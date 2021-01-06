 德国新冠单日死亡创新高 欧盟加大疫苗采购力度 | 科技环境 | DW | 08.01.2021

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科技环境

德国新冠单日死亡创新高 欧盟加大疫苗采购力度

德国等多个国家的疫情数据再创悲哀记录。与此同时，欧盟将疫苗订购量增加了一倍。

Coronavirus - Berlin Intensivpflege

许多德国医院的重症加护病房倍感压力

（德国之声中文网）在德国，官方确认的新冠死亡人数升至新高。罗伯特－科赫研究所报称，过去一天内，共有1188人直接或间接死于新冠。此前的最高纪录为一周前创下，为1129人。根据各州卫生当局所报告的数字，过去一天内，德国全国新增感染病例31849例。

延伸阅读：因新冠变种 世卫组织称欧洲局势严峻

鉴于圣诞节和元旦前后看病数量和检测数量减少，相关数字并不完整。专家们相信，再过两周，人们才能对排除了节假期因素的真实染疫情况有相对准确的了解。

欧盟扩大疫苗采购

欧盟成员国元首和政府首脑计划于１月２１日磋商应对大流行瘟疫的下一步措施。此间，欧盟委员会增加订购生物新技术／辉瑞（BioNTech/Pfizer）疫苗一倍。欧委会主席冯·德莱恩宣布，增订了３亿支该款疫苗，其中７５００万支第二季度就能投入接种。增订疫苗是在德国和其它成员国报怨疫苗短缺后做出的回应。此前，欧委会为全部２７个成员国订购了３亿支该款疫苗。

Belgien Brüssel | Pressekonferenz Brexit | Ursula von der Leyen

欧委会主席冯德莱恩宣布，增订３亿支该款疫苗（资料图片）

每安瓶剂量增加

欧洲药品管理局（EMA）允许从每安瓶中提取六剂而非迄今的五剂疫苗。德国联邦卫生部一名发言人证实，此举可在疫苗数量相同的情况下使更多人得到注射，从而可以加快接种。

根据辉瑞也参与的美国德克萨斯大学的一项初期研究结果，该款疫苗对最初在英国和南非出现的变异新冠也有效。该项研究的受试对象是２０人，检测结果显示，该款疫苗的有效率也达到９５％。不过，鉴于新冠变异，英国国内忧虑增加。交通大臣沙普斯（Grant Shapps）对媒体表示，忧虑增加的原因是，人们担心，疫苗对变种病毒没有同样效果。

疫苗"清真"？

在西方国家，位于讨论中心的主要是疫苗的有效性和可能的副作用，穆斯林世界则还从宗教角度评估免疫接种。

印尼伊斯兰学者理事会乌里玛（Ulema）宣布，中国国药集团研制的新冠疫苗符合"清真"，也就是说，从宗教视角出发，该款疫苗是许可的。印尼是世界上穆斯林最多的国家。

观看视频 00:57

德国开始施打新冠疫苗

凝炼/达扬（德新社）

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