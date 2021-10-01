德国新内阁的新老面孔

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德国社民党、绿党和自民党对外公布了三党达成的联合执政协议。现在新内阁成员组成已经基本确定。这里面包含多少老面孔多少新面孔呢？
63岁的朔尔茨（Olaf Scholz）将接任默克尔成为新一任联邦总理。朔尔茨领导的社民党赢得了今年9月举行的联邦议院大选。他是一位政坛老手，曾担任过汉堡市市长，也曾担任过联邦经济部部长，具有着丰富的政治经验。在新一届政府中他的核心工作之一是提高最低工资。
沃尔夫冈·施密特（Wolfgang Schmidt）是朔尔茨多年来的幕僚和亲信。很多人说，没有人比施密特更了解朔尔茨。他们二人曾在汉堡一起共事20年。所以施密特很有可能被任命为总理府负责人。
49岁的海尔（Hubertus Heil 社民党）有可能将是唯一一位担任原职的联邦政府部长。卫生部部长可能也会由社民党委派的人员担任，不过目前由谁来补卫生部部长的空缺，尚不可知。毕竟现在疫情在德国愈演愈烈，卫生部部长一职的任命需要仔细斟酌。
自民党总裁，42岁的林德内（Christian Lindner）将出任联邦财政部长。财政部长在内阁中被看作是联邦总理之后最为重要的职位。虽然今年的大选中，绿党得票率高于自民党，但是自民党仍是获得了这一重要职位。
自民党联邦议院的议会秘书长马尔科·布施曼（Marco Buschmann）将接管司法部。选战期间布施曼主张采取自由化的抗疫政策。
51岁的维辛（Volker Wissing）任自民党总书记。在新的联邦内阁中，他将出任交通和数字化部部长。他对“红绿灯”联盟十分熟悉。他曾在莱茵兰-普法尔茨“红绿灯”政府中任职。今年的联邦大选结束后，他参与了最初阶段的组阁谈判。
53岁的自民党秘书长施达尔克-瓦清格尔（Bettina Stark-Watzinger）确认将出任教育部部长。她在联邦议院担任议员多年并且参与了此次组阁谈判。今年选战期间她着重于教育政策话题并且在一篇文章中阐述了自己对教改的展望。她提出应该实行“根本性的教育体系转变”。
40岁的绿党主席贝尔博克（Annalena Baerbock 40) 将在新内阁中担任联邦外交部长，她也将成为德国第二个来自绿党的外交部长。此前费舍尔（Joschka Fischer）曾在施罗德政府时期出任外交部长。
2018年以来，哈贝克（Robert Habeck）和贝尔博克一起共同领导绿党。在绿党推选总理候选人的竞争中，哈贝克败给了贝尔博克。最终绿党在大选中的得票数低于预期。现在哈贝克将在内阁中亲自负责绿党的核心议题——成为经济和气候保护部部长。另外他很有可能成为联邦副总理。
绿党前主席厄兹德米尔（Cem Özdemir）有望接管粮食和农业部。届时他将成为德国首个拥有土耳其移民背景的联邦部长。
联邦环境、自然保育及核能安全部很可能由来自绿党的莱姆克（Steffi Lemke）担任。来自东德的莱姆克学习农业出身。她在联邦议院担任议员时的工作重点是保护海洋环境。
联邦家庭、老人、妇女与青少年事务部部长未来将由斯皮格尔（Anne Spiegel）担任。40岁的斯皮格尔属于绿党中的左翼阵营。家庭、妇女和青少年事务对于她来说并不陌生，她曾在莱茵兰-普法尔茨州负责相关事务。
德国即将开始联合执政的三个党派公布的组阁协议中，有关德国未来对华关系表述表现出与默克尔政府不同的侧重点。这些变化意味着什么？
经过近两个月的谈判，社民党、绿党和自民党终于就联合执政协定达成共识。即将出任总理的肖尔茨表示，联合政府的目标是推行“高效的政治”。执政协议尤其在外交政策领域多次提及中国，中方第一时间予以回应。
德國新政府上任在即，自民黨與綠黨入閣呼聲高，在德獲得政治庇護的港人黃台仰接受德國之聲中文網專訪時表示，若兩黨順利入閣，看好新政府會有更強硬的對華政策，希望未來能簡化港人來德庇護程序。
本周日（9月26日），德国进行第20次联邦大选。为何大选如此重要？“首投族”在德国选民中占有多少比例？默克尔为何在选举之后依然是德国总理？这里是与此相关的九个重要问题以及答案。
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