德国新冠疫情进入第四波

（德国之声中文网）德国联邦疾控研究中心罗伯特·科赫研究所（RKI）称，德国已经 "明显 "开始了第四波新冠疫情。

该机构在周四（8月19日）傍晚发布的周报中说，截至8月中旬，PCR测试中的阳性结果比率在一周内从4%上升到6%。

该机构说，德尔塔(Delta)变异毒株已成为该病毒的主要形式，占德国所有感染病例的99%。

低龄群体受到影响

该机构说，年轻群体尤其受到新一波疫情影响。

自7月初以来，德国的感染率一直在增加。罗伯特·科赫研究所称，这在10-49岁的人群中尤为明显。

德国是否会有更多限制？

周四，德国的七天感染率约为每10万居民44例，并存在较大的地区差异。

例如，北部城市基尔（Kiel）的感染率为107.4，而汉堡和柏林的感染率为68.8和50.3。在图林根州和萨克森-安哈尔特州，每10万人中的感染病例仍然低于10。

直到2021年6月底，每10万人中有100个感染病例是对公共和私人生活实施某些限制的起点。但今后在决定是否实施限制时，还将考虑到其他数值，如入院人数。

罗伯特·科赫研究所在其周四的报告中说，目前入院人数处于较低水平。

目前，德国63.7%的人口至少接种了一剂疫苗，而58.2%的人已经完成疫苗接种。

(德新社、法新社)

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