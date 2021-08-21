 德国新任驻华大使贺岩（Jan Hecker）正式上任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2021

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德国新任驻华大使贺岩（Jan Hecker）正式上任

德国新任驻华大使贺岩（Jan Hecker）本周二正式走马上任。原计划先回德国为默克尔最后数周总理任期作外交顾问的贺岩，因外交形势的变化，受命留在北京。

今年6月，美国总统拜登与德国总理默克尔及顾问Jan Hecker在G7峰会期间举行双边会晤

今年6月，美国总统拜登与德国总理默克尔及顾问Jan Hecker在G7峰会期间举行双边会晤

（德国之声中文网）据中国外交部公布的消息，8月24日，外交部礼宾司司长洪磊接受德国新任驻华大使贺岩递交国书副本。

德国驻华大使馆8月24日在微博发布消息，对第14任德国驻华大使贺岩博士做了介绍。介绍中称，“在赴任之前，他于2017年历任对外政策、安全和发展政策司司长以及联邦总理安格拉·默克尔博士的对外政策顾问。贺岩大使还是一名资格律师，主攻公法和欧洲法方向。在进入总理府前，他曾在联邦行政法院和内政部工作。"

介绍还称，贺岩博士对于这次新的任务，有自己明确的目标：“我们希望通过自身的工作为德中关系长期稳定的发展做出贡献。这符合两国民众的利益，也是我们为应对全球性任务负有的共同责任。为此，我们应当进一步加强对话和伙伴合作。”

贺岩8月1日已抵达北京。据《南德意志报》报道，按原计划贺岩8月底再回到德国，为默克尔工作到10月份总理任期结束。因为疫情以及阿富汗发生的事变，默克尔总理决定让贺岩留在北京，理由是“由于目前的最新外交局势，德国驻北京大使馆的领导层必须确保高度有效”。这一决定的背景可能同塔利班接管阿富汗政权有关，而塔利班也保持着同中国的密切联络。这样，贺岩在总理府的工作只能再分给其他两名同事。

贺岩（Jan Hecker）1967出生于基尔，曾在德国弗莱堡（Freiburg）、哥廷根（Göttingen）、法国格勒诺布尔（Grenoble）和英国剑桥（Cambridge）攻读法律和政治学。 1996年至1997年，他参加了剑桥大学的研究生课程，并获得了法学硕士学位（LLM）。他于 1997 年在哥廷根大学获法学博士学位，研究题目为欧洲一体化在法国的宪法问题。

贺岩1999年开始为联邦内政部工作，后曾被借调到联邦宪法保护局供职两年。2010年，他被任命为奥德河畔法兰克福大学公法和欧洲法兼职教授。

从2015年到2017年， Jan Hecker是联邦总理府难民政策协调员

从2015年到2017年， Jan Hecker是联邦总理府难民政策协调员

从2015年到2017年，他是联邦总理府难民政策协调员。2017年，接替海斯根（Christoph Heusgen）担任默克尔的外交政策顾问，并担任部长级主管，负责外交、安全和发展政策。贺岩曾是社民党成员。

德国上任驻华大使葛策（Clemens von Goetze）2018年9月6日就任，三年任期届满后于今年7月离任。

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