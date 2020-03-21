德国新冠疫情: 全民禁足的时代即将到来？

（德国之声中文网）在德国各地纷纷加强对人们的出行管控后，这个周六（3月21日），很多街道显得比以往空旷了不少。目前，巴伐利亚州、萨尔州、莱法州、汉堡、下萨克森州和黑森州已经部分实行"禁足令"，在没有采购食品、就医买药、遛狗锻炼等正当理由的情况下，不允许出门。
据警方统计，本周六违法规定的情况明显下降。巴伐利亚警方表示只发现了少数个案，例如5名青少年在工地庆祝生日，或者3人在篝火旁喝酒等。在萨尔州，总共发现20起违规事件，大部分都是年轻人。
延伸阅读： 冠状病毒派对？极其自私！
德国新感染病例的增速有所放缓
德国当局此前已经表示，会在这个周末观察公众对社会疏离措施（social distancing）的执行程度，而这将是决定德国采取何种进一步措施的关键。
延伸阅读： 德国的“紧急状态”是什么样子？
新感染病例增速有所放缓
与此同时，在这个周六，德国新增病例的增速有所放缓。根据罗伯特-科赫研究所周日（3月22日）更新的数据，德国全境感染人数累计18610人，比前日增长1948人，增幅有所下降（上一日增长2705例）。另有9例新增死亡病例，也比前日的15例有所下降。根据罗伯特-科赫研究所数据，截至周日德国共有55例死亡病例。
不过，据《世界报》等德国媒体统计各地卫生局数据，截至周日，德国新冠病毒感染病例已经超过2.2万例，死亡人数达到84。
在周三发表罕见的电视讲话后，默克尔周日以电话会议的形式，与数位联邦部长、各州州长进行磋商
德国是否会"全国一盘棋"？
在周三发表了罕见的电视讲话后，德国总理默克尔本周日通过电话会议，与各联邦州州长以及包括外长、财长、防长、卫生部长、内政部长在内的联邦部长进行磋商，讨论重点就包括是否在全德国下达"禁足令"，进一步限制民众的社会生活。
对于"禁足令"，德国政界看法不一。在已经开始限制外出的巴伐利亚州，州长索德（Markus Söder）称希望德国上下采取统一措施，颁布"禁足令"。而德国副总理兼财长朔尔茨（Olaf Scholz）则在周末明言反对"禁足令"，认为通过禁止外出的措施防御新冠病毒不可取，他对媒体表示，"现在正是人们需要呼吸新鲜空气的时候"。
目前，德国各地对出行限制的宽严标准不同，由各地政府决断。例如，同属于北威州、相隔仅20多公里的波恩和科隆，面对的政策就不同。在百万人口的大城市科隆，超过两人聚在一起就属于违规，而在人口仅30多万的波恩，该标准还宽松得多，截至本周日中午，上限还是10人。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令”
巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫
3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国汽车行业面临巨大困境
鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
步步加强防疫措施
德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国全境关闭中小学和幼儿园
德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
多国禁止或限制德国人入境
美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国16个联邦州全部出现确诊病例
此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
没有观众的球赛
德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国境内首次出现新冠病毒死亡病例
3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国男子感染新冠病毒在埃及去世
3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。