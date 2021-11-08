 德国新冠疫苗完全接种者比例近66%  | 科技环境 | DW | 18.10.2021

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科技环境

德国新冠疫苗完全接种者比例近66% 

根据德国联邦疾控中心——罗伯特·科赫研究所 (RKI) 周一（10月18日）公布的疫苗接种率监测数据，德国国内迄今有近 5470 万人完全接种了新冠疫苗，占人口总数 65.8%。

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德国各地采取多种措施鼓励民众接种新冠疫苗

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德國數項最新的新冠抗疫措施逐步上路，新增染疫數字逐漸趨緩，店家紛紛重啟營業，但德國滿60歲以上的老人，還有3百萬人尚未施打疫苗，專家們仍戒慎恐懼。 

尽管已完全接种，但仍有一些人感染COVID-19新冠。接种失效原因何在？有多危险？ 以下是德国之声的事实核查。

在是否要求员工接种新冠疫苗的问题上，德国汉莎航空终于打破了沉默。该公司表示，由于各国出台了越来越严厉的防疫规定，汉莎也将要求机组人员必须接种疫苗。

（德国之声中文网）根据该数据，完全接种疫苗的成年人比例为76.3% ，其中， 60 岁以上群体的接种率是 84.8%； 12 至 17 岁青少年中的比例是8.6%，44.2%的青少年接受过一次注射。数据显示，上周，接种次数为约87·7万次，日均约12·53万次。   

罗伯特·科赫研究所同时指出，成年人中实际接种者数量可能高于统计数字。该机构10 月初的一份报告中表示，在18 岁以上年龄段人群中，一次或完全接种疫苗者数量有可能高出 5 个百分点。 

根据联邦卫生部提供的数据，已有近 130 万德国公民人打了加强针。 

周一，欧盟委员会主席冯·德莱一在布鲁塞尔通报说，过去10个月，欧盟向其它国家和地区提供了超过 10 亿剂冠状病毒疫苗。她称，由此，欧洲明显成了 Covid-19新冠疫苗的最大出口方，这是一个“重要的里程碑”。她指出，迄今，欧盟生产的疫苗中有一半出口。她还重申了与美国合作的目标，明年秋季之前实现全球 70% 的疫苗接种率。  

（德新社等） 

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