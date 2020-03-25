德国新冠病例增速渐缓 专家吁莫轻敌

（德国之声中文网）德国的新冠病毒感染人数仍持续上升，死亡人数则破千达到1017人。据德国罗伯特·科赫研究所（RKI）观察，疫情传播速度正在放缓。根据RKI周五（4月3日）上午公布的数据，德国的感染人数为7万9696人，比前一日增加了6000人，相当于每10万德国居民中有96人感染新冠病毒。由于各地疫情严重程度不同，巴伐利亚每10万居民就有146.5人感染，比例居全德国之冠。

德国《镜报》引述RKI所长维勒（Lothar Wieler）周五表示，德国的防疫措施已见到成效，但疫情仍处于初期阶段，呼吁民众不要放松警惕。至于是否能在复活节后放松防疫措施，维勒认为放松限制的过程必须循序渐进。"我不认为能一次重启一切。"他也表示目前尚未有最终计划。

坏消息与好消息

罗伯特·科赫研究所表示，德国的新冠疫情死亡率如预期般继续增加，目前为1.2%。许多感染新冠病毒的病患仍在接受治疗。维勒称："我们预测死亡率还会上升。"由于检测的范围有限，实际感染人数及死亡人数可能高于通报数据。维勒也再次强调，老年人以及慢性病患者是感染的高风险群，可能出现重症甚至死亡。"但未满60岁的人群也可能染病死亡。"目前德国1017个死亡病例中，就有55人年龄低于60岁。

值得庆幸的是，病毒的传播速度有降低的趋势。在德国政府严格限制人群接触后，目前的基本传染数已经降至1人。意思是，目前一名新冠患者平均会将病毒传染给一个人。

维勒表示，情势看起来正逐渐稳定，但防疫工作不能因此懈怠。"我们必须让感染率低于1。我希望未来几日能实现这个目标。"

他呼吁民众继续遵从政府的限制措施，包括禁止两人以上聚集以及与他人随时保持1.5米距离。"我必须非常清楚地强调：这些措施要继续维持。与人保持距离并待在家中，否则我们无法让感染率低于1。"

德国各联邦州已经对违规行为祭出惩罚措施。在柏林，若与他人站得太靠近可能面临500欧元罚款。与此同时RKI周五也调整了此前的建议，呼吁民众在公共场所戴自制口罩。维勒表示，戴一般口罩无法隔绝新冠病毒，但可以防止自己的唾沫飞溅，保护他人不受感染。他还指出，虽然目前没有科学证据表明戴口罩能防止病毒扩散，但"似乎是可信的"。

新冠疫情或影响德国一整年

柏林州内政委员盖塞尔（AndreasGeisel）认为，德国可能全年都因为新冠疫情受到各种限制。盖塞尔周五对柏林-勃兰登堡广播电台表示，虽然目前的"封锁"可能会在四月或五月放松，"但是各种限制、人与人之间的距离、生活方式的改变，恐怕会伴随我们一整年。"

盖塞尔说："四月中旬就能对数据进行审慎评估。"他强调，政府各种措施的目的是"降低感染速度，不使医疗系统超负荷，并防止出现类似西班牙或意大利的情况。"

德国各联邦州周三经过磋商后决定，目前的接触限制至少将延长至复活节假期结束，即4月19日。德国总理默克尔与各州州长将在复活节过后的星期二（4月14日）评估情势。

与此同时，默克尔本人周五结束了１４天居家隔离。政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）周五表示，默克尔总理已经回到总理府办公。大约两周前，曾经与默克尔有过接触的一名医生确诊感染新冠病毒，默克尔因此展开居家隔离，多次进行病毒检测皆呈阴性。她在隔离期间继续在家通过电话及网络办公。本周三，默克尔在与各州州长进行视频会议后呼吁民众，复活节期间避免出行或拜访亲友，"传染病可不认识假期"。

张筠青/乐然（德新社、法新社）