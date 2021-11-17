德国新冠危机戏剧性发展 实际染疫率要“高出两三倍！”

（德国之声中文网）魏勒所长在联邦新闻发布会上强调，德国正出现新冠疫情的戏剧性发展，新增染疫病例急剧增加，实际上远高于所统计的数字，"如果现在不采取反制措施，我们将度过一个非常糟糕的圣诞节。" 他指出，所公布的统计数字早已未能反映染疫情况全貌，"对真实数字的记录日益不足。"

周四（11月18日），该机构报告了65371个确诊病例的迄今单日新增最高值，每10万人 7 天发病率平均为 336.9，亦为迄今新高。而魏勒所长在与撒克森州（Sachsen）州长克雷奇默 (Michael Kretschmer) 所作的在线讨论中指出，实际情况严重得多，实际单日新增病例至少要高出官方统计数的"两倍或三倍"。他强调，患者死亡现在是0.8%，而未来数星期后，在今天的新染疫者中，每天会有超过 400多人死亡， "这一发展趋势将无法改变"。

"接近我们从未想看到的地步"

随着新冠肺炎重病患者数量日增，在某些地方，中风患者和其他重病患者不得不等待2小时，才能得到一张重症监护床位。 维勒称，"在所有联邦州，床位都已供不应求，"前景极暗淡"。

北莱茵-威斯特法伦州（Nordrhein-Westfalen）新任州长维斯特 (Hendrik Wüst) 看法相近。他在德国电视一台上警告说，"在这场大流行瘟疫中，我们已非常接近我们从未想看到的地步，即：医生们必须决定先救谁"。目前担任联邦州联席会议轮值主席的这位基民盟政治家强调，为保护民众，本应配备"全套工具箱"。

"无理由惊慌"

法定健康保险医生协会主席加森（ Andreas Gassen ）则认为，情况没那么严重。他称，："情况是很困难，但无理由惊慌。"他对德国编辑部网络表示，数月来，医院和诊所都承受着沉重负担，不过，入住人数仍低于染疫第三波时的数字， "总体而言，仍有充足（医疗）资源。"

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 何时轮上我？ 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 德尔塔变种来袭 随着疫苗接种的推进和限制措施逐渐显现效果，春夏之交德国的感染情况好转。6月初德国已有50%的居民至少接种了一剂疫苗。服务业、文化生活开始逐渐恢复、放松。但此时，罗伯特-科赫研究所已发出警告，最早在印度被发现的德尔塔变种开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 未成年人加入 2021年8月初，联邦和各州卫生部宣布，为12岁以上的青少年提供疫苗接种。此时，德国的接种速度已明显放缓，大部分有意愿打疫苗的人已经完成了接种。如何继续提高接种率，成了政府和社会面临的一个难题。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 疫情第四波 8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 苦口婆心 到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。9月中旬各级政府开展了“行动宣传周”，通过科普宣传、流动接种站、送咨询到社区等活动，力图说服、争取更多民众接种疫苗。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 接种率不够 加强针来补 11月4日，罗伯特-科赫研究所更新发布称，对于尚未、或未完整接种疫苗的人来说，感染新冠病毒的健康风险“非常高”。此前卫生部长施潘已呼吁各地重启一个多月前关闭的接种中心，为已接种者施打加强针。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 狂欢不耽误 11月11日，德国单日新冠确诊病例首超5万，接连数日感染数创下疫情爆发以来的新高。而这一天，也是传统的狂欢节活动季的开始，在科隆、杜塞尔多夫等城市，仍有成千上万人涌向街头、酒吧聚会欢庆。虽然有关活动场所采取了“2G准入”、限制人数等措施，还是有专家担心发生聚集性传播。



（德新社，路透社）

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