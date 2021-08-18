 德国新冠疫情进入第四波 | 科技环境 | DW | 20.08.2021

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科技环境

德国新冠疫情进入第四波

德国联邦疾控研究中心罗伯特·科赫研究所（RKI）称，德国已经明显开始了第四波新冠疫情，年轻人群受到影响尤其严重。

Deutschland | Konzert von Querbeat in Köln

（德国之声中文网）德国联邦疾控研究中心罗伯特·科赫研究所（RKI）称，德国已经 "明显 "开始了第四波新冠疫情。 

DW.COM

德国卫生部长施潘周三表示，如不采取措施，德国七天发病率将急剧上升，10月份可能突破800大关。总理默克尔也在周四对疫情发展提出警告，并再次呼吁人们接种疫苗。

德国疾控中心-罗伯特科赫研究所新近发布的疫情周报中指出，尽管感染者的年龄在下降，但重症比例低。现已出现到期疫苗，巴伐利亚州一月内销毁了27000剂。

世界医生联合会主席弗兰克·乌尔里希·蒙哥马利认为， "短期内无法实现"对新冠病毒的群体免疫。 按照一项新的计算模型，接种疫苗和康复者比例必须总达到85%左右，才能产生群体免疫。

该机构在周四（8月19日）傍晚发布的周报中说，截至8月中旬，PCR测试中的阳性结果比率在一周内从4%上升到6%。 

该机构说，德尔塔(Delta)变异毒株已成为该病毒的主要形式，占德国所有感染病例的99%。 

低龄群体受到影响 

该机构说，年轻群体尤其受到新一波疫情影响。 

自7月初以来，德国的感染率一直在增加。罗伯特·科赫研究所称，这在10-49岁的人群中尤为明显。 

德国是否会有更多限制？ 

周四，德国的七天感染率约为每10万居民44例，并存在较大的地区差异。 

例如，北部城市基尔（Kiel）的感染率为107.4，而汉堡和柏林的感染率为68.8和50.3。在图林根州和萨克森-安哈尔特州，每10万人中的感染病例仍然低于10。 

直到2021年6月底，每10万人中有100个感染病例是对公共和私人生活实施某些限制的起点。但今后在决定是否实施限制时，还将考虑到其他数值，如入院人数。 

罗伯特·科赫研究所在其周四的报告中说，目前入院人数处于较低水平。 

目前，德国63.7%的人口至少接种了一剂疫苗，而58.2%的人已经完成疫苗接种。 

 (德新社、法新社) 

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