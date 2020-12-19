 德国新冠感染率仍远高于目标值 | 科技环境 | DW | 25.12.2020

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科技环境

德国新冠感染率仍远高于目标值

尽管采取了封锁措施，但罗伯特·科赫研究所公布的数据表明，德国又有超过25000人感染新冠病毒。与此同时，南美洲首批国家已经率先开始了疫苗接种方案。

Bochum | Einkaufsstraße in Bochum

（德国之声中文网）在圣诞节的第一天，罗伯特·科赫研究所(RKI)公布24小时内德国又新增感染案例25533例，比上周五（12月18日）减少了约8200例。上周五记录的24小时新增感染病例为33777例，是迄今为止的最高数字。不过，罗伯特·科赫研究所指出，在节日和新年之际，各卫生机构的检测和实验室的化验次数以及数据传输量都会减少。 

7天感染率低于50仍遥不可及 

所谓的七天感染率已从196.2下降到188.8。该数值表示每10万居民中有多少人在七天内检测呈阳性。联邦和州政府的目标是将这一数字控制在50以下。7天感染率被认为是收紧或放松防疫措施的重要标准。

Deutschland Oschatz | Corona Hotspot| Sachsen

德国的七天感染率仍居高不下

德国公民接受病毒快速检测

周日，德国各地将开始进行首批新冠疫苗接种。80岁以上的老人和养老院的住户和工作人员，以及感染风险极高的医护人员将优先接种疫苗。根据德新社委托民意调查机构YouGov进行的一项有代表性的调查显示，约有三分之二的德国人希望接种疫苗。32%的受访者表示希望尽快接种疫苗。还有33%的人也决定接种，但还是想先观察一下其他人接种后的结果。19%人拒绝接种疫苗，16%的人仍在犹豫尚未做出决定。

不过，57%的明显多数表示对接种疫苗的副作用表示担忧。只有三分之一的人没有这种恐惧。10%的人对此没有发表意见。

墨西哥、智利和哥斯达黎加 

墨西哥、智利和哥斯达黎加现在是南美洲率先启动疫苗接种计划的国家。这三个国家都使用了德国BioNTech公司及其美国合作伙伴辉瑞公司的疫苗。然而，疫苗数量很少。智利表示有1万剂疫苗可用。墨西哥迄今只有3000剂疫苗。按照计划，还应有53000剂疫苗在年底前交付。

Mexiko Maria Irene Ramirez erhält erste Impfung Pfizer

一名墨西哥护士接受第一剂BioNtech新冠疫苗接种

墨西哥人口不到1.3亿。根据官方数据，迄今为止，与新冠病毒感染有关的死亡人数至少为12万人，数量之高全球排名第4。在墨西哥和智利，为了宣传和鼓励民众接种疫苗，一名护士和哥斯达黎加一名91岁的老年妇女公开进行了疫苗接种。 

墨西哥疫苗接种运动受军方支持 

路透社在官方数据基础上进行的一项调查结果显示，目前，全世界已确诊超过7885万例的新冠病毒感染，与感染新冠病毒有关的死亡案例达到173.4万例。美国受影响最严重，感染人数超过1841.8万人，死亡326333人。

李京慧/洪沙 (德新社、法新社、路透社、美联社)

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