德国新内阁的新老面孔

联邦总理：朔尔茨

63岁的朔尔茨（Olaf Scholz）将接任默克尔成为新一任联邦总理。朔尔茨领导的社民党赢得了今年9月举行的联邦议院大选。他是一位政坛老手，曾担任过汉堡市市长，也曾担任过联邦经济部部长，具有着丰富的政治经验。在新一届政府中他的核心工作之一是提高最低工资。