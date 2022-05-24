 德国新冠入境限制夏季松绑 | 德国新闻 | DW | 26.05.2022

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德国新闻

德国新冠入境限制夏季松绑

从6月1日起为期三个月的时间里，旅客入境德国不需要持有疫苗接种、新冠检测阴性或痊愈证明。但九月后的入境政策尚未定案。

Coronavirus I Einreise Deutschland I Flughafen München

（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫周三（5月25日）宣布，自6月初开始，德国将取消多数因应新冠疫情而制定的入境限制措施。这项政策的松绑将持续至8月底。

劳特巴赫表示，从6月1日起至8月底，旅客入境德国时不再需要出示接种疫苗、新冠检测阴性或新冠痊愈证明。

截至目前为止，依照德国的3G（已接种、已检测或已痊愈）防疫规定，入境德国的12岁以上旅客都必须出示上述证明。

但更严格的入境规定在未来几个月内仍适用于来自病毒变异地区的旅客，即使接种过疫苗或康复者仍需接受14天的隔离。劳特巴赫表示："即使夏季发病率较低，我们也必须在全球大流行中保持谨慎 。"但目前没有国家被定义为病毒变异区。

目前仍不清楚九月后的疫情走向及防疫政策。

联邦宪法法院上周做出裁决，支持对医疗护理人员强制接种疫苗，驳回了对强制令的申诉。联邦宪法法院强调了保护医院和照护机构中的弱势人群免受感染的重要性。

（美联社、德新社）

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