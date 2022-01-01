德国新冠疫苗义务制为何千呼万唤不出来

（德国之声中文网）《每日镜报》报道称，今年1月底联邦议院计划首先进行一次全面的定向辩论。但由于狂欢节假期，2月联邦议院只有一个会议周，所以最早要等到3月14日才能做出决定。而联邦参议院则要等到4月8日才进入会期。在这一日期前有关疫苗义务制的草案无法依照现有的时间计划获得批准。





另外由于这个问题的敏感性，联合政府已经达成一致，议会党团不会在联邦议院进行强制性的投票。也就是说议员们可以无需考虑所在党派的态度而自由决定是否投票支持这些动议。



联盟党再次要求肖尔茨本人提交相关提议草案。基民盟议院党团主席弗莱（Thorsten Frei）在接受《图片报周日版》采访时说：“联邦总理这个时候不能再继续干等着，等着看是不是联邦议院里有人提出建议。这纯粹是浪费宝贵的时间。这根本不是领导（一届政府），正相反，这是拒绝劳动的表现。”



《明镜周刊》分析认为，肖尔茨本人并不愿意主动提出相关动议。因为不仅在联合执政的自民党中很多人对疫苗义务制持保留态度，即便是在社民党和绿党当中也不是所有人都持支持态度。甚至社民党籍的卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）都不愿意以部长的身份提交动议草案，而是仅仅以社民党联邦议员的名义。



绿党议院党团主席哈泽尔曼（Britta Haßelmann）在接受冯克媒体集团采访时表示，疫苗义务制的相关问题“非常重要而且涉及的面很广”，需要进行“充分且谨慎的协商”，所以也就“不可能在两周内就得出一个决议”。



联邦司法部长布什曼（Marco Buschmann）对《图片报周日版》表示：“联邦议院应该尽快决定是否引入疫苗义务制。如果决定引入，那么哪些人群需要执行。”布什曼还表示，他不认为疫苗义务制会因为一些司法障碍而失败。



根据Insa调查机构所做的一项最新舆论调查，目前61%的德国人支持在德国引入疫苗义务制，32%的德国人表示反对，还有7%的受访者不置可否。



德国目前正在面临新一波新冠疫情的到来，确诊感染病例增长明显。上周日罗伯特·科赫研究所公布的24小时内新增病例数为36552例，是一周前同期统计病例数的3倍。全德国7天平均每10万居民中的感染数增加到362.7。



（法新社、路透社）



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