党和自由民主党计划今天就公布一项《感染保护法》修正案。其背景是，现行德国“全国范围疫情”特殊状态法至11月25日到期。有“交通灯”之称的这三个党均无意延长该法。 

这3个最有可能联合组成下届政府的政党议会党团上周末宣布，正磋商制定包括重新提供免费新冠检测等在内的新规定。据《星期日图片报》报道，三党正考虑在敬老院等设施里实施对员工和访客的强制性日常检测，已接种或已康复者亦不例外。自民党和绿党敦促恢复在冬令时节的六个月中提供免费公民检测。  

Coronavirus - Intensivstation in Klinik

德国一家医院里收治的新冠病人

 “虚假安全”  

 “交通灯”3党计划想放弃全国性的“2G”规则，即只允许已接种者（Geimpfte）或康复者（Genesene）进入众多公共生活领域。联邦议院绿党党团主席格林-埃卡尔特（Katrin Göring-Eckardt ） 表示，她认为，这一规定无法律保障。  

与此同时，本周一起，目前染疫率最高的萨克森州（491.3）实施“2G”规定。在同为联邦州之一的柏林，未接种疫苗者也极可能会受到更严格限制，柏林卫生部长称，正准备实施” 2G”规定。  

病毒学家施特里克（ Hendrik Streeck ）和 施密特－查纳斯特（Jonas Schmidt-Chanasit ）警告说，“2G”规定有可能给人一种“虚假安全”感。 原因是，接种者也可能染疫并传播病毒。他们指出，接种疫苗者感觉自己不再是大流行瘟疫的组成部分，因此，会有风险行为；另一方面，未接种者担心自己被排除在公共生活之外，便更不会愿意接受检测。  

（德新社，路透社） 

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