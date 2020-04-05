 德国新冠疫情：真实的死亡人数更多还是更少？ | 科技环境 | DW | 06.04.2020

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科技环境

德国新冠疫情：真实的死亡人数更多还是更少？

新冠病毒疫情发生以来，德国死亡人数已经超过一千例。不过这个统计数字准确吗？ 实际死于新冠的人数比这个要少，还是更多？罗伯特·科赫研究所认为，真实的死亡人数很可能比官方公布的更高，并且，德国死亡率将继续上升。

Berlin - Lothar Wieler während PK (picture-alliance/dpa/C. Koall)

罗伯特·科赫研究所所长：死亡人数还会上升

DW.COM

新冠疫情继续在德国蔓延：据德国官方数字，截至周四上午8时，确诊病例已达73522例，死亡872人。负责疫情防控的罗伯特·科赫研究所认为，死亡数字将继续攀升。与此同时，德国的急救病床和呼吸机数量则已明显增加。 (02.04.2020)

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(德国之声中文网)最近几天德国新冠病毒疾病造成的死亡人数出现大幅上升。几乎每天都会有超过一百个死亡病例。约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的最新统计显示，截止到周日上午（4月5日），德国死亡人数达到了1584人。不过，目前外界对约翰霍普金斯大学和罗伯特·科赫研究所（RKI）发布的德国死亡人数提出质疑，真实的数字是不是要更高，抑或是相反呢？

按照罗伯特·科赫研究所提供的数据，目前来看，德国死亡病例的平均年龄为80岁，已知最年轻死亡病例是一名28岁患有基础病症的年轻人。许多死者都是身体免疫力较弱的年迈老人，不过，他们的直接死因都是感染新冠病毒吗？

德国南部报纸Merkur网站指出，德国各地统计死亡人数的方法并不相同，比如汉堡，该市卫生部门最近表示，他们计算新冠病毒死亡人数的方法与罗伯特·科赫研究所并不一样。如果死者体内检测到新冠病毒SARS-CoV-2，就会被罗伯特·科赫研究所统计在内。在汉堡，只有证明是因"新冠病毒疾病（COVID-19）"而死的病人才被统计在内，汉堡会将检测结果为阳性的尸体送至法医，后者最终公布是否死因是Covid-19。

两种不同的方法产生的结果大不一样，比如上周四，罗伯特·科赫研究所公布汉堡死亡人数为14，而汉堡则表示死亡人数为8例，许多死者生前已经患有一些严重的疾病。因此，汉堡敦促在德国各地改变检测标准。

波恩大学医院也对RKI的统计方式提出批评，波恩大学病毒学家施特雷克（Hendrik Streeck）接受《法兰克福汇报》采访时曾经举出具体例子，比如一名78岁的有基础病的老人死于心力衰竭，新冠病毒没有引起他肺部发炎。但因为他被病毒感染了，就被算入死亡人数在内。

Still | DW Fit und Gesund Impfen (DW)

波恩大学病毒研究所所长施特雷克（Hendrik Streeck）: 带病毒和死于病毒不是一回事

医学统计专家安特斯(Gerd Antes)接受《明镜周刊》（Der Spiegel）采访时也指出，许多现在被统计在内的人，可能在没有感染新冠病毒的情况下也会死亡，不过寿命会更长一些："我们拿一个有心脏疾病的病人为例，如果他死去的时候身上带有病毒，那么心脏病是他致死的关键因素还是病毒？一个人是因病毒而死还是此人死亡时带有病毒？"

面对质疑之声，罗伯特·科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）上周五在一场新闻发布会上回应表示，德国死亡率是被低估了而不是被高估。他认为，德国真实的死亡人数很可能比官方公布的更高。一些并没有确诊为新冠疾病的人死亡后，也没有再特意做病毒检测，所以可能有很多没有被统计在内的死亡者。

隶属于德广联的德国广播电台（Deutschlandfunk）还援引维勒指出，德国死亡率将会上升："重症患者到不治而亡要经历一段时间，很遗憾，我们现在在养老院出现了一些感染病例，因此我们不得不推断，死亡率会继续上升。"

 

文木综合报道

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