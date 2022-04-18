 德国新冠后遗症患者 平均病假105天 | 经济纵横 | DW | 06.07.2022

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经济纵横

德国新冠后遗症患者 平均病假105天

德国公立医保公司TK在7月6日公布的一项统计报告显示，2020年感染新冠病毒并出现后遗症的青壮年患者，其第二年的平均病假天数超过了一百天。作为对比：普通劳动者的每年平均病假天数为14.6天。

一名新冠后遗症患者正在海德堡的一间诊所接受肺功能测试

一名新冠后遗症患者正在海德堡的一间诊所接受肺功能测试

(德国之声中文网) 公立医保公司TK(Technische Krankenkasse)是在统计了近430万人的数据后得出上述结论的，调查对象的年龄范围在15到64岁之间，其中既包括感染过新冠病毒的人士，也包括从未发现感染的客户。

调查发现，在已报告的新冠感染者中，大约有1%在痊愈后出现了后遗症。2020年感染新冠病毒并出现后遗症的患者，其2021年的平均病假天数为105天。其中，感染时症状轻微、痊愈后出现后遗症的人，次年的平均病假天数约为90天；感染时症状较重（住院时长超过7天）、痊愈后出现后遗症的患者，次年平均病假天数达到了168天；感染时症状危重（需要使用呼吸机治疗）的患者，次年平均病假天数更是达到了190天.

TK医保公司总经理巴斯(Jens Baas)指出，1%的后遗症比例初看上去并不高，但是可能有许多后遗症患者未能被统计入内，因为后遗症的症状各有不同，现有的统计口径、诊断标准无法一一涵盖。

新冠后遗症患者需要长时间的复健

新冠后遗症患者需要长时间的复健

常见的新冠感染后遗症状包括强烈疲劳感、注意力难以集中、呼吸窘迫、肌肉酸痛、四肢疼痛。即便是轻症感染者也有可能遭遇后遗症。TK医保公司的报告指出，后遗症往往会持续好几个星期甚至连续数月。总经理巴斯说："后遗症患者不得不受长期困扰，这里依然有许多待解的谜团。"

不过，巴斯也指出，这份调查报告的研究对象都是2020年的感染病例，当时并没有太多的病毒变种，累计感染人数也相对而言并不是太多，但也没有大规模接种疫苗。

(德新社等)

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