德国新冠疫苗问世在望：谁能先接种？

（德国之声中文网）根据德国疫苗接种委员会的建议，老年人、高风险人群以及医疗系统从业人员应优先接种新冠疫苗。该委员会已和德国伦理委员会以及利奥波第那国家科学院一起向德国政府呈交了一份立场报告。除以上人员外，警察、安全人员、消防员、卫生局员工以及学校和幼儿园职工等在重要保障领域工作的人也将优先接种疫苗。

下一步则是周围有应受疫苗保护群体的人以及维护公共生活运行的群体。不过，德国疫苗接种委员会也强调，不会推行普遍接种新冠疫苗的义务。

德国总理默克尔近日表示，首先接种疫苗的人当然是护理人员、医生以及高风险群体。

德国卫生部长施潘曾表示，在新冠危机中，德国有多达40%的人口属于高风险人群。他说，德国年龄超过60岁的人口有2300万，还有许多人有糖尿病、高血压以及超重等问题，这些都是新冠疫情中的风险因素。

不过，德国伦理委员会负责人指出，谁被列为高风险人群要根据疫苗数量而定，并非60岁以上者或者存在一两个风险因素的人就自动属于高风险人群，而是指那些面临风险最高的群体。

据德国《图片报》报道，医疗保险在谁优先接种的问题上不扮演角色。在无家可归者收容中心生活的人以及在狭小空间生活的难民申请者也属于优先接种之列。专家们的建议遵循伦理和法律原则，除了自决权外，还包括诚信、公正、基本的法律平等、团结和紧迫性。

让60-70%的民众获得免疫力

默克尔总理上周日表示，首要任务是让全民获得免疫力。“如果60-70%的民众获得免疫力——要么通过接种，要么通过染疾后治愈-那么新冠病毒就基本被战胜了。这样我们就可以取消所有限制。”

德国政府估计，新冠疫苗可能在明年第一季度开始投入使用。德国卫生部长施潘在欧盟表示，德国将等到疫苗最后阶段试验的安全数据出炉后再批准疫苗。

根据德国疫苗接种委员会的报告，可能会有多达7种疫苗在欧洲境内申请批准。德国联邦和各州卫生部长会议决定，疫苗由联邦政府购置并出资，并照各州人口比例分配。各州将建立接种中心，由联邦国防军负责从供货商那里向各地运输疫苗。

BioNTech 疫苗有效性高达90%以上

本周一传来的消息称，德国医药公司BioNTech 和美国公司辉瑞（Pfizer）将于11月在美国为研制的新冠疫苗申请紧急批准。该公司宣布，接种了疫苗的参试者因感染新冠病毒而患病的可能性比未接种者降低了90%以上，高于人们对于首批疫苗有效性为60-70%的预估。由此，这两家公司成为世界上第一批公布新冠疫苗研究成功数据的公司。BioNTech的CEO 乌格·萨因（Ugur Sahin）向路透社表示，“我们可以更乐观地认为，免疫有效期将至少持续一年。”

乐然（综合报道）

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