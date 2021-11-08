德国新冠疫苗完全接种者比例近66% 

（德国之声中文网）根据该数据，完全接种疫苗的成年人比例为76.3% ，其中， 60 岁以上群体的接种率是 84.8%； 12 至 17 岁青少年中的比例是8.6%，44.2%的青少年接受过一次注射。数据显示，上周，接种次数为约87·7万次，日均约12·53万次。

罗伯特·科赫研究所同时指出，成年人中实际接种者数量可能高于统计数字。该机构10 月初的一份报告中表示，在18 岁以上年龄段人群中，一次或完全接种疫苗者数量有可能高出 5 个百分点。

根据联邦卫生部提供的数据，已有近 130 万德国公民人打了加强针。

周一，欧盟委员会主席冯·德莱一在布鲁塞尔通报说，过去10个月，欧盟向其它国家和地区提供了超过 10 亿剂冠状病毒疫苗。她称，由此，欧洲明显成了 Covid-19新冠疫苗的最大出口方，这是一个“重要的里程碑”。她指出，迄今，欧盟生产的疫苗中有一半出口。她还重申了与美国合作的目标，明年秋季之前实现全球 70% 的疫苗接种率。

（德新社等）

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