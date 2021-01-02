德国新冠病亡数 12月爆增三倍

（德国之声中文网）去年12月是德国新冠疫情爆发以来死亡率最高的一个月，与11月相比死亡人数暴增近三倍。12月2日至1月1日间，德国的新冠死亡人数呈直线性上升，约16718人死于新冠肺炎。在此之前，11月的累计死亡人数为6155人。

德国自新冠疫情爆发以来的累计死亡案例中，过半数发生在12月。截至2020年底，德国共有33071人死于新冠肺炎。

感染者激增

德国的新冠死亡病例在过去数月中急速增加，此前截至9月仅198人死亡。单是12月30日一日，德国所通报的单日死亡人数便高达1129人，相当于9月和10月的总合。

此外，德国的新冠确诊人数也持续激增，12月就累计67万5188人。德国总理默克尔9月时曾警告，圣诞节期间单日新增病例可能超过1.9万人。事实证明，情况比默克尔所预测的更为严峻。根据德国罗伯特·科赫研究所的统计，德国在平安夜当日有32195人确诊，比默克尔此前的预测高出近70%。

与此同时，德国的新冠感染总数在年末时达到171万9737人。

整体感染速度趋缓

虽然德国整体感染数字开始减少，但萨克森州及巴伐利亚州部分地区的确诊人数仍继续攀升，这些联邦州在过去几个月便是新冠疫情的“重灾区”。

德国医生工会马尔堡联盟（Marburger Bund）主席约翰娜（Susanne Johna）周六呼吁政府将原定1月10日结束的封锁措施延长。

她对冯克传媒集团（Funke Mediengruppe）旗下报纸表示：“医疗系统迫切需要减轻负担，如今惟有延长社交接触限制才能达到这一目标，否则我们无法控制住局面。”

德国各州州长下周二将就是否收紧防疫措施进行磋商。

疫苗采购出现“重大失误”

德国与欧盟其他成员国12月纷纷展开疫苗接种项目。12月26日，德国为首批人员接种了新冠疫苗。2020年底，德国共有13万1626人接受新冠疫苗注射。

但德国政府由于无法即时采购到充足疫苗遭受严厉批评。与英美两国不同，欧盟迄今只批准BioNTech/瑞辉合作研发的疫苗。

而欧盟此前因预期还会有其他疫苗上市，只向BioNTech订购了3亿剂疫苗。BioNTech创始人表示，该公司正加速疫苗生产，但面临严峻考验。

德国国家科学院利奥波第那科学院（Akademia Leopoldina）院士茨普（Frauke Zipp）周六抨击政府官员对疫苗采购缺乏远见。她对《世界报》表示：“我认为现今的情况是重大失误。为何在夏天时没有预定更多疫苗以备不时之需？”

德国医生工会马尔堡联盟主席约翰娜则粉碎了疫苗能加速人们回归正常生活的期望。“针对人们的乐观情绪，我们必须明确说明的是，疫苗接种不太可能减轻感染的负担，至少在新年的头三个月是如此。”

观看视频 00:57 德国开始施打新冠疫苗

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