德国新冠政策错在哪儿？

（德国之声中文网）德国国内染疫人数日渐增多， 每十万人7 天平均染疫率连创新高。第四波疫情高峰，增加了对政府快速做出正确决定的压力。

与此同时，可能组成新"交通灯"政府的社民党、绿党和自民党正在为权力更迭做准备。这３个政党都希望重让联邦议院拥有更多决定权，已向议会提交一份快速修改过的传染病防治法新法案，审议表决。

原则上，这是正常议会政治程序。但自新冠大流行以来，迄今确定防疫路线的却是在德国负责传染病防控的联邦州州长和联邦政府现任总理默克尔，相关决策机制是所谓的州长联席会议（MPK）。那么，到底是该由联邦议院还是由联邦及州两级政府首脑确定路线？谁能做出更好、更快、更有效的决策？此前对此已有激烈争论。

政治家们错在哪里？

本周，在有联邦总统特施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）参与的一次在线论坛上讨论了这一问题。

乍听之下似乎学术味儿浓重，却逐步显示出，它是对一个问题的深思，是对答案的寻求。目前，该问题不只存在于联邦总统的脑海： 在德国，为什么坚拒接种疫苗的人远多于其它欧洲国家？政界和科学界做错了什么？

打疫苗成政治宣示

围绕疫情，过去和现在都涉及政治沟通。疫情会有多糟？如何遏制？在像德国这样的联邦制国家，获得一致的政治宣示本就困难，原因是，相关任务分属联邦、州和市镇管辖。一种常见的批评意见指出，这便是出现各自为政的现行措施和法规之根源。

然而，联邦总统官邸柏林贝勒维宫在线论坛的参与者们认为，这一点不足以作为答案。德国伦理委员会主席比克斯 (Alena Buyx) 指出，在德国，防疫中的科学要素被政治化，且比多数国家都更强烈，只有美国更明显，在那里，戴口罩成了一种政治宣示。

在德国，人们决定是否接种疫苗时也发生类似现象。比克斯分析说，它与对政治机构的一般信任问题密切相关。她以疫苗接种率高得多的葡萄牙为例加以说明：该国部分国民也缺乏对政府的信任，但这并未影响人们的防疫态度。

观看视频 02:12 疫情汹涌 德国疫苗接种依旧拖拖拉拉

与西班牙或意大利一样，葡萄牙是前几波疫情高峰期中染疫和死亡人数比例最高国家之一，新冠流行之恐怖尽人皆知，绝大多数人自愿接种疫苗。反之，在德语区国家，如奥地利和瑞士部分地区以及德国，疫苗接种率相对较低。

科学也有局限性

为什么失去信任？或许是因为对科学自有其局限性这一点说得太少。 施泰因迈尔总统在论坛上指出，"大疫表明，政治决策者依赖科学建议。但是，政治决策并非由科学知识构成。"他强调，科学"仅以复数形式存在"，不生产"绝对的确定性"，而只在"明天可能会有更好认知的前提下，提供知识。"

法律和行政学专家明克勒 (Laura Münkler) 解释说，在政治辩论中，即使会产生不确定性，公开性原则也至关重要。她表示，学界内，专家分歧是正常的，科学工作以"淡化某些因素而着眼于有限问题"的方式运作。

民粹主义者和技术官僚

施泰因迈尔总统警示道，因此，以科学为挡箭牌，或将现有认知当作真理过分传播，是错误的。他认为，如果政治与科学之间的交互作用失衡，就可能产生严重后果。民粹主义者和技术官僚那里便显示出这一点。

施泰因迈尔说："一部分人寄希望于威权制，另一部分人则希望让政界成为据称确定无疑的科学真理的纯粹执行机构，以能对大流行或气候变化等巨大问题做出快速、毫不妥协的反应。" 这位联邦总统同时指出，即使民粹主义者和技术官僚之间有很大不同，但"两者似乎都将代议制民主机构中求取妥协和多数的争议视为弱点"。

有分歧是好事

但事请并不止于科学也可能有误。另一个挑战是，存在着如此众多的不同学科。 明克勒指出，如何应对这一多元化现象会很棘手：疫情初起时，病毒学家和流行病学家的意见特别受关注，而学校关闭对其它学科领域（如教育学）意味着什么，便遭忽略。

若组建流行病委员会，能否避免发生片面性错误？很多科学家呼吁这么做。明克勒对此持怀疑态度，因为届时，人们的视焦会过于集中于该机构。

德国国内科研机构林立，研究领域广泛：大学、研究所、科学院，如利奥波第纳科学院，一些行政当局本身也设研究机构。在大流行期间，不同机构提出了不同的建议。

总体而言，政界该得出这一个教训：应拿出更大勇气使科学的界限和多样性更加透明。若缺乏这一勇气，就有可能产生不良的对外形象，遭致批评：政治家们过多听取某些专家的意见，或者，如明克勒所说，只吸引某些专家，这些专家"只提供符合政界想要做出的决定的意见"。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 何时轮上我？ 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 德尔塔变种来袭 随着疫苗接种的推进和限制措施逐渐显现效果，春夏之交德国的感染情况好转。6月初德国已有50%的居民至少接种了一剂疫苗。服务业、文化生活开始逐渐恢复、放松。但此时，罗伯特-科赫研究所已发出警告，最早在印度被发现的德尔塔变种开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 未成年人加入 2021年8月初，联邦和各州卫生部宣布，为12岁以上的青少年提供疫苗接种。此时，德国的接种速度已明显放缓，大部分有意愿打疫苗的人已经完成了接种。如何继续提高接种率，成了政府和社会面临的一个难题。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 疫情第四波 8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 苦口婆心 到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。9月中旬各级政府开展了“行动宣传周”，通过科普宣传、流动接种站、送咨询到社区等活动，力图说服、争取更多民众接种疫苗。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 接种率不够 加强针来补 11月4日，罗伯特-科赫研究所更新发布称，对于尚未、或未完整接种疫苗的人来说，感染新冠病毒的健康风险“非常高”。此前卫生部长施潘已呼吁各地重启一个多月前关闭的接种中心，为已接种者施打加强针。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 狂欢不耽误 11月11日，德国单日新冠确诊病例首超5万，接连数日感染数创下疫情爆发以来的新高。而这一天，也是传统的狂欢节活动季的开始，在科隆、杜塞尔多夫等城市，仍有成千上万人涌向街头、酒吧聚会欢庆。虽然有关活动场所采取了“2G准入”、限制人数等措施，还是有专家担心发生聚集性传播。



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